La ministra de Defensa califica el CEUS como “una apuesta de futuro”para Huelva"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, bendijo con su presencia ayer el proyecto del Centro de Vuelos no Tripulados (CEUS), impulsado como promotor por el Instituto de Técnica Aerospacial, dependiente de su propio Ministerio y aunque no lo pudo visitar dado que las obras se desarrollan lejos de la entrada a lo que serán sus instalaciones, sí que comprobó el avanzado estado de las obras. Lo que pudo observar desde el helicóptero en el que poco después de las 11:00 aterrizó en el Centro de Experimentación de El Arenosillo, es que ya se tiene una visión de lo que será la pista de aterrizaje, despejada en su mayor parte de la vegetación que la cubría apenas hace dos meses.

Robles insistió en la apuesta del INTA por “un proyecto de futuro, importante no sólo para Huelva, sino también par Andalucía y España, un ejemplo de modernidad, por lo que no puedo dejar de mostrar el apoyo sin reservas al proyecto que supone la implicación de todas las Fuerzas Armadas”. La ministra reconoció sentirse “impresionada por lo que he visto, sobre todo por el trabajo que desarrolla el INTA en Huelva en perfecta integración con el entorno y la sociedad”. Además, quiso destacar “la enorme potencialidad del CEUS, cuyas obras van a un ritmo extraordinario; va embalado”.

En la explicación sobre el estado del proyecto realizada por el director general del INTA, el Teniente General José María Salom, expresó su convencimiento de que el CEUS es “un proyecto fundamental” y que “no se entendería sin las instalaciones del Cedea, que nos permite el seguimiento de todas las pruebas, no diré que como en la NASA, pero sí con los medios más avanzados que se disponen para este tipo de ensayos”. Entre ellas se encuentran las aplicaciones científicas y formativas, soporte a las necesidades de las comunidades de ensayo de aeronaves y también la posibilidad de que “aterricen aviones de cualquier tipo, civiles o militares siempre que reciban la autorización de Defensa”.

Salom insistió en que los trabajos “van a muy buen ritmo y se han talado ya 16.000 árboles”. Sobre este aspecto, quiso recordar que “se van a plantar más de 20.000 en las labores de reforestación que contempla el proyecto CEUS. Las labores de limpieza de los terrenos las lleva a cabo la empresa pública Tragsa y estamos en contacto permanente con Medio Ambiente para trasplantar aquellos ejemplares que deben ser conservados, así que el daño al entorno debe ser mínimo”. Salom y la ministra coincidieron en señalar a “finales del año que viene” como la fecha en la que las instalaciones entrarán en funcionamiento.Será entonces cuando se disponga de una superficie para el ensayo, “no ya de drones de pequeño tamaño como los que ahora utilizamos, sino cualquier otro tipo tanto de Europa como de Estados Unidos, porque tendremos las instalaciones adecuadas para llevarlo a cabo”.

La ministra, durante la explicación, preguntó incluso al alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, quien destacó “el buen trabajo que se desarrolla en nuestra comunidad con el INTA como un protagonista más, lo que da a la zona una proyección necesaria, con una enorme atención a los detalles y siempre con una gran profesionalidad”. Posteriormente, Cuéllar recordó “los diez años de gestiones, de entendimiento y coordinación para que el proyecto levantara el vuelo” y aclaró que “la autorización de Hacienda para la venta de los terrenos está ya formalizada a la espera de que se haga efectiva en breve”.

Sobre este aspecto, Robles expresó que "es mejor no mirar al pasado, sino al futuro" en referencia al retraso sufrido por las obras algo que llevó hace años a devolver la totalidad de fondos europeos invertidos en el mismo.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón señaló que el CEUS “era lo que necesita la provincia de Huelva para dar ese salto cualitativo de cara al futuro. Supondrá un revulsivo para la provincia de Huelva y para el reto demográfico; es importante estar en la vanguardia de la tecnología y la innovación”.

En este sentido, la propia ministra aseguró sentirse “impresionada cuando te dicen por ejemplo que aquí llevan trabajando con hidrógeno hace más de 30 años, cuando es una de las grandes asignaturas pendientes en la actualidad, lo que da una buena prueba del enorme potencial de estas instalaciones”.

Hay que recordar que el proyecto CEUS tiene un presupuesto de 28 millones de euros que corren a cargo del Centro de Desarrollo Tecológico Industrial (CDTI) y financiados por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder). La primera de las tres fases se terminará en las próximas semanas, para dar paso a la construcción de viales y plataformas para sus instalaciones.