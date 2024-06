El marine 'enamorado' que te pide dinero para verte y otras estafas que sufren las víctimas en Huelva

Una petición de amistad en Facebook llega a tu teléfono móvil. Te salta la notificación y te sorprende el perfil con el que te topas. Un apuesto e interesante militar que ejerce su profesión en Afganistán muestra interés en ti después de 'bichear' tu perfil abierto en dicha red social y decide presentarse. Le aceptas y comenzáis a conoceros. Inicias entonces una sucesión de conversaciones con un desconocido que, tras 'abrirse contigo', se transforma en alguien por el que empiezas a sentirte atraída. Ilusión, emoción y entusiasmo alimentan una relación a distancia que va a afianzarse con ese deseado primer encuentro en persona.

"Ya tengo los billetes para ir a verte a España, pero antes enviaré mi equipaje porque no puedo viajar con todo", te dice. Todo parece ideal, aunque llega el primer problema. El equipaje del militar, "con varios metales preciosos en su interior", queda parado en la aduana y, lamentablemente, "no puedo pagar la liberación de mi equipaje porque tengo mis cuentas bloqueadas por el país en el que estoy", te explica. Tu buena voluntad y tus ganas de verle por vez primera te impulsan a pagar varios miles de euros para ello porque "te los voy a devolver", te asegura mientras te envía una captura de pantalla que atestigua -falsamente- la veracidad de sus cuentas bancarias. Y desaparece. Como también desaparece tu dinero.

Lo que parece una historia sacada de una película estadounidense es una más de las decenas de estafas que sufren ciudadanos de la provincia de Huelva, según explica a esta redacción el Inspector, Jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Policía Nacional de Huelva, Javier Rodríguez. "Son muchas las estafas que recibimos en la Comisaría cada mes" y en casos como el del marine de Afganistán "juegan con la soledad de la persona", a la que en muchas ocasiones "estudian a través de sus perfiles abiertos en una red social".

Javier Rodríguez | Inspector, Jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Huelva "Los estafadores amorosos juegan con la soledad de las personas"

Las estafas amorosas las llevan a cabo "profesionales que viven fuera de España" con un perfil -lógicamente falso- "atractivo", véase el de un marine, el de un piloto de helicóptero en una zona de conflicto o el de un ingeniero que trabaja en una plataforma petrolífera en medio del océano. Entre el estafador y la víctima comienza a germinar una relación afectiva que les hace tener un vínculo muy fuerte. Tal es la confianza que en el momento en el que el estafador manifiesta su deseo de ir a visitar a la víctima le acaba pidieron dinero por diversas cuestiones. "Retenciones del equipaje en aduanas o la liberación del Ejército de Estados Unidos" pueden ser algunas de estas razones, explica Javier Rodríguez, que sostiene que "los estafadores dicen que tienen las cuentas bloqueadas, pero les aseguran que devolverán el dinero". Es entonces cuando la víctima paga y el dinero "vuela". Estafa consumada.

"Echan el anzuelo en aquellas personas cuyas redes sociales pueden confirmar que es una persona soltera y se aprovechan de lo que le falta a una persona para entrar en ellas y ganarse su confianza", cuenta el inspector. Ante ello, su recomendación es la restricción de las redes sociales, "evitando tener un perfil público o, en su defecto, evitar cualquier tipo de interacción con personas que no conozcas y más si se repiten los patrones como los de esta estafa amorosa sucedida en Huelva". Parece una receta sencilla, pero la realidad es que este tipo de ciberdelincuencia es muy común en la provincia onubense.

Otro perfil de personas que sufren estafas en Huelva son los que buscan chollos y se topan con páginas webs que ofrecen gangas irrechazables. No obstante, o no llega el producto o te viene otro muy diferente al que se ha comprado. Es un tipo de estafa muy habitual, pero puede evitarse fácilmente. Primeramente, "debe ponerte en sospecha el encontrarte con un producto a un precio extremadamente bajo para lo que puede costar", advierte Javier Rodríguez, que enumera otros signos de alerta, como que "la página web no empiece por https -indicativo de que no es segura-, información difusa en Internet sobre dicha página web o que te 'saquen' de la página web en cuestión para realizar el pago".

Un tipo de estafa en la que se juega con la desesperación de las personas, también común en Huelva, es aquella en la que se ofrecen préstamos con intereses "ridículos". "Anuncios llamativos te hablan de la posibilidad de recibir un (falso) préstamo y cuando estás desesperado, acabas aceptando", cuentan desde la Policía Nacional. De esta estafa nacen dos problemas, el perjuicio económico, que acaba siendo lo de menos; y el círculo inagotable de problemas legales que arrastra la víctima al dar sus datos porque, según Rodríguez, "te piden última nómina, cuenta bancaria, DNI...". Si proporcionas estas informaciones "toman tus datos para conseguir microcréditos y abrir líneas telefónicas o cuentas bancarias", resume.

Desconfía y, en caso de estafa, avísalo con premura

En casos como este último nuevamente "te sacan de la página web y te piden que envíes todo por Whatsapp o Telegram". "Que te hagan salir de las webs es un indicativo de que es probable que sea una estafa", confirma el Jefe del Grupo de Ciberdelincuencia, que considera que la mejor solución para reducir los ciberdelitos es la concienciación. Por ello, pide a los onubenses que "se fijen en el certificado de seguridad de https en las páginas web, que no den datos personales ni información delicada, véase DNI, fotos o cuentas bancarias, que restrinjan las redes sociales y se sea más selectivo" y, en general, "que se desconfíe" y que esa desconfianza les lleve a hacer las comprobaciones pertinentes para cerciorarse de que no se trata de una estafa.

Es un indicador de estafa el hecho de que te hagan salir de la página web para pagar

Una vez cometida la estafa actúa la Policía, que advierte de la importancia de notificar el suceso con "premura". Su advertencia obedece a que "el dinero vuela", por lo que cuando pasan más de 48 o 72 horas "es muy difícil seguir su rastro", de ahí que llamen a la importancia de "acudir a la Policía en cuanto haya un mínimo indicador de que se ha podido ser estafado". Para resolver estos ciberdelitos, prosigue Javier Rodríguez, "es fundamental la cooperación con otros países -por cómo viaja el dinero- y con entidades bancarias u operadoras telefónicas".

Otros tipos de estafa

Además de las citadas con anterioridad, hay otras estafas muy comunes en Huelva. Es el caso de la venta de vehículos a precios "inusualmente bajos" o de alquileres. La Policía alerta de que, aunque aparezcan los anuncios en plataformas conocidas -Airbnb, Coches.net o Wallapop- la tónica habitual es que te saquen de las mismas para hacer el pago "y es ahí cuando te piden un adelanto del dinero o el pago completo y te estafan". Es por ello que el inspector insta a pagar "por las plataformas", a buscar la vivienda con el Street View y asegurarse al menos de que existe o a no pagar sin quedar en persona, "porque los ciberdelincuentes te van a poner cualquier excusa para no verte en persona".

El empleo fácil es otra de las estafas habituales. Estás en el paro y, mientras buscas trabajo en la red, te salta un aviso de que se busca empleado, sin cualificación, para únicamente hacer reseñas de productos o dar 'like' a vídeos de Youtube. Basta con sentarte y puntuar desde tu casa, recibiendo una comisión. Cuando recibes la primera y se ganan tu confianza, te quieren 'ascender' y es entonces cuando te piden dinero para las gestiones, además de la documentación previa. Y pierdes el dinero y tus datos. Es otra estafa que recibe una persona que, como las otras víctimas, tiene un vacío -en este caso de dinero-.

La cantidad de estafas es inagotable, sobre todo, en un momento en el que la tecnología avanza a pasos agigantados. Están también las del 'hijo en el aeropuerto que necesita dinero', las que te animan a invertir en criptomonedas, aquellas en las que alguien se hace pasar por tu banco para pedirte datos personales -los bancos nunca te van a pedir datos bancarios por teléfono- o las del click en un enlace de la Agencia Tributaria que te introduce un malware en tu teléfono para robarte los datos.

Los ciberdelitos siguen una espantosa tendencia ascendente -una decena al día en Huelva, según los datos publicados en el último balance de criminalidad que realiza el Ministerio del Interior-, por lo que la Policía pide a la población estar vigilante y desconfiada, rechazando cualquier tipo de operación que implique aportar información sensible y que esté fuera de toda página web de confianza.