El onubense Ángel Saavedra lanza una campaña de crowdfunding para cumplir su sueño de volver a correr en silla de ruedas

El onubense Ángel Saavedra sueña con volver a las carreras de montaña y seguir haciendo trails, su gran pasión, a pesar de la cruda realidad que lo acompaña desde hace dos años. Tras sufrir un terrible accidente quedó tetrapléjico y ha pasado de cruzar la línea de meta en carreras por todo el territorio nacional, a combatir el día a día (eso sí, siempre con una sonrisa) sentado en una silla de ruedas.

Saavedra, un hombre de 48 años lleno de vida, deportista, con un buen trabajo y una preciosa familia, narra todavía con la voz entrecortada cómo su historia dio un vuelco inesperado de la manera más simple. "Fui a pasar el día a la playa con mi familia y jugando en la orilla con mi hija, me tiré de mis pies al agua y me rompí la vértebra C7 cervical". Eso le ha provocado una tetraplejia irreversible.

Un imprevisto con el que, sin duda, no contaba pero que, a pesar de la crudeza, quiere "superar" dándole la vuelta. "Esto es irreversible, pero yo quiero seguir vinculado a la montaña, aunque de otra manera, evidentemente". Para ello, explica, hay sillas de ruedas específicas que pueden ayudarle a recuperar, aunque de un modo distinto, su afición. Sin embargo, el elevado coste del material deportivo adaptado ha hecho que se vea obligado a pedir ayuda y a lanzar una campaña de Crowdfunding para recaudar fondos.

"Hace dos años sufrí una lesión medular que detuvo mi vida, no solo a nivel personal sino también deportivo. Antes de la lesión, mi pasión eran las carreras ultras de montaña. En la actualidad, mis piernas tienen forma de silla de ruedas, que me permite moverme pero no participar en la actividad que tanto disfrutaba: recorrer la montaña. Entre las ayudas técnicas, destaca la Batec Híbrida, una handbike acoplable con asistencia eléctrica que posibilita el ejercicio físico. La potencia de su motor aportará la fuerza necesaria donde no pueda llegar por mí mismo. Debido al elevado coste para adquirir esta silla adaptada solicito vuestra colaboración para poder regresar a la montaña", explica. Una campaña de fondos que lanzó hace ahora un mes y con la que pretende alcanzar la cantidad de 9.825 euros.

Su reto con esta campaña para recaudar fondos es "cruzar nuevamente esa línea de meta" y esta silla de ruedas puede ayudarle a conseguirlo. Hasta el momento ha conseguido recaudar 235 euros, pero confía en la solidaridad de los onubenses y mantiene esta campaña activa que, dice, le ayudará a seguir exprimiendo la vida. Y es que Ángel lo tiene claro: "Si hay algo que ha aprendido es a aprovechar cada instante como si fuera el último".

Entra aquí para participar en la campaña de Crowdfunding para recaudar fondos para el onubense Ángel Saavedra.