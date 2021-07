El incendio de las laderas del Cabezo del Conquero de Huelva calcina catorce hectáreas

El incendio de vegetación urbana declarado en la tarde del jueves en las laderas del cabezo de El Conquero, en Huelva capital, que obligó al desalojo de 40 personas del Centro Arrabales y de la Ciudad Deportiva de Huelva, ha afectado alrededor de 14 hectáreas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Huelva, esta es la primera estimación que han realizado desde el Parque Municipal de Bomberos, desde donde se está trabajando en esclarecer las causas del fuego.

El incendio comenzó sobre las 17:00, cuando el teléfono 112 recibió la primera de más de 100 llamadas que alertaban de un incendio de vegetación urbana junto a Las Colonias, tras la calle Pérez Galdós.

El centro coordinador activó a los Bomberos de Huelva y de la Diputación Provincial, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, a Protección Civil y a Infoca, que desplazó hasta el lugar un avión de carga en tierra y un helicóptero bombardeo, un retén especialista, un camión y dos agentes de Medio Ambiente.

De manera preventiva fueron desalojadas 25 personas que se encontraban en el centro de drogodependencia Arrabales, además 15 trabajadores y tres deportistas de la Ciudad Deportiva fueron desalojados durante las labores de extinción, sin que ninguno de ellos necesitara asistencia médica.

Ayer mismo diversos colectivos onubenses organizaron una acción en defensa de los Cabezos, de rechazo a los planes urbanísticos del Ayuntamiento y de denuncia por el abandono al que están sometidos desde hace décadas. “Muestra de esto último es el nuevo incendio en el Conquero. No desconvocamos la acción porque el negro fuego que escalaba la ladera, provocado por la combustión de basura que ensucia estos espacios naturales aumentaba nuestra motivación para reivindicarlos”, han indicado en un comunicado.

La actividad fue una performance improvisada delante del Consistorio onubense consistente en la recreación de un cabezo con cartón, telas y arena, realizada por el público asistente al que se ha invitado a participar.

Posteriormente se decoró con elementos que representan los diversos valores naturales y culturales que confluyen en los Cabezos de Huelva: ballenas, tiburones, conchas, en memoria de su riqueza fósil, piezas encontradas en la necrópolis tartésica de La Joya, o elementos de flora y fauna de su biodiversidad.

“Si el Ayuntamiento no va a los cabezos, los cabezos irán al Ayuntamiento. Con esta acción sorpresa improvisada y colectiva en la calle, delante del Ayuntamiento, pretendemos seguir sensibilizando a la sociedad onubense y recordar al Gobierno municipal que la defensa de los cabezos no cierra por vacaciones, que este verano no vamos a olvidarnos de la Joya ni del resto de los Cabezos, elementos identitarios de nuestra ciudad que están desapareciendo por unos planes insensibles y obsoletos, y por el abandono que ponen de manifiesto los reiterados incendios que, como el de la tarde del jueves, asolan la belleza del Conquero", han señalado.