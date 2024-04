Un corredor de Huelva sufre una lesión y queda tetrapléjico: ahora sueña con volver a correr en silla de ruedas

De correr trails, exigentes carreras de ultrafondo por la montaña, de más de 100 kilómetros, a una silla de ruedas. La vida del onubense Ángel Saavedra dio un giro de 180 grados hace ahora 18 meses. Y todo, en un segundo. Saavedra, un hombre de 48 años lleno de vida, deportista, con un buen trabajo y una preciosa familia, narra todavía con la voz entrecortada cómo su historia dio un vuelco inesperado de la manera más simple. "Fui a pasar el día a la playa con mi familia y jugando en la orilla con mi hija, me tiré de mis pies al agua y me rompí la vértebra C7 cervical". Eso le ha provocado una tetraplejia irreversible.

Un imprevisto con el que, sin duda, no contaba pero que, a pesar de la crudeza, quiere "superar" dándole la vuelta. "Esto es irreversible, pero yo quiero seguir vinculado a la montaña, aunque de otra manera, evidentemente". Para ello, explica, hay sillas de ruedas específicas que pueden ayudarle a recuperar, aunque de un modo distinto, su afición. Sin embargo, el elevado coste del material deportivo adaptado ha hecho que se vea obligado a pedir ayuda y a lanzar una campaña de Crowdfunding para recaudar fondos.

"Hace dos años sufrí una lesión medular que detuvo mi vida, no solo a nivel personal sino también deportivo. Antes de la lesión, mi pasión eran las carreras ultras de montaña. En la actualidad, mis piernas tienen forma de silla de ruedas, que me permite moverme pero no participar en la actividad que tanto disfrutaba: recorrer la montaña. Entre las ayudas técnicas, destaca la Batec Híbrida, una handbike acoplable con asistencia eléctrica que posibilita el ejercicio físico. La potencia de su motor aportará la fuerza necesaria donde no pueda llegar por mí mismo. Debido al elevado coste para adquirir esta silla adaptada solicito vuestra colaboración para poder regresar a la montaña", explica. Una campaña de fondos que lanzó hace ahora un mes y con la que pretende alcanzar la cantidad de 9.825 euros.

Su reto con esta campaña para recaudar fondos es "cruzar nuevamente esa línea de meta" y esta silla de ruedas puede ayudarle a conseguirlo.

A pesar de todo, el optimismo y la vitalidad de Ángel le empujan a seguir hacia adelante día a día. Su rutina consiste en asistir diariamente a rehabilitación y en hacer ejercicio en casa. "Hacer todo lo que pueda para volverme lo más independiente posible", asegura. Pero sin olvidar su esencia. "A través de las redes sociales sigo manteniendo el contacto con los aficionados a las carreras de montaña. Hablamos y sigo vinculado al mundo del que vengo y que siempre me ha apasionado".

Su familia, tanto su mujer como sus hijos, son sus grandes pilares y le alientan, tanto en esta aventura hacia un deporte adaptado, como en su rutina diaria. "Además, mis amigos, todos la gente de la montaña me están dando mucha fuerza para seguir, intentar mejorar... porque aunque esto sea irreparable, quiero estar lo mejor posible y tirar para adelante".

Si hay algo que ha aprendido este onubense es a aprovechar cada instante como si fuera el último. A valorar lo poco o mucho que se tiene en la vida y a ser consciente de que aquello que parece lejano, también nos puede tocar de cerca. "En una tontería cambia todo. Cuando la gente piensa en las lesiones medulares la cabeza se va a un accidente de tráfico o a algo grande. Pero no. Cualquier tontería puede provocar un daño importante. Mi caso es el mayor ejemplo. Yo me tiré con el agua en la cintura y eso me originó la enfermedad actual", lamenta.

Ángel invita a todo el mundo a disfrutar del momento. "A intentar relativizar los problemas porque un día te das cuenta de que aquellas cosas que te preocupan eran una tontería y la vida te da un vuelco". Ángel y su familia han conseguido vender alrededor de 800 camisetas solidarias por la causa en todo el territorio nacional. Ahora desean que su campaña de crowdfunding coja impulso y conseguir hacer realidad el sueño de Ángel, conocido en Huelva por ser uno de los más destacados corredores del Club Ultra Trail Huelva.