Un juez perdona 156.300 euros a un onubense por “actuar de buena fe”

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huelva exoneró a un onubense del pago de una deuda de 156.309 euros contraída con la Agencia Tributaria, un banco y una entidad de financiación y otros siete acreedores, basada en la denominada Ley de Segunda Oportunidad, aplicada a situaciones personales de sobreendeudamiento. El caso, seguido por la compañía Repara Tu Deuda, especializada en este tipo de casos, es uno de los pocos que se ha llevado a cabo en la provincia de Huelva desde la entrada en vigor de esta legislación en el año 2015.

Según la sentencia dictada el pasado 4 de abril a la que ha tenido acceso Huelva Información, el magistrado le concede al demandante, identificado como F. M., “el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”, puesto que se tiene en cuenta que se trata de “un deudor de buena fe” y “no existen supuestos para el ejercicio de ninguna acción de reintegración, ni responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitados”, así como la ausencia de créditos con privilegios con deudas.

Por todo ello, tal y como continúa el auto judicial “se dan por ciertos los hechos en los que se relatan los pasos que dio el exculpado para hacer frente a su deuda, por ello finalmente el fallo recoge que “procede conceder al deudor concursado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho de conformidad y con el alcance dispuesto en el artículo 178 de la Ley Concursal”.

El afectado reside en Huelva, tiene un empleo, es soltero y no tiene hijos a su cargo

El afectado, según reconoció a Huelva Información un portavoz de la empresa, “tiene un empleo, es soltero, no tiene personas a su cargo y acudió por una deuda importante que no sabía cómo hacer frente, por lo que se trata de un caso que se sale de lo normal”. Las mismas fuentes reconocieron que con la aplicación de la exoneración completa de la deuda contraída “el afectado nos ha reconocido que le ha cambiado la vida y le han dado una oportunidad de comenzar de nuevo y, aunque reconoce que no todo vale y que cuando uno contrae una deuda es con el compromiso de satisfacerla, se trata de un aprendizaje y una oportunidad de comenzar de nuevo para hacer mejor las cosas”.

La Ley de Segunda Oportunidad, permite condonar a particulares y trabajadores autónomos del pago de la deuda a acreedores siempre que se acredite previamente que se ha actuado de buena fe e intentado llegar a un acuerdo de refinanciación o aplazamiento de dicha deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, se puede pedir a un juez que le conceda el Concurso de Acreedores y pedir entonces la exoneración de la deuda.

Según la empresa que se ha hecho cargo de la defensa de este acreedor, para acogerse a esta ley es necesario que se cedan todos los bienes y activos exceptuando los que son imprescindibles para el desarrollo de la actividad profesional. Una vez liquidados o lo que es lo mismo vendidos los bienes del deudor, se procederá a solicitar la exoneración o lo que es lo mismo, la cancelación de las deudas al juzgado correspondiente.

La empresa Repara Tu Deuda, aseguró que Andalucía es la cuarta comunidad autónoma española, por detrás de Cataluña, Madrid y Valencia, en la aplicación de dicha deuda. La ley supone un paso adelante sobre el tratamiento judicial de estas situaciones de gran endeudamiento y que permite eludir la obligación de presentar garantías contra su patrimonio. Los abogados de este despacho, especialistas en la Ley de la Segunda oportunidad, han señalado como claves del éxito “contar con los mejores abogados en el ámbito jurídico, utilizar la tecnología digital y no olvidar el factor humano”. En países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de siete años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año.