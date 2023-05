El tren del Andévalo, una pieza clave del patrimonio onubense

Aunque las limitaciones técnicas y presupuestarias no permitirán llevar a cabo inicialmente una réplica exacta del original, el ferrocarril turístico del Andévalo cuenta con todos los mimbres para ser un ejemplo de sostenibilidad capaz de hacer frente a la despoblación y poner en valor el destino turístico de pueblos como Tharsis, San Bartolomé y Alosno.

Su legado histórico, ligado a la compañía The Tharsis Suphur and Copper Company Limited, tiene una importancia crucial para el desarrollo económico de la provincia desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX. No en vano, los balances de la empresa británica recogían en el año 1872 el progresivo aumento de dividendos por el traslado de pirita, un material que se extraía de las minas de Tharsis de forma masiva y que llegó a reportar hasta los 445% en 1872.

Mientras las explotaciones de Río Tinto se hundían sin remedio, las de Tharsis parecían no tocar techo. Para el año 1870 la extracción llegó a los 350.000 TM anuales de mineral. Parte de este "milagro" de Tharsis, se explica precisamente a partir de la construcción del ferrocarril cuya línea principal llegó a abarcar un total de 46,99 kilómetros desde los criaderos tharsileños al puerto de Corrales, frente a la ciudad de Huelva. Una infraestructura no exenta de polémica en su tramitación que se terminó el 9 de mayo de 1870 y se abrió al tráfico un año después, el 6 de febrero de 1871. Con ella, se inauguró también el primer embarcadero y viaducto de la ría de Huelva, un monumento de la ingeniería con 809 metros que permitió la recepción de minas y el comercio de otra serie de objetos y productos que de otra forma habría sido imposible haber visto en la provincia en aquella época.

El ferrocarril colmó las expectativas de sus impulsores pero como todo proceso productivo se agotó en la medida en que el mineral se fue esquilmando. Con la década de los 90 del siglo XX, la mina fue dejando paso a otros modos de producción y Tharsis comenzó entonces una sangría de población que llega hasta nuestros días.

Los raíles de El Viajero, fueron desguazadas por quienes vieron en su material unos ahorros extra. Gracias a la intervención del Museo Minero de Tharsis y a su Ayuntamiento, muchas de estas piezas, incluidas las locomotoras originales, pudieron ser conservadas y restauradas en su estado original. En 2004, el Consistorio recuperó el dominio de las vías originales que hasta entonces seguían siendo propiedad de la empresa británica, un hecho que permitirá hoy rescatar también el ferrocarril de la época.