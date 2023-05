Las noticias más destacadas de este domingo 21 de mayo en Huelva

Este domingo, 21 de mayo, el Recreativo ha logrado un empate ante la Gimnástica Segoviana, de manera que el pase a la siguiente ronda se decidirá el próximo domingo en el Nuevo Colombino, una jornada en la que han aparecido las lluvias en Huelva, chubascos y tormentas, una situación que se mantendrá hasta el próximo jueves, con probabilidades que van del 100 a un 80%, bajando considerablemente las mismas el jueves.

Por otra parte, en la provincia onubense las filiales de la Hermandad Matriz inician el camino a la aldea almonteña. Las de Ayamonte e Isla Cristina serán las primeras que lo comiencen, será este lunes desde sus respectivos municipios. En todas las casas de la aldea se están realizando los últimos preparativos e Hipercor envía de forma gratuita la compra desde su tienda en Huelva hasta el miércoles 24 de mayo por un gasto superior a 300 euros.

En materia de patrimonio, el ferrocarril turístico del Andévalo cuenta con todos los mimbres para ser un ejemplo de sostenibilidad capaz de hacer frente a la despoblación y poner en valor el destino turístico de pueblos como Tharsis, San Bartolomé y Alosno.

El Nuevo Colombino tendrá la última palabra

Poca ambición sobre el terreno de juego de La Albuera. El Recre no fue eficaz y la poca garra que demostró durante muchos partidos de la temporada volvió a estar presente en el partido con la Gimnástica Segoviana. El conjunto de Abel Gómez deja abierta la eliminatoria y todo se decidirá en el Nuevo Colombino.El camino hasta llegar a la fase de ascenso no fue fácil. Tras una temporada de incertidumbre, llegó el momento de la verdad y de demostrar porqué el Decano terminó asegurando la segunda plaza. El esfuerzo de toda la campaña tenía que verse reflejado en el primer partido en La Albuera para dar el primer paso hacia el ansiado y soñado ascenso.

Más información aquí

La lluvia será la protagonista de la semana

La provincia de Huelva vive una última semana de mayo pasada por agua. Durante el fin de semana las lluvias han sido las protagonistas en diferentes puntos de la provincia, que se esperaban con los brazos abiertos después de unos meses de abril y mayo más secos de lo normal. Los avisos amarillos por lluvias y tormentas han estado presentes en el litoral debido a la intensidad de las precipitaciones que se esperaba.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el lunes la predicción es bastante similar, con un 100% de probabilidad de lluvia de 12:00 a 18:00, los cielos estarán nublados y las temperaturas máximas no subirán de los 21 grados, mientras que las mínimas rondarán los 12. Durante el martes el tiempo se mantendrá en la misma línea en el que la probabilidad de precipitación es del 90%.

Más información aquí

Las hermandades de Huelva comienzan este lunes el peregrinaje a la aldea

En la provincia de Huelva ya ha llegado el ambiente romero y las primeras hermandades se echan a las arenas para presentarse ante la Blanca Paloma. Las filiales de Ayamonte e Isla Cristina serán las primeras en iniciar su camino hasta la aldea del Rocío, con su salida este lunes desde sus respectivos municipios. La llegada de las mismas está prevista para el próximo jueves, un día después de la Hermandad Matriz. De esta forma, las hermandades onubenses comienzan este lunes su peregrinar hacia la aldea almonteña. A estas hermandades le siguen este martes la de Punta Umbría.

Por su parte, la Hermandad Matriz saldrá el miércoles en dirección tras la Misa de Romeros, a las 10:00, en el Alto del Molinillo, del Chaparral. A continuación, la hermandad saldrá procesionalmente, camino del santuario, y tras un día de camino, al atardecer llegarán hasta las plantas de la Virgen.

Más información aquí

El supermercado de Huelva que envía gratis tus compras a El Rocío

Los últimos preparativos para la Romería del Rocío 2023 se están llevando a cabo en todas las casas de la aldea. Una semana intensa en la que un ir y venir de romeros dejan a punto todo lo necesario para su llegada de los caminos. Las compras de última hora siempre son necesarias e Hipercor las envía de forma gratuita desde su tienda en Huelva hasta el miércoles 24 de mayo por compras superiores a 300 euros.

Más información aquí

El tren del Andévalo, una pieza clave del patrimonio onubense

Aunque las limitaciones técnicas y presupuestarias no permitirán llevar a cabo inicialmente una réplica exacta del original, el ferrocarril turístico del Andévalo cuenta con todos los mimbres para ser un ejemplo de sostenibilidad capaz de hacer frente a la despoblación y poner en valor el destino turístico de pueblos como Tharsis, San Bartolomé y Alosno.

Su legado histórico, ligado a la compañía The Tharsis Suphur and Copper Company Limited, tiene una importancia crucial para el desarrollo económico de la provincia desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX. No en vano, los balances de la empresa británica recogían en el año 1872 el progresivo aumento de dividendos por el traslado de pirita, un material que se extraía de las minas de Tharsis de forma masiva y que llegó a reportar hasta los 445% en 1872.

Más información aquí