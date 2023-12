Las noticias más destacadas de este lunes 11 de diciembre en Huelva

La Semana del Decano comienza el próximo lunes 18 con una amplia programación para conmemorar su 134 aniversario. Por otro lado, el 70% de los onubenses prefieren comer a cenar fuera de casa esta navidades.

Si eres viajero no te puedes perder estos vuelos que saldrán desde Faro directos a Nueva York a partir del 24 de mayo ¡Te traemos hasta sus precios!. Además, el coro joven de la Hermandad del Rocío de Huelva ha sacado a la luz una emotiva plegaria que demuestra el sentimiento de los jóvenes por la Virgen y que guarda una entrañable historia detrás.

Estos son todos los actos de la 'Semana del Decano'

El Recreativo de Huelva ha presentado este lunes la Semana del Decano. Una semana que arrancará el próximo lunes 18 y que pondrá su broche de oro el viernes 22. Todo ello con motivo del 134 aniversario del club albiazul.

Sigue leyendo aquí.

El 70% de los onubenses prefieren salir a comer antes que a cenar estas Navidades

La Navidades se convierten en un momento de reunión, de encuentro con familiares y amigos que repercute notablemente en el sector hostelero de Huelva y de toda España. Es una época de bonanza, en la que el gasto por persona se multiplica y en las que las terrazas se llenan para aprovechar de los rayos de sol del mediodía. ¿Prefieres comer o cenar fuera? El presidente de Bareca, Rafael Acevedo, ha arrojado luz sobre los gustos de los onubenses, “me atrevería a decir que el 70% prefieren las comidas y el 30% restante se quedan con las cenas”. “Se trata de una tendencia que comenzó con el Covid y ahora se ha asentado”, ha destacado.

Sigue leyendo aquí.

Huelva se acerca a Nueva York a través de Faro

Huelva no tiene aeropuerto, ni parece que lo vaya a tener en un futuro próximo, pero eso no impide que a través de otros más cercanos como Faro en el Algarve portugués o el de Sevilla, los onubenses puedan acceder a destinos que hasta ahora eran inimaginables a no ser que se utilizaran puntos de partida más lejanos como Málaga o Madrid.

Sigue leyendo aquí.

La nueva plegaria del coro joven de la Hermandad de Huelva: Esta es su entrañable historia

Los jóvenes de la Hermandad del Rocío de Huelva estrenan una nueva plegaria con una emotiva historia detrás. Se trata de un tema que más que cantarse se reza y que refleja las transmisión del sentimiento de rociero que se ha heredado generación tras generación. Una letra que según cuenta el director del coro, Jero Garrido, nace de una gran amistad, entre sus hijas, integrantes del mismo, y otros jóvenes de la Hermandad del Rocío de Sevilla.

Sigue leyendo aquí.