Las noticias más destacadas de este domingo 19 de noviembre en Huelva

Este domingo, 19 de noviembre, ha estado marcado en Huelva por el encuentro del Decano del fútbol español con el Sanluqueño, en el que el Recre ganó con un 1-0, una jornada en la que ha sido noticia, en materia de patrimonio arquitectónico, que la antigua prisión provincial de Huelva es la opción elegida para albergar el futuro Conservatorio Profesional de Danza, y que son casi 700 los años de historia que atesora el Monasterio de Santa Clara de Moguer.

Por otra parte, el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, pide que "dejen trabajar" a los comerciantes y que "no les pongan tantas trabas". En cuanto a los sucesos, un vecino de Huelva, de 51 años, ha sido condenado a ocho años de prisión tras ser sorprendido con 50 envoltorios de metanfetamina cuando iba embarcar en un vuelo con destino Tokio.

Crónica Recre-Sanluqueño (1-0): Reto conseguido

Tres de tres. El Recreativo de Huelva cumple con su reto y suma una nueva victoria. Tres puntos que saben a gloria y que llegaron al borde del final del encuentro en el Nuevo Colombino. Caye Quintana, por fin, ve portería y da el triunfo al Decano en un partido flojo de los de Abel Gómez, pero que se vieron recompensados.

Lee la información completa aquí.

La antigua cárcel de Huelva es la opción elegida para el Conservatorio de Danza

El edificio de la antigua cárcel es la opción elegida para albergar el Conservatorio Profesional de Danza de Huelva. Desde la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se indica que esta emblemática edificación se baraja como "la ubicación más favorable, debido a la situación geográfica y la extensión". Indican que "la tramitación de los sucesivos pasos imprescindibles para su habitación están regidos por los plazos y la normativa que deben cumplirse reglamentariamente".

Explican desde la Delegación territorial de Desarrollo Educativo que recientemente se ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Huelva, propietario del edificio, en la que el delegado del ramo, Carlos Soriano, y la alcaldesa de la capital onubense, Pilar Miranda, "siguieron afianzando las diferentes actuaciones necesarias para el Conservatorio de Danza onubense". Recalcan que "se considera imprescindible en la evolución cultural y educativa de Huelva" la puesta en marca de un centro "que alojaría las enseñanzas de danza, al igual que sucede en la actualidad con las de música".

Más información aquí

El Monasterio de Santa Clara: 700 años de historia colombina y un gran patrimonio artístico

Casi 700 años de historia recorren el Monasterio de Santa Clara en Moguer. Un lugar donde converge la Huelva colombina, cuna del descubrimiento, con un patrimonio artístico muy rico donde se conservan increíbles piezas de incalculable valor, como la sillería del coro que se trata de la única de estilo nazarí que existe en el mundo. Un espacio señero, que se encuentra en pleno corazón de la localidad más antigua de la provincia, en el que incluso se puede observar un resquicio de la obra del famoso escultor Juan Martínez Montañés. Su conservador, Juanma Moreno, conoce a la perfección cada rincón en el que su extraordinario trabajo para que el convento continúe mostrando su mejor expresión.

Fue declarado Monumento Nacional en 1931 e incluido dentro del conjunto histórico-artísticos Lugares Colombinos siendo uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura mudéjar en Andalucía Occidental. Según ha explicado el conservador del convento, Juanma Moreno, en el momento de su fundación en el año 1337, se convirtió en uno de los mayores centro franciscanos en el que llegaron a albergarse entre 80 y 100 mujeres, entre monjas de alta nobleza, hermanas y sirvientas. En su interior se puede encontrar el claustro mudéjar más antiguo de Andalucía y el más grande de España cuyo modelo se replicó en los primeros claustros Americanos.

Más información aquí

Un vecino de Huelva, pillado con 50 envoltorios de metanfetamina cuando viajaba a Tokio

Un vecino de Huelva, de 51 años, ha sido condenado a ocho años de prisión después de que fuera sorprendido con 50 envoltorios de metanfetamina en su organismo cuando trataba de embarcar en un vuelo con destino final Tokio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

La sentencia de la Audiencia de Madrid lo considera responsable de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, y en cantidad de notoria importancia, por el que se le impone además una multa de 36.000 euros.

Más información aquí

Antonio Gemio: "Los comerciantes lo que necesitan es que los dejen trabajar y no les pongan tantas barreras"

Sabe que es una tarea quijotesca. Defender al comercio de proximidad frente a las grandes plataformas opacas que tributan - si es que lo hacen - lejos de las ciudades y los pueblos. Pese a todo, Antonio Gemio, el presidente de los comerciantes onubenses, no decae en su ánimo de preservar los intereses de quienes, con muchos esfuerzo y casi sin ningún reconocimiento, levantan la persiana a diario. Los vientos no son favorables y él lo sabe pero él no está dispuesto a rendirse.

Más información aquí