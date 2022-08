¿Cuánto cuesta pasar una semana de vacaciones en las playas de Huelva?

Es la pregunta del millón para un turista. Destino Huelva, Málaga, Valencia, Roma, Oslo o Miami. Cualquiera. Y la verdad es que no hay una respuesta exacta. ¿Cuánto costará el viaje?. Solo hay aproximaciones del modo en que cada uno viaje. Hay infinidad de formas para reservar unas vacaciones en función de la economía de cada persona, o simplemente sus gustos a la hora de descansar, y las comodidades que se demanden. Hay que añadir que el precio cambia según la antelación de la reserva o incluso ofertas de última hora.

Miles son los turistas que escogen la provincia de Huelva para desconectar en sus vacaciones estivales. El sol y la playa son dos de los reclamos esenciales que se unen a la tranquilidad, la naturaleza y la gastronomía, entre otros aspectos. Para concretar un poco más la búsqueda entre las infinitas variables, este análisis se va a centrar en los hoteles, que reúnen unas 30.000 plazas disponibles por estas fechas, y en las vacaciones tipo de una familia de dos adultos y dos niños. Y así, conocer, de una manera aproximada el coste que hará frente una familia a una semana de vacaciones en la Costa de Huelva.

El calendario marca en estos momentos agosto. Mes por excelencia. Mes con más demanda. Y, posiblemente, el mes más costoso de todo el año. Al tomar como referencia, por ejemplo, la semana que va desde el 22 al 28 hay diferencias notables en precios en diferentes puntos de la Costa. El análisis se concreta entre Punta Umbría, Mazagón e Islantilla. En estos momentos, el precio que se mueve en Punta Umbría oscila a partir de los 1.400 euros, aproximadamente, en establecimientos hoteleros con desayuno, pasando por 1.600 con media pensión y 1.800 con pensión completa. Eso, una familia de cuatro personas para seis noches. Hay opciones más costosas, elevándose el todo incluido hasta los 3.600 euros, es decir, 600 euros el día, 150 euros por persona. Y posiblemente las habrá más económicas. Cuando cualquier cliente navega por internet puede toparse con ofertas, chollos o mejores precios por que alguien haya podido cancelar una reserva o cualquier otra situación. El mercado turístico está en continuo movimiento. Nunca para. Y todo es muy volátil.

Con las idénticas características que en Punta Umbría, en Mazagón los precios aparecen a partir de 1.260 euros sin desayuno; 1.680 euros con una media pensión; y 2.140 euros con una pensión completa. Y en Islantilla el precio se va a partir de los 2.300 euros. Sí que es cierto que también está la opción de un apartamento, entre los muchos establecimientos que hay en el territorio onubense. De esta manera los precios suelen ser más económicos, bajando incluso a la mitad, como es el caso de Islantilla.

Otra opción para el veraneante que viene a disfrutar de las playas de Huelva estos días es la de hospedarse en la capital onubense y de ahí moverse a la Costa cada día. En este caso el precio que se maneja es inferior, como es lógico. Así para seis noches, en la semana del 22 al 28 de agosto, el precio sale a dos adultos y dos niños a partir de 900 euros y unos 1.100 con media pensión.

Los precios variarán si la semana de vacaciones es de un lunes a domingo, de un martes a lunes, de un miércoles a martes... Cada semana es diferente e influyen muchas cuestiones a la hora del resultado final. Y el mes. No es lo mismo hospedarse un 31 de agosto que un 1 de septiembre. Tanto es así que los precios dan un bajón importante el mes que viene.

Al tomar como referencia el mismo ejemplo, seis noches y siete días, y una familia con cuatro integrantes, dos adultos y dos niños, la cuenta es muy diferente, por ejemplo, en la semana que va del 12 al 18 de septiembre. Así, en Punta Umbría, hay hoteles a partir de 980 euros, 1.070 euros con media pensión y 1.500 euros todo incluido. Cierto es también, que la oferta en cuanto a apartamentos es mucho más amplia que la que se marca en agosto. En Mazagón, el precio hotelero baja hasta los 600 euros para esa semana, mientras que la media pensión es a partir de 1.000 euros. Por último, en Islantilla aumenta el precio habiendo disponibilidad hotelera a partir de 1.400 euros.

El presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Luis Arroyo, apuntó en la misma línea de que los precios son muy variables porque "son en función de la ocupación, no como antes que los precios de los hoteles eran por quincena, por temporada". Eso era hace años. Ya no. Eso sí, apuntó que la Costa de Huelva puede ser una de las más costosas de España por la "sencilla razón de que su oferta no es la que presenta la Costa del Sol, ni Benidorm, ni la Costa Brava, ni las islas... Aquí es mucho más reducida". La provincia de Huelva ronda las 30.000 plazas hoteleras, "es un sitio mucho más exclusivo y al final se paga. Es un destino que no está masificado, tiene mucha naturaleza, en cada playa hay muy pocos hoteles...eso es una ventaja que tiene el cliente".

Y el que descubre el destino, aseguró Arroyo es un cliente que finalmente "se fideliza y automáticamente te recomienda". Eso sí, el destino "es más caro en cuanto a alojamiento pero después es mucho más barato en cuanto a coste de vida". En ese aspecto entra la hotelería, señaló Arroyo, consecuencia también de que Huelva no es un destino en el que sea mayoritario el turismo internacional, que tiene un mayor poder adquisitivo.

Aquí, el ticket medio de un chiringuito, "sin meternos en marisco", está en unos "25-30 euros" por adulto, explicó a este periódico el presidente de la Asociación de Chiringuitos de Punta Umbría y vicepresidente del Consejo Empresarial de Chiringuitos de la provincia de Huelva, de la Federación Onubense de Empresarios, Manuel Bernal. Y los niños "mucho menos, 15 euros o menos". Eso sí, Bernal, como ocurriera en el apartado hotelero, explicó que todo es muy relativo en función del chiringuito, bar o restaurante y lo que se pida cada uno. Aun así, el ticket medio de una familia para comer puede rondar los 80-90 euros. Lo que sí es cierto es que "Huelva es más barata que otras ciudades", incluso "un 30%-40%" más económico y "comiendo mejor", aseguró Bernal. El precio, aquí, va en función de la clientela, si la mayoría fuese un cliente internacional seguramente sería mayor, por su poder adquisitivo. En otras ciudades "se puede cobrar, y a la gente -el turista internacional- seguramente le parezca hasta barato".