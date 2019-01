Buscar la nueva ruta a casa

“¿Cómo vamos a coger el 2, si hace el camino al revés? Tenemos que subir al 1, que es donde estaba el 8”. “Pero este autobús ¿a dónde va?”, “debe ir a Las Colonias pero no lo sé, pregunte por ahí”. La puesta en marcha ayer de las nuevas líneas y recorridos de los autobuses de Emtusa fue un auténtico crucigrama de números, barrios y paradas a resolver para los usuarios habituales, que en su mayoría, de la tercera edad, se concentraron en Zafra para comenzar la búsqueda de la nueva ruta hasta sus casas.

“Estamos algo desconcertados todavía”, explicaba Manoli, una usuaria habitual que toma el autobús desde La Orden para llegar hasta el centro normalmente. El cambio “será a mejor como todo en la vida” que “aunque no llueva al gusto de todos” en cuanto discurran varios días con las nuevas líneas en marcha “nos enteraremos, esto no tiene ciencia ninguna”. Mientras que muchos ojeaban ayer las nuevas paradas de sus líneas más demandadas, otros buscaban una respuesta en forma de número a su destino, y otros tantos estudiaban los nuevos panfletos en forma de circular. Sea como fuere ayer los corrillos entre los usuarios en las diferentes paradas fueron más voluminosos de lo habitual. Se cambió la pregunta de “¿ya ha pasado el 6?” por “¿qué autobús pasa por Isla Chica?”.

Los más perdidos no estuvieron solos en este laberinto de preguntas. Un equipo de personas con petos de Emtusa se convirtió en el punto de información para todos los usuarios. Siete guías que se situaron en El Punto, Plaza Quintero Báez, Juan Ramón Jiménez, Holea, La Orden baja, Isla Chica y Zafra fueron los salvadores para los muchos desconcertados durante la primera jornada de nuevos recorridos de Emtusa. “Todo el mundo se para. Está la gente muy perdida todavía”, apuntó Carolina Fernández.

Los numerosos panfletos que sostuvo entre sus manos sirvieron de alivio para cada uno de los onubenses que se acercaron hasta ella. Además de repartir las guías que informan de las nuevas líneas y recorridos, Carolina contestó a todas y cada una de las cuestiones que plantearon los viajeros. Sobre todo de gente mayor ya que “los jóvenes suelen tener descargada la aplicación móvil y no pregunta” aunque también descargó más de una aplicación a aquellos que se lo solicitaron. Por suerte para los usuarios este servicio permanecerá durante las mañanas y tardes hasta el viernes.

Tampoco faltaron las fotografías con el móvil a los nuevos carteles o las mil y una preguntas a los conductores de Emtusa, que terminaron por ser la fuente de sabiduría en la búsqueda de respuestas. Rara fue la persona que no accediese a uno de los vehículos sin cuestionar alguna duda al chófer del mismo. “Una pregunta, el que va a La Hispanidad es el 8 y ¿cuál más?”, “¿sabéis el horario del último autobús del fin de semana?”. A buen seguro que será la primera de muchas jornadas de dudas pero “habrá que ir adaptándose aunque ahora estemos algo desconcertados”.

Los paneles de las marquesinas son el principal foco de atención del día

Eso sí, muchos viajeros coincidieron en que los conductores “son los grandes sufridores de todo esto. Los pobres ya están hartos de tantas preguntas”, se escuchó en uno de los corrillos que esperaba el autobús en una marquesina. “Me han preguntado hasta en paradas intermedias”, señaló Carlos, que ayer su turno le llevaba al volante de un vehículo de la línea 5. La chuleta de los recorridos le sirvió como ayuda para responder a algunas de las preguntas. Y es que al igual que fue el primer día para los viajeros también era para los conductores. “Nosotros también estamos adaptándonos”, apuntó.

Durante el trayecto, que fue además en uno de los nuevos vehículos ecológicos que puso en marcha el Ayuntamiento el pasado año, un hombre comentó que si no tuvo problemas para acertar con la línea y la parada fue gracias a “mi chiquilla” ya que ahora el trayecto desde la puerta de su casa hasta el Mercado ha variado. También se llegó a escuchar una crítica a los nuevos vehículos ecológicos, no por su comodidad, sino por el gran escalón que existe del asiento al suelo en la parte trasera de los mismos. “Es un peligro para las personas mayores y para los niños pequeños. Con el autobús en marcha es muy fácil que se puedan caer si todavía no se han sentado”, señaló una usuaria.

Lo que está claro es que las dudas entre los usuarios seguirán hoy, mañana, pasado y dentro de un mes. “Todo es acostumbrarse, que todo va a ir a mejor”, y como se escuchó ayer en una marquesina ante algunas quejas: “aquí no falla nada, lo único que hay que hacer es darle vida al cuerpo”.