Huelva paranormal: Los ovnis y la tragedia ecológica de Doñana

Han pasado ya 25 años de aquella tragedia que afectó al entorno del Parque Nacional de Doñana y hoy me permito recordarle todo lo que supuso aquello y el componente paranormal o, cuando menos, misterioso que hubo. Sucedió en la madrugada del 25 de abril de 1998, en la localidad sevillana de Aznalcóllar. Fue uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro país afectando a Huelva.

La presa de residuos tóxicos que en dicha localidad posee la empresa sueco-canadiense Boliden-Apirsa, vencida por la presión de su peligroso contenido y un supuesto corrimiento de tierras, reventaba. El muro de contención se resquebrajó y una ola tóxica asoló todo el entorno de la comarca para detenerse en los límites del Parque Nacional de Doñana.

Aparentemente, el daño ocasionado al entorno natural fue mínimo, aunque todos los habitantes de dicho entorno saben y conocen los mortíferos efectos de las filtraciones tóxicas en los pozos de riego y cauces de abastecimiento fluvial de Doñana...

El contenido de la presa era, en teoría, residuos industriales pesados compuestos por mercurio, plomo, hierro y derivados del lavado de la pirita. Aparte de ello, se especuló con la posibilidad de que también contuviera residuos químicos tóxicos y potencialmente activos. Era, en suma, un contenido altamente peligroso.

Ovnis sobre Doñana esa misma noche

Por aquellas misma fechas, en la zona conocida como El Triángulo Magnético, y en cuyos vértices están las localidades sevillanas de Gerena (1), Aznalcóllar (2) y El Garrobo (3), se había producido una intensísima actividad ufológica a nivel de avistamientos.

La misma noche de la rotura de la presa, un testigo que circulaba en la noche por la N-433 hacía una pedanía de Aracena, pudo observar el misterioso vuelo de un Objeto Volante No Identificado justo en los terrenos que ocupa la presa en la localidad de Aznalcóllar. Más tarde, la presa reventaba. ¿Un hecho premonitorio?

El día 30 del mismo mes (abril de 1998), cuatro testigos que se dirigían por la N-433 hacía la localidad onubense de Higuera de la Sierra eran testigos nocturnos -Lina Ramírez y Javier López- del misterioso vuelo de una formación de aeronaves de origen desconocido en dirección hacia El Garrobo, siendo tan precisa y detallada su observación que pudieron apreciar hasta los "orificios" de las ventanillas...

Todos estos avistamientos fueron ratificados por ufólogos de la talla de Ignacio Darnaude o Joaquín Mateos Nogales (ambos ya fallecidos), personas cuya vida y tiempo de ocio han dedicado a la profunda investigación del fenómeno OVNI. Se consultó con Meteorología, Control de Vuelo de Sevilla, el INTA, y demás resultando que todas las vías de investigación en pro de buscar una respuesta lógica y racional a los avistamientos fracasaron.

Se concluyó aquella investigación con la "certeza" de que lo visto aquellas noches por los testigos fue realmente "algo" que no respondía a nada que se ajustara con las explicaciones tradicionales y racionales. Simplemente no eran explicables desde un punto de vista científico y sólo cabía la posibilidad de contemplar la visita de los No Identificados. Interesante, ¿verdad?