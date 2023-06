Los neurólogos de Huelva alertan: "Neurología vive una situación límite"

La Unidad de Ictus de Huelva se mantiene abierta a duras penas y las listas de espera en Neurología para una primera valoración superan el año. Todo ello redunda en un inevitable retraso en los diagnósticos de las enfermedades neurológicas lo que, a su vez, se traduce en dramáticas consecuencias. Lo explican en un escrito dos neurólogos del servicio emplazado en el hospital Juan Ramón Jiménez, quienes alertan de los muchos pacientes onubenses "condenados a no recibir los tratamientos en el tiempo señalado".

Huelva cuenta con siete neurólogos o, lo que es lo mismo, la mitad de las 14 plazas disponibles cubiertas. Salud y Consumo contrató a dos neurólogos adicionales que venían a reforzar la actividad, si bien desde el servicio se explica que su actividad no se reduce únicamente a Huelva. "El primero realiza teleconsulta para pacientes del área sanitaria de Huelva durante el 50% de su actividad ordinaria desde el Hospital Virgen de Macarena, realizando el 50% restante enteramente en Sevilla y para la población de Sevilla, siendo pagado al 100% por Huelva. El segundo neurólogo, igualmente pagado al 100% por Huelva, hace 4-5 guardias para la población de Huelva realizando el 100% de su actividad ordinaria en Hospital Virgen de Macarena y para la población de Sevilla. En su lugar otro compañero acude dos días en semana a pasar consulta en Huelva. En mayo este facultativo renunció al contrato. Es por esto por lo que en ningún momento Huelva ha contado con la incorporación real y efectiva de dos neurólogos a tiempo completo".

Las dramáticas consecuencias pueden observarse en las consultas. Según ha podido saber este diario, en los últimos meses se han ido reduciendo considerablemente consultas monográficas para patologías específicas, véase el párkinson, el alzhéimer o la esclerosis múltiple. Por ejemplo, este mes no se ha podido lleva a cabo ninguna de ictus, y mayo solo una. Y, por tanto, pacientes con un riesgo muy alto y que necesitan hacerse controles de seguimiento, los reciben con retraso, lo que aumenta el riesgo de sufrir un nuevo ictus.

Las revisiones de consultas de general tienen más de 14 meses de espera, mientras que para una primera consulta hay que esperar un año. Esto impide, en palabras de los propios neurólogos, "el diagnóstico precoz de la patología neurológica provocando un drama en la población, que desgraciadamente ya es un clamor en la provincia, sabiendo que es imposible ser atendido en el plazo legalmente establecido, menos de 60 días, por el especialista. Esto está obligando a la población a dirigirse a la sanidad privada ante esta falta de respuesta por parte de la sanidad pública andaluza para atender su situación".

Otro punto que resaltan los propios especialistas es que se ha intentado implementar la teleconsulta sin videollamada, para poder solicitar las pruebas pertinentes, "pero esto se ha hecho para pacientes de primera visita, lo cual está absolutamente contraindicado en las recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología, al no poder realizar una exploración de los pacientes".

Además de ello, los neurólogos lamentan llevar más un año sin ecógrafo, así como no tener personal suficiente, "pues el propio neurólogo realiza funciones de auxiliar de enfermería y celador".

Para los especialistas la única solución pasa por atraer nuevos neurólogos y "para ello lo primero es admitir que actualmente el destino de Huelva no es atractivo y que además no hay un exceso de profesionales, lo que implica que para que alguien que no tenga pensado este destino se plantee cambiar es indispensable ofrecer una series de condiciones que lo posibiliten".

A este respecto, exigen la resolución de la operación, la cual esperan desde marzo, toda vez que indican que "es necesario que, además de resolverse cuanto antes, se incorporen especialistas de forma efectiva antes de que acabe junio". En caso de no cubrirse las plazas efectivas con este primer listado se deberían, a juicio de los propios neurólogos, "emplear los listados de reserva hasta cubrir las nueve plazas disponibles, algo que debería estar resuelto como muy tarde el 15 de julio".