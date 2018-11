Huelva clama contra el terrorismo machista

Respaldo masivo de Huelva a la manifestación organizada con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Ubas 300 personas, según el dato oficial de la Policía Nacional muchas de ellas hombres y niños- han partido de la rotonda de los Bomberos a las 11:30 para clamar igualdad real y más formación y recursos para combatir el terrorismo machista.

"Si nos tocan a una, nos tocan a todas" o "no son muertes, son asesinatos" son consignas que se han repetido durante todo el trayecto de la avenida de San Sebastián, Pablo Rada, 3 de agosto y Gran Vía.

La manifestación ha llegado a la plaza de la Constitución a las 12:34, donde se han mostrado pancartas como "el feminismo me cambió la vida, no dejaré que tu machismo me la quite". El color morado ha predominado y muchas mujeres han ocultado sus rostros bajo caretas de color blanco. Bajo la balconada de la casa consistorial se ha leído un manifiesto contra el terrorismo machista.