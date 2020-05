Los municipios del litoral de Huelva se preparan para la apertura de las playas el lunes

Salvo sorpresa mayúscula de última hora, Huelva iniciará este lunes, 25 de junio, la fase dos de la desescalada. Una nueva etapa en la que quedarán abiertas las playas al baño y a tomar el sol –para residentes en la provincia–, aunque con estrictas medidas de seguridad.

No obstante, la mayoría de consistorios onubenses con playas se mantienen fieles al 15 de junio para el inicio de la temporada estival en sus zonas de baño, como fecha habitual de arranque de sus planes de playa.

Según la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, “las playas no van a abrirse al menos hasta el 10 de junio”, ya que “si un año normal los planes de playa no están hasta el 15 de junio, esta temporada difícilmente van a estar antes”, a lo que añade que “tenemos una sobrecarga económica importante y necesitamos el apoyo de otras administraciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos”. A ello añade que “una vez abiertas las playas, las duchas y lavapiés de momento no estarán disponibles” y los baños “sí abrirán, con el protocolo correspondiente”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ayamonte indica que está “intensificando la adaptación de las playas a las normas para la reapertura al baño”, a lo que agrega que “desde hace semanas se están realizando tareas de limpieza de la arena, vía pública y zonas ajardinadas, además de trabajos de adaptación para la reapertura al baño de las playas, que estarán sujetas a estrictas medidas”.

El alcalde de Lepe, Juan Manuel González, manifiesta por su parte en relación a la próxima apertura de playas que el Ayuntamiento trabaja en la adaptación a las nuevas circunstancias, para lo cual ha elaborado un plan que “sigue las directrices de las autoridades sanitarias” y que se basa “en el distanciamiento físico, la reducción del aforo, el refuerzo de la información o la habilitación de áreas para sectores de población”. A pesar de ello, el Ayuntamiento lepero recuerda que “el dispositivo de playas no comenzará a estar en funcionamiento, como es habitual, hasta el 15 de junio”.

De otro lado, el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, afirma que está “intensificando” el acondicionamiento del litoral de cara a la aplicación del Plan de Playas a partir del 15 de junio, para lo que se están acometiendo “trabajos de limpieza y acondicionamiento, adecuación de pasarelas, perfilado del litoral, redistribución de la arena y reparación de accesos”, así como “se están ultimando los dispositivos de vigilancia y socorrismo, el balizamiento, y todos los servicios públicos”.

Se están adecentando pasarelas e instalando señalética para preservar la seguridad

En materia de seguridad, Cartaya trabaja en un plan “para garantizar la seguridad y la prevención ante la situación” que comprende medidas y protocolos que se están ultimando para adaptar los usos de las playas a las recomendaciones sanitarias. La primera que se está aplicando es el precinto de las duchas y lavapiés, y la colocación de cartelería informativa.

Moguer trabaja en la puesta en marcha de las medidas de seguridad y limpieza necesarias para que el tramo costero que gestiona en Mazagón pueda ser disfrutado por la ciudadanía. El alcalde, Gustavo Cuéllar pide en este sentido que se haga un uso “responsable” del espacio, y que “se respeten las recomendaciones” sanitarias.

En el caso de dicho tramo, los servicios “se activarán en su totalidad, como cada año, el 15 de junio, pero a partir del lunes ya se pondrán en marcha medidas como cartelería informativa o control de acceso”, así como se abrirá el acceso a la playa con control de aforo de vehículos y se han habilitado dos itinerarios para las personas, uno de bajada y otro de subida, para que nadie se cruce en ningún momento.

En el caso de Isla Cristina, fuentes municipales detallan que “se va a intentar cumplir con las medidas de seguridad e higiene que marque el Gobierno”, siendo la única novedad la habilitación de un centro de operaciones para los socorristas “más acorde a la situación actual”.

Igualmente, “pondremos en todos los accesos las normativas, extremaremos las labores de limpieza de baños, aumentaremos la vigilancia y recordaremos el servicio de salvamento con más material sanitario”, a lo que añade que el tema de duchas y lava pies “aún está por decidir”. No obstante, concluyen, “tenemos la intención de que la apertura de playas coincida con la temporada alta, es decir a partir del 15 de junio”.

El Ayuntamiento de Almonte, por su parte, anuncia que la bandera roja ondeará en el litoral de Matalascañas pese a la incorporación a la fase 2 de la desescalada, por lo que estará prohibido el baño en toda la línea costera del municipio hasta nueva orden.