"Hay que quitar las calles franquistas. ¿40 años después es meter prisa?"

Ha pedido a la Dirección General de Memoria Democrática la intervención en la fosa de las mujeres de Zufre que fueron fusiladas y enterradas en Higuera de la Sierra. ¿Cómo va el tema?

-En unos días nos vamos a reunir con el Ayuntamiento de Higuera, de Zufre, con la Dirección General y la asociación de Huelva. Los primeros sorprendidos hemos sido nosotros por la rapidez con la que han tomado la decisión de intervenir. El Ayuntamiento de Zufre, que desde hace muchos años hablaba de este asunto, ya tenía tomada una decisión, pero no sé por qué nunca se acaba de dar el último tirón. Nos habían llegado también comentarios de gente de Higuera, en el sentido de que también estarían de acuerdo. Empezamos esta entrevista con una buena noticia.

Hay que preguntarle a Cruz cuántas peticiones de exhumaciones se han presentado en 3 meses, porque las ha habido"

-¿Cuántas mujeres puede haber en la fosa?

-Se habla de hasta 26. El problema es que, aunque la matanza está bastante documentada, no se ha investigado especialmente. Por ejemplo, Paco Espinosa, en su libro sobre la represión en la provincia de Huelva, escribe del caso de Zufre. Y me ha dicho que haría falta algo más. Es verdad que la de Zufre, incluso en internet, es de las primeras fosas que son informadas por testigos y familiares y hay bastante material escrito de familiares, lo que ayudará. Pero no se ha hecho un estudio en profundidad sobre el pueblo. Haría falta que el Ayuntamiento o la Junta, cuando apruebe la intervención, encargue a su vez un trabajo de investigación previo a los trabajos de localización y exhumación para que cuando salga el informe de la exhumación vaya acompañado de este trabajo.

-Dicen que estas mujeres fueron fusiladas en 1937.

-La mayoría de las mujeres, en un porcentaje muy alto, fueron fusiladas ese año. El otro grupo de mujeres fusiladas en Huelva, el de Puebla de Guzmán, también lo fue en ese año. Las mujeres de Guillena, en Sevilla, también. Y también en Grazalema, donde se exhumó la primera fosa de mujeres. Es curioso.

-¿Por qué esa coincidencia?

-La mayoría de esas mujeres fueron fusiladas por ocultar información y no decir dónde estaban sus padres, hermanos, maridos... Fueron asesinadas como represión por ocultar información. Y en el 36 la gente se fue, pero a mediados del 37 empezaron a volver a sus pueblos, sobre todo cuando los fascistas ocuparon Málaga capital. Muchos se fueron a Francia pero otros muchos volvieron para atrás. Y se escondieron: en el pajar de la familia, en un pozo, en un huerto. Las torturaron y asesinaron por no hablar.

-En Puebla de Guzmán no hubo el resultado esperado.

-También es curioso. De cuatro fosas de mujeres buscadas, en dos han aparecido los restos y en otras dos no. Así que Higuera marcará la diferencia. Es un cementerio muy pequeñito, con varias fosas. Hay gente del pueblo pero también de fuera. Y es tan escalofriante la matanza que los propios carlistas prohiben que maten a más gente en los pueblos de donde no son. Las traían de Zufre y las mataban en Higuera, pero después del escándalo que significó matar a ese grupo tan grande de mujeres, Fal Conde, que era el jefe de los falangistas, prohibió que se volviera a hacer eso. Vamos, que matasen a cada uno en su pueblo.

-En 2011 el Mapa de Fosas de Huelva destapó 118 enterramientos de la Guerra Civil. La Asociación Memoria Histórica documentó 6.019 represaliados por el franquismo y 200 por las izquierdas. Hay miles de víctimas sin identificar. ¿Cómo ha sido el trabajo de las asociaciones memorialistas para alumbrar toda esta historia?

-En Huelva se hizo un trabajo previo a finales de los 70 y principios de los 80. Pero los resultados fueron ocultados. Yo soy de Badajoz y allí se abrieron más fosas comunes entre el 79 y el 80 que en todo lo que llevamos desde el 2000. Pero no se ha publicado nada. Mire, yo me entero en el 2004, en mi pueblo, de que tengo un tío fusilado. No lo sabía ni mi familia me lo dijo. Fue a raíz de que Espinosa publicase un libro sobre la toma de Badajoz. En mi pueblo se llevan por delante a 58 personas. Yo estaba en esto por ideología, como sindicalero de toda la vida que quería que no solo los sindicalistas supieran de fútbol, sino de su propia historia. La sorpresa surge cuando en el libro de Paco veo los apellidos de mi madre. Imagínate. Tuve una bronca con mis hermanos mayores. Y me enteré de que mi tío se exhumó. Y fue muy fuerte porque en 2004 vi que había una fosa exhumada, con una lápida alucinante, de esas duras que ya no se ven.

-Hace unos días, el Ayuntamiento retiró los títulos de Hijos Predilectos a Quiepo de Llano, Haro Lumbreras y De Melo. ¿Qué le parece?

-Es muy extraño. Lo hablaba la semana pasada en el Ayuntamiento de Huelva, cuando asistí a ese Pleno: la próxima pregunta que habría que hacerle al alcalde de la capital es cuántas solicitudes de exhumación se han presentado en los tres últimos meses. Porque se han presentado. El problema que ha ocurrido en muchos ayuntamientos es que no se contesta a los ciudadanos. Se coge la solicitud pero se oculta la información. En el caso de Huelva, al alcalde le han llamado la atención en todos sitios.

-A Queipo le han quitado el título pero al parecer aún ostenta la Medalla de Huelva.

-Primero, no se realiza esa investigación local necesaria. Denota el escaso o nulo interés por estos asuntos, o el interés por que no salgan. Pero no en el caso concreto de Huelva, esto es una generalización. Para empezar, la retirada de esos títulos no ha sido una iniciativa del alcalde, sino de un ciudadano que tomó la iniciativa y durante tres años mantuvo vivo el asunto. Se niegan a informar y por eso la gente nos escribe a todoslosnombres.org. Porque son los ciudadanos los que provocan estas actuaciones. Las administraciones no quieren entrar en este dilema por si pierden votos, o es que simplemente no quieren tocar el asunto.

-¿Cree que el PSOE es tibio con estas cuestiones?

-A la mayoría de sus ayuntamientos le queda mucho que aprender, incluso para ser disciplinados con las propias directrices del partido. Es así. En muchas ocasiones hemos tenido muchos problemas. También es verdad que el PSOE es el partido que gobierna en más ayuntamientos. Pero me atrevería a decir que los problemas más importantes no los hemos tenido con el PP. El PP simplemente pasa y, cuando no tiene más remedio, ya no pone problema. Aunque hay algunos que no. Por ejemplo, ocurrió durante una época en La Palma del Condado. Pusieron problemas para la exhumación y además construyeron un parque infantil en lo alto. Si le contara los problemas que hemos tenido en Nerva o en Zalamea, donde se nos echó encima hasta la Guardia Civil... Y mire. Nerva: PSOE, Riotinto: PP y Zalamea: IU. En los 80 todos estaban de acuerdo en no hablar, en ocultar. Y han quedado muchos reductos locales de ese tipo de posición.

-¿Cuántos nombres hay ya en la web de Todos los nombres, la base de datos de represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y Norte de África? -Tenemos en la web más de 95.000 nombres de represaliados. Detrás de ella estamos dos entidades: el grupo de trabajo, como entidad de la CGT, y la asociación de Sevilla llamada Nuestra Memoria. Nosotros somos promotores y la Junta patrocina con 10.000 euros al año. Hay un equipo de cuatro colaboradores, personas tituladas, que trabaja a diario. Luego hay voluntarios, como yo. Pero tenemos a más de 300 personas que aportan información, investigadores hasta de fuera de España. Dentro de esta colaboración numerosa, tienen una importancia vital los familiares. Cuando menos imagina aparece una historia personal que te hace polvo o te inunda de alegría.

-¿Cuántos de esos nombres corresponden a onubenses?

-El número de vecinos y vecinas que constan en todoslosnombres.org es 5.685. Los naturales de la provincia son 1.023, pero este último número (nacidos) no suele utilizarse en las estadistas, es más habitual el de residentes. Por lo que, en muchos casos, no son tenidos en cuenta en las investigaciones y, ademas, se solapan (nacidos y vecinos) en muchas ocasiones.

-Desde finales de los 60 y hasta 1978, la dictadura convirtió la antigua Prisión Provincial de Huelva en un centro de internamiento de homosexuales, que eran castigados al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes. ¿Qué le parece el estado de este espacio?

-Es todo lamentable. Lo que se hizo realmente es abrir las puertas para que se lo llevaran todo. Antes de que se vaciara, se hicieron gestiones para su reconocimiento y su conservación y que no se destruyera. El Ayuntamiento, en su día, lo habló con Instituciones Penitenciarias. Normalmente lo que se hace en estos casos es una especie de trueque: me das la cárcel y yo te doy otros terrenos para que montes otra ya no en el centro, como quiere la ciudad. Se llevaron hasta la placa que puso Mercedes Gallizo. Yo presenté una queja entonces. Se consiguió que se cerrara y teóricamente, que no en la práctica, la Junta tiene una responsabilidad moral porque, aunque al ser un Lugar de Memoria el mantenimiento es del Ayuntamiento, habrá que negociar para que, uno por otro, la casa no quede sin barrer.

-Hace unos días, IU y Participa pidieron al alcalde que retiren del callejero los nombres franquistas. Hay quien piensa que esta iniciativa es innecesaria o que no es urgente. ¿Qué opina?

-¿Urgente es actuar 40 años después? A ver, ¿existe una calle General Franco en Huelva? No, aunque existió. Todas esas calles se quitaron en el 78 y 79, sobre todo a partir de las primeras elecciones municipales. Y no pasa nada porque se quiten 15 o 20 calles de los grandes prebostes del franquismo. ¿Cuarenta años después es meter prisa? Han conseguido una cosa en estas cuatro décadas y es que se mueran los testigos. Lo han logrado. Hasta hace tres días los medios no trataban este asunto, igual que no se podía hablar mal del rey.

-¿Por qué ve necesaria la recuperación de la Memoria Histórica?

-Porque hay gente que durante 80 años han sido criminalizados en falso, pisoteados y aún figuran en documentos oficiales como criminales. Hay que modificar toda esa información, actualizarla, decir que eso es mentira. Y ponerlo en paz es imprescindible.

-Y ¿qué pasa con los represaliados de las izquierdas o con las iglesias quemadas?

-Todos los que, en un momento determinado, mataron a alguien de la derecha, fueron matados. No conozco a ninguno que sobreviviese más allá del tiempo en que fue capturado. A menos que corriera mucho y sobrepasara Francia. La gente que fue acusada, en un alto porcentaje falsamente, terminó fusilada. Aquí nos estamos peleando a través de una querella argentina para que los dirigentes puedan estar presentes en un posible juicio y no se consigue. Sólo se trata de cumplir la ley. Ahí está Billy el Niño. Si eso no se corrige, ¿cómo se denomina? Es ser cómplice del mantenimiento de esas condiciones. En segundo lugar, las víctimas de las izquierdas fueron todas reconocidas e inscritas en los registros civiles, cosa que no se da en la otra parte. Por lo tanto, lo que sí hay en la otra parte es miles de desaparecidos oficiales. No constan como muertos. Y eso es importante porque tu familia nunca podrá pleitear, por ejemplo, por las propiedades robadas.

-¿Qué le parece que se saque a Franco del Valle de los Caídos?

-Hombre, yo levanté el brazo cuando estaba en el colegio. ¿Quién no iba a levantarlo con el tito Paco vivo? Mal asunto. En la época del franquismo, antes de morir el dictador y dos años después, las grandes empresas tenían dinero para que sus empleados viajasen y uno de los destinos en Madrid era el Valle de los Caídos. ¿Cómo es posible que un dictador de estas características siga en un edificio público? Aquello es Patrimonio Nacional y lo mantenemos todos con nuestros impuestos. En la guía que tienen en el Valle de los Caídos no informan de lo que fue el franquismo y de quién era el dictador. Hablo de información contrastada y real. Al igual que Queipo de Llano, deberían abandonar esos lugares.

-La familia le enterrará en La Almudena si es exhumado.

-Ellos existen porque existió aquel. Y se dan un lote de trabajar que no veas. Tienen resuelta su vida, con propiedades por todas partes, la mayoría de ellas 'compradas muy baratas'.