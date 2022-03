La lucha por la igualdad de derechos de la mujer camina unida en Huelva

La defensa por la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres en la capital onubense ha caminado este martes con un recorrido único en la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Huelva, cuya pancarta encabezaba una comitiva que salía puntual a las siete de la tarde desde el Antiguo Colombino. Detrás, banderas sindicales de UGT y CCOO y de formaciones políticas como PCE o Unidas Podemos, también más pancartas del PSOE y de colectivos como el de las kellys, las trabajadoras del hogar y también un pequeño grupo de pensionistas, con la de Ustea cerrando el cortejo reivindicativo.

Con mayoría de mujeres, predominio del color morado y ambiente festivo y sin la crispación de ediciones anteriores, la cabecera del grupo de manifestantes ha arrancado su ruta al grito de "No somos histéricas, somos históricas" y posteriormente "Te suena, te suena, la lucha feminista por las calles de Huelva". El lema de la organización convocante este año es Somos feministas, somos abolicionistas, con el que han querido mostrar un rechazo explícito "a la prostitución y a los vientres de alquiler, a todo lo que signifique considerar a la mujer como algo material que se puede usar", ha explicado Raquel Serrano, secretaria de igualdad de UGT.

Una consigna concreta sin perder de vista la fundamental, la de la igualdad real entre mujeres y hombres, lo que supone mejorar en "conciliación, en la no cosificación y en eliminar la brecha salarial" que permanece, ha recordado Serrano, y que supone que el salario medio de las onubenses es casi 5.000 euros menor que el de los varones.

No han faltado los carteles de elaboración más casera con leyendas como "El 8-M no se felicita, se lucha", "Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos", "Mi estación favorita es la caída del patriarcado" o "Somos los hijos de las brujas que no pudiste quemar". Frases enarboladas que salpicaban la manifestación, que en la capital onubense, al contrario que en otras ciudades, ha sido una sola pero compartimentada.

En esta marcha ha participado la presidenta de la Diputación provincial, María Eugenia Limón, que por la mañana ha tomado parte también en la lectura de un Manifiesto consensuado por todos los organismos provinciales. Un acto con la presencia también del alcalde, Gabriel Cruz, la rectora de la UHU, María Antonia Peña, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo y la asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer, María Martín. Ésta última tambien ha asistido a la manifestación por el 8-M en Huelva junto a la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, además delegado provincial, Manuel Antonio Conde, colocados en una posición discreta.

"Nos queda por crecer en igualdad", ha admitido la consejera. Entre los principales objetivos de esta lucha ha destacado en primer lugar "acabar con la violencia doméstica", así como lograr "empleos dignos con salarios no precarios" porque, ha añadido, "los trabajos más feminizados son los peor pagados". Con parada previa en la lectura de un manifiesto en la Delegación de la Junta, Ruiz ha apelado a que en la lucha por la igualdad vayan "todos a una", en referencia a los partidos políticos, encargados al fin y al cabo de la aprobación de las leyes que velen por la igualdad, y a evitar "la polarización".

Algunos participantes más despistados se sumaban a la comitiva progresivamente y tampoco han faltado los curiosos, interpelados con el ya con clásico “No nos mires, únete” al que ha seguido “Tranquila mamá, no voy sola”. Dos horas después, la manifestación ha finalizado en la plaza de Las Monjas con un minuto de aplausos y la lectura de un manifiesto.