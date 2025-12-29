Las obras del AVE entre Huelva y Sevilla deben empezar antes de octubre de 2028 con la DIA vigente

Recreación de un viaducto para la línea de alta velocidad difundido por Ayesa Ingeniería tras su adjudicación de la redacción del tramo 1 de la línea Sevilla-Huelva.

El año 2025 va a finalizar con el hito de la licitación de la redacción de los proyectos constructivos de la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla. Los contratos de los cinco tramos en los que se ha dividido la actuación quedaron formalizados el 3 de noviembre pasado, cuando empezó a contar el plazo de ejecución, que oscila entre los 36 y los 42 meses. En el mejor de los casos tendrá como límite finales de 2028.

Hace unos días, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, dijo que los plazos “no tienen por qué agotarse” y que podrían estar antes. No es nada que se pueda dar por hecho en estos momentos, aunque desde el Ministerio de Transportes también se ha apuntado esta posibilidad desde que se anunció la licitación.

Cada plazo de ejecución se divide en dos etapas, y la más corta, en dos de los tramos, es de 24 meses, momento en el que podrían comenzar “las actuaciones de información pública preceptivas” con los proyectos básicos, según apuntó Adif, mientras se terminan los proyectos constructivos, lo que permitiría “optimizar los plazos para licitar las obras”. Esa opción podría adelantar algunos trámites un año, a noviembre de 2027. Pero la urgencia seguiría muy presente para que comiencen las obras cuanto antes, y no ya por acelerar la llegada del AVE a Huelva.

Hay en marcha un contador regresivo que se activó con la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el BOE, el 12 de octubre del pasado año, con validez de cuatro años. Por tanto, para evitar que caduque ese documento emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica, las obras del AVE deben empezar antes del 12 de octubre de 2028. Y para eso, estén listos o no antes del plazo estipulado alguno de los cinco proyectos de la línea, los tiempos van muy apurados para ese límite. El riesgo existente es tener que reiniciar el proceso por la caducidad de la DIA, como ya ocurrió en 2013 con la otorgada en 2008 (entonces eran cinco años), sin que se hicieran ni los proyectos.

La subdelegada dijo que los plazos se pueden adelantar, pero la DIA marca el ritmo

La redacción de los cinco tramos está ahora mismo en sus inicios. No llega todavía a dos meses desde que empezó formalmente el encargo de elaborar los proyectos constructivos, y es difícil saber si acabarán antes, sin necesidad de agotar los plazos de ejecución previstos, o si surgirán complicaciones de algún tipo que obliguen a apurar al máximo los tiempos.

Una prórroga de dos años como red de seguridad

Un escenario muy probable pasaría por solicitar una prórroga de la vigencia de la DIA, estipulado en dos años, que daría un margen extra para el comienzo de las obras hasta octubre de 2030. Sería activar un plan B sólo por prudencia.

En caso de ejecutarse esa opción no supondría que los plazos se fueran a dilatar, con un retraso en las obras. Más bien habría un colchón para que siga el proceso con la posterior licitación de las obras, adjudicación y comienzo de la ejecución.

El contador de la DIA se pararía cuando, “una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o actividad, y así conste a la Administración”. Así lo recoge el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

La finalización de los proyectos constructivos de los tramos de la línea, por parte de las adjudicatarias, es únicamente un hito más en el camino para traer el AVE a Huelva. Tras ese paso, el promotor, ADIF Alta Velocidad, debe recibir el documento para que sus técnicos supervisen y aprueben de forma definitiva el proyecto, lo que implicaría añadir de 3 a 6 meses más, según la experiencia en otras líneas.

Obras de la línea Almería-Murcia, en el tramo Níjar-Río Andarax. / Ministerio de Transportes.

Una vez validado el proyecto se avanzaría al penúltimo escalón: la preparación de los pliegos y la publicación de la licitación de las obras, que podría sumar en torno a 6 o 9 meses más, incluyendo la adjudicación. La formalización de los contratos y el acta de comprobación de replanteo supone un tiempo adicional, que se puede alargar hasta los tres meses, antes de habilitar a la constructora a empezar las obras. Ese sería el momento en el que empezaría de forma oficial la ejecución de la línea de alta velocidad, con lo que se eliminaría el riesgo actual de agotar los plazos de la DIA vigente desde 2024 y tener que empezar de nuevo.

Desde el Ministerio de Transportes ya se aclaró desde un principio que basta con tener listo uno de los proyectos de los cinco tramos y empezar las obras en él para que se asegutre la ejecución. Y aún así, la licitación se ha realizado al mismo tiempo en toda la línea para que las tramitaciones sean paralelas, aunque algunos lotes se adelanten, según dijo el ministro Óscar Puente.

Visto este desarrollo teórico en el papel, todo apunta a que las obras de la nueva línea empezarán por los tramos 2 y 3. El primero, entre Valencina de la Concepción y Sanlúcar la Mayor, en el Aljarafe sevillano, y el segundo, entre Sanlúcar la Mayor y La Palma del Condado, entrando ya en la provincia de Huelva. En ambos casos, el plazo de ejecución fijado para la redacción de los proyectos básico y constructivo es de 36 meses, con un primera etapa de 24 meses, a la que se alude para agilizar los trámites previos a las obras, y una segunda de 12 meses adicionales.

En cualquier caso, esté a finales de 2027 o de 2028, hay unos 14 meses más, al menos, para empezar la construcción, seguramente en 2029. Y con la DIA apuntando a octubre de 2028, la prórroga será obligada.