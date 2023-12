Las noticias más destacadas de este domingo 10 de diciembre en Huelva

El accidente mortal en Lepe ha dejado un fallecido y dos jóvenes de 19 años por el accidente mortal del tráfico en Lepe. Los miembros de una banda a la que se intervino 2.600 kilos de hachís están condenados a cuatro años de cárcel.

Además, tendrás que visitar la espectacular muestra del Museo de Huelva por su 50 aniversario que muestra cómo vivían nuestros antepasados hace más de 3.000 años. Las listas de espera en la sanidad pública siguen siendo un problema diario para muchos pacientes que llevan más de un año a la espera para una operación o cita con el especialista.

Ingresados en el hospital dos jóvenes de 19 años por el accidente mortal de tráfico de Lepe

El accidente de tráfico acontecido la tarde de este pasado sábado en Lepe (Huelva) por la colisión frontal de dos turismos en la carretera autonómica A-5055 se ha saldado no sólo con la muerte de una persona, sino además con dos jóvenes de 19 años ingresados en centros hospitalarios a cuenta de las lesiones sufridas en el siniestro, según la información ampliada proporcionada por el servicio unificado de emergencia 112 de Andalucía.

Más de 4 años de cárcel para los miembros de una banda a la que se intervino 2.600 kg de hachís

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a penas de hasta cuatro años y seis meses de cárcel a los seis miembros del un grupo organizado dedicado al transporte de hachís desde Marruecos hasta España por las costas onubenses, al que se intervino durante 2019 unos 2.600 kilos de dicha sustancia. En la causa, han sido procesadas otras ocho personas por su vinculación con dicha organización, bien a través de trabajo puntuales, bien por formar parte de otra banda relacionada con esta que trasladaba droga a Portugal, a los que se les impone, según la sentencia, penas de hasta un año y ocho meses de prisión.

Los ídolos milenarios del pasado se muestran en la mayor exposición del Museo de Huelva por sus 50 años

Se cumple medio siglo desde que el Museo de Huelva se inaugurara en el actual edificio de la Alameda Sundheim y para celebrarlo, se ha preparado una exposición única hasta el momento que pretende mostrar a la ciudadanía el gran valor del patrimonio arqueológico y monumental que alberga este espacio.

Listas de espera en Huelva: La odisea y el miedo de quienes esperan una operación o cita desde hace más de un año

Filomena Amparo acomete junto a su familia trabajos de reforma en su casa del campo, cerca de Villanueva de los Castillejos, pero hoy no puede ayudarles. Su hernia discal le imposibilita moverse y tiene que estar sentada. No es algo anecdótico, "pues son muchos los días en los que no puedo andar y tengo que hacer uso del andador, además de las dos dosis diarias de morfina que me administro", asegura esta paciente de 57 años, que aguarda su operación en el hospital Juan Ramón Jiménez desde hace 14 meses.

