Todos los grupos del Consistorio irán a la manifestación por las infraestructuras

A diferencia de lo que ocurre con Ciudadanos, las discrepancias de IU y Participa sobre este asunto se refieren al fondo de la cuestión y no a la forma. Porque, aunque ambos grupos reclaman la mejora de las infraestructuras, no son partidarias de la llegada del AVE a Huelva, sino que apuestan por la Alta Velocidad. Así lo pondrán sobre la mesa en la reunión de mañana, prevista para las 12:00.

Las críticas a los socialistas no llegan solo desde la filas populares. Así, la portavoz municipal de Cs criticó ayer que los grupos políticos del Consistorio hayan tenido conocimiento de la reunión de mañana “por los medios de comunicación”, ya que “hasta el lunes” el equipo de Gobierno no les trasladó la convocatoria de este encuentro, que “responde a la petición de la FOE”.

Sin embargo, la concejala aseguró que a su grupo le “llama muchísimo la atención que el alcalde quiera liderar esta manifestación cuando no hizo lo mismo con las de sanidad ”. “Ojalá cambie de actitud y ojalá no sea para marear la perdiz porque estamos cerca de las elecciones”, señaló. Miranda, además, dejó claro que en esta reivindicación los políticos deben estar detrás, de forma que sean los agentes sociales los que la lideren.

La Cámara de Comercio muestra su compromiso con la reivindicación

La Cámara de Comercio de Huelva estará institucionalmente en la manifestación convocada para reivindicar las infraestructuras porque entiende que el futuro de la provincia depende en gran parte de la solución a un problema sobre el que esa institución ha advertido desde hace muchos años.

Así, desde la Cámara se valora positivamente el paso dado para sacar a la calle una reivindicación histórica con la que esta institución está “comprometida”, ya que es este un asunto que ha sido abordado recurrentemente en las reuniones de sus órganos de gobierno, donde insistentemente se ha reclamado un avance en esa materia que “desgraciadamente no se ha podido conseguir”.

En este sentido, la entidad cameral señala que, agotadas ya las opciones que ha tenido a la mano, “los onubenses tienen que hacer oír su voz desde la calle, poniendo así de manifiesto un carácter proclive al necesario desarrollo económico que precisa nuestra provincia y que difícilmente se podría hacer realidad si no cuenta con unas infraestructuras que favorezcan las potencialidades de nuestros sectores económicos”.

Una vez más, la Cámara de Huelva deja claro que el desenvolvimiento de los sectores sería “muy distinto” en estos momentos si se lograse la puesta en marcha de obras y actuaciones que tendrían una “incidencia directa” en ellos y de manera muy relevante en el ámbito turístico.

En concreto, considera que la falta de infraestructuras y la “dejadez del sector público” ha mermado las posibilidades turísticas de la provincia, ya que el sector privado realizó en su día “grandes inversiones” para un despegue que no se ha podido materializar por tal motivo. “El compromiso de la Cámara con las infraestructuras no es nuevo, como lo puso de manifiesto nuestra institución cuando promovió junto a la Diputación Provincial de Hueva la sociedad Cristóbal Colón, tendente a construir un aeropuerto en nuestra provincia y que ahora está en manos privadas pendientes de autorizaciones que también están tardando demasiado en llegar, lo que tampoco se puede consentir”, afirmó ayer Antonio Ponce.

Y es que para el presidente de la Cámara de Comercio, es “inadmisible” que Huelva no sólo no haya sido objeto de atención preferente por parte de sucesivos Gobiernos de diferentes partidos políticos, cuando “nuestra situación así lo requería”, sino que, por el contrario, “hemos visto mermar tanto servicios de trenes como líneas férreas, caso de Ayamonte, o abandonadas a su suerte como la que nos une con Extremadura”.