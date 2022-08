¿Cómo llegar a Huelva para tus vacaciones?

Un viajero que desee disfrutar de la provincia con la mejor gastronomía de España, un patrimonio cultural amplísimo, la riqueza de su Sierra única, la joya la Cuenca Minera, parajes idílicos como Doñana o las playas vírgenes más extensas de la península tendría muy claro que su destino es Huelva. La oferta es tentadora. Luego tendría que ponerse a la tarea de organizar el viaje y comenzarían los problemas. Porque llegar a Huelva es todo un reto para el turista, especialmente el extranjero. Con una propuesta envidiable, la provincia acumula enormes carencias en transportes que le restan competitividad. No es nada nuevo. Es un lastre al que se enfrenta el sector turístico onubense desde hace décadas. Es la odisea que le impide despegar y aprovechar todo el potencial natural que tiene que ofrecer.

Por ejemplo, el viajero que quiera disfrutar de la última semana de agosto en Huelva podría pensar en utilizar el avión si viene de lejos o el extranjero. El primer hándicap es comprobar que la onubense es la única provincia costera junto con Lugo sin un aeropuerto en su territorio de toda España. Mira un mapa y analiza las dos alternativas más factibles como son Faro y Sevilla. Ambos son aeródromos internacionales con conexiones con Italia, Reino Unido, Alemania, Inglaterra o Países Bajos. Una hora de distancia es una separación factible cuando en cualquier gran ciudad o en los vuelos de bajo coste es habitual incluso trayectos más largos entre el punto de aterrizaje y el destino final. Si elige la alternativa hispalense deberá plantearse llegar primero a la estación de autobuses local, alquilar un coche o tomar un taxi. No hay conexiones directas desde Huelva. Las hay con Faro, si bien con unos horarios bastante limitados. Si después de todos esos inconvenientes decide llegar a Huelva sabrá que ahora debe moverse desde la capital a la costa o su destino final. No hay paquetes integrados que contemple puerta a puerta. En la capital operan cuatro compañías diferentes de alquiler de vehículos a particulares, tres de ellas en la misma estación de trenes o cercana y una cuarta en un área de servicio de la entrada.

Es la razón principal por la que la presencia de visitantes extranjeros es menor, ya que la mayor parte de estos llegan a España por vía aérea. En este segmento, los esfuerzos del Puerto de Huelva por fomentar la llegada cruceros permite la entrada de grupos de forma puntual, mientras que el grueso de estos lo hacen vía Faro. Los cruceristas no obstante realizan estancias cortas sin alojamiento.

La segunda alternativa más habitual cuando un turista prepara sus vacaciones es el tren. El reciente caso de la treintena de pasajeros que se quedaron plantados en el andén de Santa Justa evidencia que las dificultades que entraña la provincia onubense. La capital tiene tres conexiones diarias con Sevilla con una duración de alrededor de una hora y 38 minutos. Los tramos son de mañana, tarde y noche. El retorno es a primera hora (6:55), las 15:00 y las 19:00. Estos horarios ya inciden sobre la conveniencia de su uso. El primero no es operativo porque significa haber hecho noche en la capital hispalense al no haber vuelos anteriores a esa hora. El último limita igualmente al eliminar cualquier conexión más tarde de esa hora. Lo del tiempo de duración del viaje es otra historia. Con Madrid hay enlaces directos diarios a través de Alvia e Intercity mañana y tarde. Son menos de cuatro horas de trayecto (condicionado por el tramo inicial hasta Sevilla). Los precios son equiparables a un AVE hasta Sevilla con billetes desde 40-50 euros. La opción combinada AVE-Media Distancia no baja de 92 euros solo la ida durante los días consultados. Tenga en cuenta además que no hay lanzaderas con la costa, por lo que una vez en la estación de la capital debe buscar la forma de llegar a su alojamiento en la playa o el interior, al igual que sucede con aquellos que se decidieran por el avión. Existe por lo tanto una doble desconexión con el exterior y también interna.

Queda por lo tanto como opción recomendable la carretera. El asfalto es la forma más sencilla de llegar hasta Huelva. De nuevo la principal y casi única vía para hacerlo es a través de Sevilla. Desde la Ruta de la Plata no hay conexión directa por autovía al no estar unida la provincia a la vía que une Andalucía occidental con el norte. Una vez en la capital hispalense sí hay comunicaciones sencillas y cómodas con cualquier punto de España. Hasta Huelva el cordón umbilical que une a los onubenses con el resto del territorio nacional es la A-49. La oferta de autobús es amplia. Damas conecta cada hora con Sevilla y además hay buenas conexiones con todos los municipios costeros o de interior. También existen líneas directas con Madrid, con Faro y con otros puntos del norte si bien con menor periodicidad. Es la forma más sencilla de llegar, aunque también la que requiere de más horas de viaje.

La carretera es la fórmula más común que siguen los miles de afortunados que deciden apostar por Huelva en sus vacaciones. Define además al tipo de visitantes mayoritario que recibe Huelva. El turismo nacional es el gran mercado onubense. Llegan por esta vía desde viajeros para largas estancias en residencias de verano como para los alojamientos hoteleros de la costa. El coche particular es el medio más habitual. Hay una abundante bolsa de segundas viviendas en la costa onubense de familias de provincias próximas. La A-49 es la gran arteria que conecta la provincia con el resto del país. Desde esta carretera hay enlaces a todos los núcleos costeros. Un sector en auge constante en los últimos años que responde a esta dependencia del tráfico rodado es el de las caravanas. Cada vez hay más espacios preparados para este tipo de turistas y más controles para evitar el abuso de zonas de aparcamiento para asentamientos irregulares de caravanistas en la costa.

Llegar no es sencillo por las carencias que arrastra la provincia desde hace décadas en materia de infraestructuras. Y a pesar de todo ello, el que consigue llegar se va enamorado de Huelva y vuelve.