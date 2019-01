La jornada de movilización en Huelva apunta al sábado 16 de febrero

De ese buen ambiente salió también el acuerdo de concretar las demandas en tres puntos básicos, considerados históricos en Huelva: inversiones en las líneas ferroviarias de Sevilla y Zafra y la ejecución del desdoble de la carretera N-435 , al menos hasta Zalamea la Real. Son las tres actuaciones que se recogían en las mociones aprobadas hace un mes por unanimidad en Ayuntamiento y Diputación, presentadas por el concejal no adscrito Enrique Figueroa y por el diputado no adscrito Ruperto Gallardo .

El fin de semana señalado para la manifestación por las infraestructuras es también de jornada liguera para el Recreativo en el Nuevo Colombino. Ya se sabe que ese domingo , 17 de febrero, a las 12:00 , el Decano tendrá que jugar su partido previsto con el Ibiza. La antelación del día y la hora responde a un imperativo federativo cuando se trata de equipos no peninsulares que deben afrontar un largo desplazamiento para responder a sus compromisos de la competición. Este partido, por tanto, se jugará entonces, sin posibilidades de cambio , por lo que es ya un condicionante para la convocatoria de la manifestación. Ya ocurrió una coincidencia similar el domingo 12 de marzo de 2017 , cuando se celebró la segunda manifestación por la sanidad en la capital onubense. La convocatoria no tuvo en cuenta que el Recreativo jugaba en Huelva al mediodía con el Córdoba B y la fecha del partido no pudo cambiarse posteriormente, lo que dio lugar a cruces de declaraciones y desencuentros.

Los portavoces destacan la unidad en el consenso alcanzado

Entre los participantes en la reunión de ayer prevalece la felicitación por el consenso alcanzado en todos los puntos, fruto de unidad entendida imprescindible para que la movilización logre el éxito propuesto. El portavoz del Partido Popular en la Diputación, David Toscano, destacaba que todo fue “positivo”, asumiendo la reivindicación de tres infraestructuras “en las que no hay ningún tipo de confrontación y son consideradas prioritarias”. Incluso la representación otorgada al alcalde de Huelva y al presidente de la Diputación fue entendida con la lógica de su cargo en las instituciones que promueven la gran manifestación de febrero por sendas mociones “presentadas por los no adscritos pero que son ya de todos al ser aprobadas por unanimidad”. Uno de ellos, Ruperto Gallardo, tiene claro que “Huelva debe liderar la manifestación y está representada por estas instituciones”, aunque el protagonismo deba ser “de la gente”. El portavoz de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, alabó la “prudencia” y la “responsabilidad” exhibidas para no convertir esta jornada en una oportunidad para imponer reivindicaciones particulares por encima del consenso general. “Estamos obligados a demostrar a la sociedad civil que los grupos políticos de Huelva no somos el problema, sino gran parte de la solución”, valoró la concejal de Ciudadanos, María Martín, mientras el edil de Participa Huelva, Jesús Amador, se felicitó por “consensuar con la sociedad civil y el tejido empresarial las medidas respecto a las tan necesarias infraestructuras que necesita nuestra provincia”. El concejal no adscrito Enrique Figueroa, promotor de la iniciativa, insistió en la importancia del acuerdo. Después, dice habrá que hacer seguimiento: “Hay que dar la lata todos los días”. Este periódico no pudo contactar ayer con ningún representante de Mesa de la Ría para obtener una valoración.