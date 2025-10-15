La mujer de 80 años víctima de un robo "con sumisión química" en el centro de Huelva: "Ahora tengo mucho miedo de estar en casa"

Nerviosa, con el alma en vilo y sin poder creerse aún lo que le había pasado 24 horas antes, una señora de 80 años narra a Huelva Información cómo ha sido víctima de un robo "con sumisión química" este martes en el centro de Huelva y a plena luz del día. "Sigo sin entender cómo pudo ocurrir. Es como si se tratara de un sueño", cuenta.

Todo comenzó cuando se dirigía a una clínica de la Avenida de Italia como cada martes "para un chequeo rutinario" a las 10:30. A las puertas de la misma, asegura que se encontró a una joven de unos 17 años que le pidió ayuda. "Recuerdo perfectamente cómo iba vestida. De clarito, con el pelo recogido en un moño y con un bolsito colgado", señala. La mujer afirma que en ese momento no había nadie más alrededor y que la joven "no paraba de tocarme la cara de manera cariñosa, así como la mano y los brazos". La chica, que "parecía que se había perdido", le preguntó dónde quedaban "las monjitas de San José" y acto seguido, se sacó un fajo de billetes que decía "haberse encontrado" y que quería devolver. La mujer mayor le sugirió llamar a la Policía pero entonces, dice, "apareció en escena una segunda persona. Una señora de entre 40 y 50 años, preocupándose por la joven".

Tras ello, los recuerdos son vagos. La mujer de 80 años recuerda que después de aquel encuentro llegó un coche conducido por un hombre que estaba en complot con las otras dos. "Llegó en un vehículo oscuro (de alta gama y con la tapicería de cuero) al que me subieron y me llevaron hasta mi casa. Yo había perdido toda la capacidad de actuar. Estaba desorientada. Creo que me drogaron porque nunca me forzaron a entrar en el coche y yo misma les conté dónde vivía, facilitándoles el acceso a mi vivienda y entregándoles yo misma todo lo que me pidieron", lamenta.

Una vez en su domicilio, explica la víctima, la mujer de mediana edad entró con ella, rebuscó en sus cajones y le pidió que le entregara las joyas de valor, así como el dinero del que disponía. "Le di yo misma 2.000 euros que tenía en efectivo y algunas joyas que me pidió. Yo fui la que las metí en una bolsa para dársela. Estaba como ausente, sin tener consciencia de mí misma. Probablemente me dieron alguna sustancia para aprovecharse, aunque no consiguieron acceder a mi cartilla del banco porque ni yo misma sabía dónde la había guardado. Si no, me habrían robado todo", confiesa aún conmocionada.

Cuando volvió en sí, se encontró sola y en un primer momento siguió con su rutina diaria de manera normal."Incluso salí a hacer la compra". Sin embargo, cuando su hija la llamó a media mañana notó la voz de su madre extraña. "La vi como ida, con una actitud distinta. Y me asusté. Entonces, ella comenzó a hilar, me contó lo que había sucedido e inmediatamente dimos parte y fuimos a poner una denuncia a la Policía".

Después del susto la mujer recibió asistencia médica en el hospital. Por fortuna, dice, "solo tengo la tensión alta después del susto, arañazos en las manos, ya que me arrancaron las joyas que llevaba puesta, así como un hematoma en una pierna, entiendo que por algún golpe que me propinaron al meterme en el coche". Las analíticas, así como el parte de lesiones están ya a disposición de la Policía Nacional. Sin embargo, su familia "no quiere que esto quede así. Piden que se difunda esta historia "para que se entere todo el mundo. De otra manera, le podrá pasar a cualquier mayor en la calle. Hoy ha sido mi madre, pero mañana puede ser cualquier otra persona".

Además, la familia de la mujer señala que "no es la primera vez que ocurre, ya que hemos de hablado con otra señora a la que le hicieron lo mismo en septiembre y con este ya van cuatro casos". Tras compartir en sus redes sociales el suceso, otra mujer escribía: "¡Madre mía! A una amiga de mi jefe le pasó algo similar hace un par de meses. Tremendo. Espero que esté bien, aunque ese susto tardará en pasarle".

La propia Policía Nacional confirmaba a este periódico que hay un procedimiento de investigación abierto al respecto y en los últimos dos meses se han dado otros dos casos con características similares en Huelva. Todas las vías policiales se encuentran abiertas en estos momentos, aunque aclaran que no existe ninguna organización criminal y que, en todo caso, se trataría de hechos delictivos puntuales de gente que usa este modus operandi para aprovecharse de personas mayores.

Igualmente, adelantan que desde Participación Ciudadana nuevamente "se van a realizar más charlas con las personas mayores en cuanto a los hurtos, las estafas y las medidas de prevención que deben tener, con el fin de asesorarles ante estos casos, dentro del Plan Mayor Seguridad de la Secretaría de Estado". Con todo, insisten en que estos casos no deben suponer una alerta ciudadana, ya que se trata de "casos muy puntuales".

Este miércoles a primera hora la afectada acudía junto a su hija al banco para cancelar todas las cuentas después de un "susto" del que tardará en recomponerse. "Ahora tengo mucho miedo y a mi casa le he cogido manía. No volveré a quedarme sola. A pesar de que ya he cambiado todas las cerraduras, no puedo fiarme de que esas personas algún día aparezcan", recoge.