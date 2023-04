Huelva Paranormal: Experiencia con el fantasma de una perrita

Los animales también pueden tener su vertiente paranormal y manifestarse, de muy diferente forma, cuando han fallecido. Es el caso que le ocurrió a mi protagonista y en el que aún no ha encontrado una explicación a todo ello.

Me decía: “El 17 de febrero llevaba un mes y unos días que le había dado a mi ex pareja a las dos perras y el día 17 de febrero me llamó desde el veterinario que había que ponerle la eutanasia porque era muy mayor para operarla y no había solución. La perra se ha llevado en mi casa donde vivía conmigo seis años y ocho meses”, y a partir de ese momento comenzaron los fenómenos extraños.

“Los primeros días era increíble, pero hay veces que aún la oigo trastear por allí, como si aún estuviera viva, como si estuviera por casa. Era una perra que era una aspiradora, no se saciaba con nada, es una raza que les gusta comer y siempre que le daba de comer me cogía las vueltas y se ponía a rebuscar en la basura, le tenía que decir 'para ya' para que no sucediera. El otro día escuché en la bolsa de basura como si la perra estuviera rebuscando en la bolsa. Fui a la cocina y en la bolsa de basura sentía como si estuviera algo rebuscando, como si fuera mi perra” decía". “Asustado le dije 'para ya' y se paró. Mi otro perro también miraba impresionado".

“Otro día estaba tumbado con mi perro y él estaba en la parte en la que ella se ponía. Estaba hablando con un amigo y me pasó una cosa muy curiosa, lo tenía al teléfono. La cosa es que sentí en mi cabeza como si mi perra me echara el aliento en el cuello, algo que ella hacía. Entonces se lo dije a mi amigo y me dijo: anda ya, será sugestión hombre y le dije que no, que era imposible”.

En ese momento sucedió otro hecho igual de desconcertante: “mi otro perro se puso a aullar, un aullido muy largo, muy prolongado y, cuando acabó de aullar se acabó ese fenómeno. Fue un tema muy impactante”.

Otra veces “la escucho como rasca con sus uñas el suelo, aunque es de mármol se escucha lo que ella hacía y tengo claro que se trata de ella. Las cenizas las tiene mi ex pareja y pienso que, de alguna forma, ella se ha quedado aquí o que quiere que sus cenizas estén conmigo, no lo sé pero es lo que me está pasando en casa”.

Son muchas las personas que creen que los animales tienen alma, que hay una energía que persiste, como ocurre con los seres humanos y que es susceptible de manifestarse de una forma tan particular como lo hace esta perra más allá de la muerte. ¿Quién sabe?

