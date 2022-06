La necesidad de buscar soluciones a los problemas del sector de los frutos rojos

No es habitual reunir a tantos profesionales, expertos y representantes de un sector entorno a un debate en el que además está presente la figura política. Lo público y lo privado. Para analizar las inquietudes, las reivindicaciones, los retos, los problemas y las soluciones de un sector como el de los frutos rojos, tan importante en la provincia de Huelva. Una jornada técnica, patrocinada por Agrocolor y Biorizon, y organizada por Huelva Información, dio una vuelta de tuerca a las mesas redondas, charlas y coloquios. Un formato novedoso dispuso a los participantes en un círculo grande, sin protocolo alguno para primar el dinamismo y la participación. "Que propongamos cosas", apuntó el director de este periódico, Javier Ronchel, en su presentación.

Así, la jornada técnica lució de tal manera que terminó siendo una conversación sin tapujos, de verdad y en un ambiente espectacular como es la Casa del Conquero, mientras atardecía el día antes del VII Congreso Internacional de Frutos Rojos. Participaron José Manuel Cruz y Marcos Santamaría de Biorizon; Mario Esteban de Vivero El Pinar; Manuel Alfaro, presidente de Frutas de Andalucía; Álvaro Burgos como delegado en Huelva de la Junta de Andalucía; José Carlos Álvarez, director gerente de la Agencia de Gestión Agraria de la Junta de Andalucía; Rafael Domínguez, director gerente de Freshuelva; Mamen Mingorance y Alberto Palmi de Freshuelva; Manuel Moreno y Luis Vázquez de Grufesa; Paula Crespo de Planasa; Guillermo Tamayo y Gerardo Romero de Agrocolor; Francisco Javier de Castro de Dimoba Corporación; Emilio Leyte de Dicsa y María Victoria Martín de Agromartín.

El debate se abrió con el que quizá ha sido el principal obstáculo este año durante la campaña, que ha sido la subida de los costes de producción. "Los envases, para arriba; los abonos, para arriba; gasolina, tarrinas, tapaderas... Y si las fresas las seguimos vendiendo al mismo precio, o no vamos a pagar al banco o a los proveedores. Porque para los dos no vamos a tener", apuntó Manuel Alfaro. Y así apareció en el debate uno de los problemas que existe en el sector que es "no terminamos de definir el precio final del producto", señaló Manuel Moreno.

Por su parte, Alberto Palmi, en relación a la subida del precio de los envases explicó que "la madera ha duplicado su precio y esto es una cadena". Y es que el Covid ha provocado el cierre de muchos serraderos por lo que "los americanos vienen a Europa a comprar". Además, denunció la multiplicación por 3 y por 4 de los palés de madera. Y el continuo cambio de precios.

Otro de los problemas que ha traído el Covid, apuntó Rafael Domínguez, es que "ha habido una reducción de interlocutores para poder vender, porque hay grandes superficies que se han unido". Y sacó al debate la situación en otros países de Europa, como Francia que "dicen que han tenido la peor campaña de su vida. El poder adquisitivo del francés medio ha disminuido un 25%. La crisis que tenemos ahora mismo no es solo nuestra. Es a nivel mundial". Además se habló de las soluciones que buscan otros países para hacer frente a todo esto. Incluso en los Países Bajos, "ahora mismo, es más rentable vender su energía eléctrica que vender frutas", señaló Gerardo Romero.

"No hay madera, plástico...falta de todo", apuntó Palmi en referencia de las consecuencias de la Covid y la guerra. Y recordó que antes en España se plantaba madera, se subvencionaba, se quitó y llegó la España Vaciada. Salió al debate el tema energético, el autoconsumo, las plantas fotovoltaicas. "Nosotros estamos en ello. Tenemos varios proyectos", apuntó Luis Vázquez. Y desde Biorizon, Marcos Santamaría explicó que ellos buscan "una economía circular", para depender lo menos posible de ámbitos exteriores.

Por su parte, Gerardo Romero, señaló el sector agroalimentario es "de los pocos, que el precio final lo pone quien lo compra". Al tiempo que Manuel Alfaro añadió que "si se vende fresa a 4 euros, el supermercado lo vende a 8. Si la fruta a 1,50 euros, ellos mínimo a 4 euros. Y el consumidor como tiene los bolsillos hoy, no puede comprar fruta. Ese el problema más gordo que tenemos". En esta línea, Alberto Palmi puso un ejemplo claro explicando que en días anteriores compró tomates, pepinos y pimientos para hacer gazpacho y el precio era de 6 euros. "Me fui y compré el gazpacho hecho (de bote) a 2,90 euros".

Rafael Domínguez también lanzó una cuestión: ¿estamos en igualdad de condiciones que todos los demás?. Lo hizo en referencia a otros países, ya que aquí hay que pasar numerosos certificados y después llega fruta mucho más barata de otras localizaciones. "Y la gente compra esa", porque es más económica. Mamen Mingorance apuntó que una de las soluciones a la subida de los costes, que "no los controlamos" es "la digitalización". "Podemos producir la misma calidad con menor coste", gracias a herramientas que hagan predicciones o ayuden a conocer el futuro de la producción. "Ahí está una línea de acción donde debería pensar el sector".

José Carlos Álvarez señaló que desde la Administración siempre está la vocación “de ser útil al sector. Tenemos que ayudar, nunca estorbar”. Y en la línea anterior anunció que próximamente saldrá una herramienta Big Data en la que han volcado todos los datos del observatorio de precio e información histórica. En esta primera toma se ha trabajado con las berenjenas, las sandías y los pimientos. “Y se le está metiendo inteligencia artificial con la intención de predecir cómo pueden fluctuar los precios a futuro”, añadió Álvarez. Pero, apuntó, “todo el mundo tenemos que ser generosos. Si no establecemos una estrategia colectiva lo vamos a pasar mal. Está en juego la soberanía alimentaria”.

También salió a debate el concepto de sostenibilidad. Una palabra que "estamos prostituyendo", aseguró Alberto Palmi ya que "no todo es medio ambiente", también está la economía y lo social, dentro de ese concepto. "La sostenibilidad es algo que se sostiene en el tiempo", apuntó Mamen Mingorance. Por otro lado, José Manuel Cruz señaló que "tenemos que pelear por los precios de venta. No podemos consumir en el lineal del supermercado con esos precios".

Tomó la palabra Álvaro Burgos para preguntarse por qué después de tantos años no hemos sabido dar soluciones a problemas. "Aquí no somos capaces de generar una sola voz. Generar fortaleza". Y también añadió que Huelva "necesita infraestructuras" para poder crecer. "El sector de la caza salió a la calle hace unos meses. Y ha obtenido un acuerdo firmado. Un pacto por la caza. Oiga y por qué no un pacto por la agricultura". Y añadió que por muchas ayudas que se den "tenemos los mismo problemas. Hay que ir a la raíz del problema. Buscar fórmulas".