Misteriosa sombra y psicofonía en la avenida de Andalucía de Huelva

Eran las 3:30 de la mañana de la noche del viernes al sábado, estaba despierto, de hecho acababa de concluir el programa La noche más hermosa, de Canal Sur, donde soy parte del equipo del mismo y llegaba a mi casa.

Telefoneé a María José y me decía: "Vivo en la avenida de Andalucía de Huelva y esta noche me ha pasado algo muy raro. Me había dejado mi novio en casa, tengo 23 años, habíamos salido y él, al llegar a su casa me ha puesto un mensaje de audio diciéndome que había llegado. Yo le he grabado otro contestándole. Entonces él me ha reenviado mi audio y me ponía: "¿Hay alguien en tu casa?". Yo vivo sola así que nadie y así se lo dije. Entonces el me dijo: "Escucha el audio que me has enviado" y se escucha perfectamente una voz que dice: "no me vas a olvidar", pero claramente", decía sorprendida.

"Entonces le he hecho una video conferencia y le he dicho que estaba sola y que no sabía esa voz de mujer de quién era, entonces él vio, en la video conferencia, que "algo" había pasado detrás de mí, y me lo dijo, que no me quería asustar pero que "algo", como una sombra, había pasado detrás de mi" repetía nerviosa.

Le pedí, entonces, que me hiciera una videoconferencia y me mostrara el piso, así lo hizo y estaba sola, en esa llamada no se filtró nada rara ni extraño. La llamé a la calma, a que estuviera tranquila.

"Mi novio no puede venir por que se turnan el cuidar a su madre su padre y él y hoy llegó más tarde porque se lo dijo al padre y tampoco puede venir, pero a mí me da miedo estar aquí sola".

La investigación

Sabedor de la situación le pedí que guardara la calma, que no se dejara llevar por los nervios y que, al día siguiente, en la mañana, me desplazara a Huelva. María José aceptó y, por la mañana, junto a mi esposa, llegamos a Huelva. La chica, nerviosa, me esperaba.

Hice un recorrido por toda la vivienda, un piso de alquiler, los valores de campo eran normales pese a tener la wifi conectadas. No había inestabilidad en la temperatura y en la sesión de psicofonías que hicimos no captamos nada.

Ni las grabaciones de la cámara térmica ni la de infrarrojos arrojó nada salvo una prueba de psicoimagen que fue positiva y que mostraba, claramente, una silueta de una mujer vestida de negra y de cuya boca parece salir algo.

En ese momento. Ella se quedó intrigada diciéndome: "Pues me queda un mes de alquiler y ya estaba buscando otro piso por que este es muy grande para mi sola y esto lo único que hace es empujarme a buscar otro ya y en otra zona. Vamos que me voy a vivir con una amiga estos días, yo no paso aquí ni un minuto". Su novio trataba de calmarla pero la decisión estaba tomada.

Lo curioso es que hablando con una vecina nos decía que "no es la primera vez que sale alguien de ahí "escopetao", en ese piso hasta cuando no hay nadie, no está alquilado, se escuchan ruidos muy raros". Todo un síntoma de un piso donde suceden hechos extraños.