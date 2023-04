Huelva paranormal: Fantasma y experiencia paranormal en el hospital Vázquez Díaz

Los hospitales de Huelva tienen, como todos los que podemos encontrar en España, historias paranormales en su interior. La que les hago partícipe tuvo lugar en el Hospital Vázquez Díaz. La protagonista me decía: "He leído un artículo tuyo en Huelva Información de este tema y por eso te escribo, para contarte mi experiencia. ¿Podemos hablar?" y así entablamos una conversación que fue muy esclarecedora. "Mira, yo trabajo en el hospital y una noche me pasó una cosa que no te se explicar. Fue muy extraño. Estaba en una de las salas más delicadas del hospital, te puedes imaginar... Bueno, por allí pues se ve de todo, por desgracia con personas que no tienen solución en su enfermedad. Bueno, el caso es hacía unos días falleció una persona, un señor, estaba malito y bueno, la que más o la que menos, había tenido algún contacto con él. Era un hombre muy amable, mayor, simpático pero muy malito. El caso es que murió y pasaron unos días”.

“Las habitaciones tu sabes que se suelen ocupar rápido. A mí me llamaron de la habitación y acudí. Cuando entré pregunté en lo que podía atender y me dijeron que nadie había llamado. Bueno, como esas cosas pasan en muchas ocasiones pues tampoco le di muy importancia, la verdad. Bueno, pues me di la vuelta para seguir con lo que estaba haciendo y cuando había salido de la habitación me di de frente con el señor, ni siquiera me acordé que había muerto y lo saludé, el me saludó también y cuando anduve cosa de 4 metros caí en la cuenta que estaba muerto hacía días. Me giré rápidamente y no había nadie en el pasillo. Entré de nuevo en la habitación, la misma que él había ocupado en vida, y la sorpresa es que no había nadie. Pregunté incluso: "Aparte mía, ¿ha entrado alguien más aquí?" y todos se miraron diciendo que no. Llegué a la parte nuestra y mi compañera me notó algo pero no dijo nada y yo no dije nada. Ahora, leyendo lo que habías escrito pues me he animado a contártelo para que ver si me puedes dar alguna explicación" concluía mi testigo.

Explicaciones a este tipo de hechos hay pocas, tal vez la no conciencia de muerte de la persona que la hace permanecer, por unos días, en el lugar donde estuvo ingresada y en el que vio, por última vez la luz del día. Esa impregnación psíquica en lugares donde hay vida y muerte como son los hospitales y que no se sabe por qué extraño mecanismo este tipo de hechos son más frecuentes de lo que podemos pensar.

Mi testigo me decía: "No creas que soy la única persona a la que le han pasado cosas aquí, se de otras compañeras y compañeros que también tienen sus vivencias de "cosas raras", de cosas que le han pasado y que siempre decimos aquello de "es mejor no darle muchas vueltas porque de lo contrario no se trabaja y lo dejamos estar, pero hay días y días aquí dentro".

Yo me permití dar una vuelta por el hospital, con el respeto y la cautela que este tipo de circunstancias impone pues tampoco se quiere asustar a nadie. Disimuladamente hice algunas mediciones pero el centro médico tiene mucha carga eléctrica -algo que es lógico- y que imposibilita lecturas que puedan ser fiables. Sí hubo más fortuna en las sesiones de psicofonías donde se registraron dos inclusiones, una que decía: "Por favor, aléjate" y la segunda que se quejaba: "¡Es doloroso!" y que hace una idea del nivel de sufrimiento que hay encerrado en su interior.

Hospitales donde ocurren hechos extraños y donde, periódicamente surgen este tipo de testimonios de toda credibilidad sobre experiencias inexplicables que deben ser siempre tenidas muy en cuenta.