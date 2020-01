La solidaridad de los onubenses sobrepasó ayer con creces las expectativas de los miembros de la asociación vecinal Virgen del Pilar de La Hispanidad, que el pasado martes habían hecho un llamamiento a través de las redes sociales a la ciudadanía para que entregara ropa y útiles de primera necesidad en el centro cultural del barrio: "Se han quedado sin nada. Todas sus cosas, muebles, ropa, todo, se ha quemado", destacaban en el mensaje.

Y la respuesta de Huelva fue contundente. En apenas media hora ya se había llenado prácticamente la habitación que habían destinado para la recogida de los bienes reclamados. "He tenido que parar a la gente, que han venido incluso de Punta Umbría o Isla Cristina, porque pedimos lo que se necesita, no es cuestión de pedir por pedir y aquí ya no se cabe", remarcaba a Huelva Información la vocal del colectivo vecinal Juani Manzano.

Ella recordó que el día anterior la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, "nos preguntó que qué se necesitaba, contactó rápidamente con Cruz Roja y se puso a disposición de la familia, algo que hay que agradecerle mucho".

A partir de ahí, la solidaridad ha estallado por cada rincón entristecido de una ciudad que llora a sus vecinos, Noelia (25 años) y Jesús Manuel (15 años), y que reza a todo lo visible y lo invisible para que el pequeño Francisco –nacido el 22 de diciembre pasado– y su abuela Loli salgan adelante y puedan volver a abrazar a su familia.

En decenas de bolsas y cajas, el habitáculo de la asociación Virgen del Pilar se quedaba pequeño para albergar las mantas, toallas, productos de higiene, alimentos, enseres para la casa, sábanas, ollas, sartenes, ropa y calzado con el que a la familia le será un poco más llevadero seguir adelante con sus vidas, destrozadas ahora por la tragedia del día 7.

Manzano destacó la visita, entre otros, de Moni de Huelva, "quien nos ha traído enseres para la cocina totalmente nuevos, por estrenar". Hasta lámparas o un colchón de cuna se atesoraban sobre una de las mesas del centro cultural. Ahora habrá que ordenarlo todo para entregárselo a las víctimas.

El terrible drama de los Palma Bravo

El núcleo familiar está conformado por Paco Palma, que se fue a trabajar a la mar horas antes del siniestro, y Loli Bravo, en estado grave en la Unidad de Quemados del hospital sevillano Virgen del Rocío. En el 4ºB del número 10 de la calle Salvador Rueda vivían con sus tres hijos, sus tres nietos y el yerno desde hacía unos meses en régimen de alquiler. "Perdieron a su primer hijo, Francisco, el 3 de enero del año pasado", precisa apenada Juani Manzano.

Y cuando todavía no se habían recuperado del primer golpe, llegó el segundo el 7 de enero de este 2020. El domicilio familiar, de menos de 65 metros cuadrados, también era la residencia de Noelia (la joven fallecida), su novio Oscar y sus dos hijos, un pequeño de dos años y el bebé de apenas 18 días que se debate entre la vida y la muerte.

Compartían la casa, además, otros dos hijos del matrimonio adulto: el adolescente que ha perecido, Jesús Manuel Kiki, y Patricia (19 años), la única superviviente de los cuatro hermanos, quien también tiene un hijo de nueve meses en la unidad familiar.

En el momento del incendio también estaban en la casa una amiga de la familia, una tía y una prima menor de edad de los fallecidos. Los niños de dos años y nueve meses pasaron la noche de ayer con esta amiga de los Palma Bravo.

Instalados en una vivienda de emergencia

La familia afectada por el incendio se instaló a mediodía de ayer, tras el entierro de los dos fallecidos, en una vivienda de emergencia. Como ha podido saber este rotativo, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz,y la concejala de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, María José Pulido, acompañaron a los perjudicados a esta nueva residencia de seis dormitorios para conocer de cerca su estado y las necesidades tras el siniestro.

Los Palma Bravo podrán tener a su disposición este piso amueblado y ubicado también en la barriada de La Hispanidad durante el tiempo que sea necesario, sin límite.

Además de una vivienda, la escuela de hostelería Virgen de Belén les facilitará la comida mientras se instalan, durante estos días. En paralelo, el Banco de Alimentos les suministrará productos para ayudarles a afrontar la difícil situación en la que se encuentran. Junto a ello, las víctimas de este terrible suceso recibirán la asistencia psicológica de los profesionales del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva y de Cruz Roja.

La concejala de Políticas Sociales e Igualdad se mostró ayer agradecida a " la asociación de vecinos de La Hispanidad, la Cruz Roja, el Virgen de Belén y el Banco de Alimentos por la solidaridad que han mostrado desde el primer momento". Junto a estos colectivos, "todos los ciudadanos se han volcado".

El Ayuntamiento confirma que "a día de hoy esta familia tiene todas sus necesidades cubiertas para poder trasladarse en el momento que ellos consideren a la vivienda que se les ha ofrecido en condiciones óptimas para que estén bien atendidos", como hicieron finalmente tras el sepelio. Desde el Consistorio "la coordinación con todas las entidades y las personas que han ofrecido su ayuda ha sido total y seguiremos trabajando para que, en la medida de lo posible y conscientes del dolor tan grande que sufren, podamos ayudarles".