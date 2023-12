Crónica Linares-Recre: El Decano cumple en su última salida del año

El Linares tenía la posesión. Los locales se aprovecharon de la debilidad del Recreativo de Huelva y buscaban la falta. Un córner muy cerrado, que defendió el Decano muy pegado, no dejó espacio al Linares. Una acción que terminó con David del Pozo y Javi Duarte con cartulina amarilla.

Una falta sobre Antonio Domínguez supuso la llegada más clara para los de Abel Gómez. El Linares tuvo que sacarla en largo para evitar que el balón tocara la red. La posesión, en los últimos minutos de la primera mitad, continuó siendo azulina.

Rubén Gálvez, un seguro para los albiazules, volvió a convertirse en el protagonista. El guardameta de Aracena detuvo un disparo muy peligroso de Varela desde el borde del área. La siguiente también fue para los de Campaña. Una falta sobre Mawi dejó una nueva ocasión para que el Linares subiera el 1-0 al marcador.

Control total y absoluto del Linares, que buscaba el primero sin éxito. Mawi volvió a tener una nueva oportunidad para abrir la lata. El Recre, pese a estar con un hombre menos, aguantó durante la primera mitad, la presión de los azulinos con el apoyo de Rubén Gálvez.

El último minuto de la primera mitad fue de infarto. Antonio Domínguez pudo adelantar al Recre. Una falta al borde del área hizo que Ernesto volara-literalmente-para despejar el balón. Una primera parte amarga tras la expulsión de Sergio Díez, pero el Recre, satisfecho por estar bien sin balón y por tener la última antes del descanso.

El Linares saltó de nuevo al terreno de juego con la misma dinámica. El Recre, fuerte en defensa, sufriendo y confiando en una contra para llegar a la meta de Ernesto. Abel Gómez movió el banquillo. El Recre se quedó sin delantero. Caye Quintana y Antonio Domínguez abandonaron el terreno de juego por Gorka Iturraspe y Antoñito. Cinco defensas y un falso nueve -Luis Alcalde- para afrontar los últimos 30 minutos.

¿Un problema jugar sin delantero? Rotundamente no. No lo fue. Rahim, en el 64, adelantó a los albiazules tras un pase de Gorka Iturraspe. No pudo hacer nada Ernesto para que el 0-1 subiera en el luminoso. El Linares no tuvo tiempo de reacción. Tan solo dos minutos después, apareció David del Pozo para hacer el segundo de la tarde. El Linares no desfalleció e intentó recortar distancias.

Hasta el final estuvo peleando el cuadro de David Campaña, que fue testigo como Linarejos se fue vaciando y su afición gritaba en contra de la directiva azulina. Con siete minutos de alargue, Abel Gómez volvió a dar refresco. El Recre volvió a tener delantero con la salida Pablo Caballero, que sustituyó a David del Pozo.

La que parecía que iba a ser una tarde fría y gris para los albiazules, terminó siendo la mejor. El Recre, con uno menos desde el minuto 6, consigue los tres puntos en su penúltima cita liguera, la última lejos del Nuevo Colombino antes del parón navideño.