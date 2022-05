Así es la nueva línea de ropa que Springfield ha lanzado en colaboración con Pedri

Springfield ha ido lanzando varias líneas de ropa en colaboración con personajes populares. Uno de los casos que más se dieron a conocer fue el de Guillermo Díaz, más conocido como Willyrex, un creador de contenido en plataformas como YouTube y Twitch con mucha fama tanto en España como en Latinoamérica. Tras cosechar éxito con campañas como estas, llega el momento de iniciar una nueva con otro futbolista.

En este caso se trata de Pedri González. El futbolista de Tegueste, nacido en el año 2002, inició su trayectoria profesional en la Unión Deportiva Las Palmas y, tras fijarse en él, el FC Barcelona no dudó en ficharlo. Desde el primer momento el talentoso centrocampista causó sensación, consiguiendo incluso que el público del Camp Nou corease su nombre y se levantase de sus asientos para aplaudirle.

Ello no es de extrañar, puesto que el joven futbolista al que algunos apodan ‘Pedri Potter’ deslumbra con su fútbol y ahora también lo hará en el ámbito de la moda con una importante colaboración con Springfield.

Antes de profundizar en esta colaboración toca seguir hablando de Pedri, ya que ha sido la sensación de la temporada 21/22. Aunque finalmente el FC Barcelona no ha hecho un buen papel en las competiciones en las que ha participado, los culés están contentos por el futuro tan prometedor del equipo liderado por Xavi. Así lo demuestra la afición blaugrana que reside en Huelva.

Hablando con algunos de los barcelonistas onubenses se evidencia la ilusión que tienen por ver qué títulos les depararán las próximas temporadas, puesto que del equipo están pasando a formar parte jóvenes con una gran proyección. Al propio Pedri hay que sumar a Ronald Araujo, quien recientemente renovó su contrato, así como Gavi, de tan solo 17 años.

Pedri será la batuta que dirija a futbolistas como los que acabamos de mencionar, aunque no solo es muy influyente en el terreno de juego. A partir de ahora lo será también en el ámbito de la moda.

ICON x Pedri González

El resultado de la colaboración entre Springfield y el joven centrocampista del FC Barcelona es conocido como ICON x Pedri González, tratándose básicamente de una nueva línea de ropa que ha llamado la atención de los onubenses. Y no es para menos, puesto que las prendas de estilo casual suelen triunfar en Huelva. Así pues, no es de extrañar que las camisetas, los pantalones y el resto de prendas que ahora tendrán la imagen de Pedri estén despertando tanto interés no solo en nuestra provincia, sino también en el resto de España.

Concretamente la ropa que forma parte de ICON x Pedri González destaca por ser icónica, así como atemporal y de buena calidad. Ello se evidencia en su durabilidad, la cual es óptima por muchos lavados a los que se sometan las prendas.

La labor que hará Pedri González para Springfield consiste en llevar a cabo la modelación de una parte de la ropa que abarca una colección que lleva tiempo cosechando un gran éxito, estando en este caso destinada tanto a la primavera como al verano de 2022.

Ciertamente dicha colaboración entre Pedri y Springfield ya se había producido un año atrás. La repercusión fue buena por aquel entonces, pero en esta ocasión todo parece indicar que ICON x Pedri González adquirirá una mayor popularidad debido al nivel de fama con el que actualmente cuenta el centrocampista, muy superior al de un año atrás.

Es precisamente esta popularidad lo que pretende ser aprovechado con un encomiable objetivo que consiste en incrementar la responsabilidad que el ser humano tiene con el planeta Tierra, cuyo estado actual deja bastante que desear.

Por suerte, el nivel de concienciación por parte de la sociedad ha ido a más en la última década, lo cual en parte es fruto de iniciativas y campañas como la que Springfield lleva a cabo con celebridades como Pedri.

Y es que la popular marca de ropa está muy comprometida con el planeta a la par que preocupada por el estado en el que se encuentra. Es por ello que tiene como principal objetivo contribuir a la construcción de un futuro mejor, apostando para ello por la producción de prendas que cada vez son más sostenibles.

En concreto, Springfield utiliza materias primas que son orgánicas, han sido recicladas o elaboradas por medio de procesos tecnológicos que dan pie a que se ahorre no solo agua, sino también energía en general, lo cual beneficia al medio ambiente. Además, el acabado de la ropa poco a poco va presentando una menor cantidad de químicos. Algunos de los materiales que usan son el poliéster reciclado, algodón ecológico y lino cultivado en Europa.

Pedri, tras sentirse identificado con esta responsabilidad medioambiental, no dudó en sumarse a una colaboración que será productiva para ambas partes.