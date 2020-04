Nervenses por el mundo comparten impresiones sobre la pandemia de coronavirus en las redes sociales

Nervenses por el mundo comparten sus impresiones sobre el confinamiento al que están siendo sometidos a causa de la pandemia de coronavirus en su grupo de Facebook. Juan Carlos Domínguez Cerrato creó este grupo en octubre de 2013 con el objetivo de establecer comunicación entre nervenses y personas vinculadas a Nerva desde cualquier rincón del mundo. En la actualidad, más de 5.000 seguidores repartidos por medio planeta, con la localidad minera como denominador común, se dan cita en las redes sociales para compartir todo tipo de vivencias. El número de integrantes que forman parte de este grupo supera ya al del propio municipio.

A comienzos de abril, el administrador del grupo colgó un video animando a los integrantes del grupo a compartir el transcurrir diario de esta cuarentena sin salir de casa. Desde entonces han sido muchos los que han grabado un video comentando sus quehaceres diarios: salir solo para cosas esenciales, trabajar desde casa con un portátil, cuidar a familiares mayores, hacer ejercicio, leer, contactar con familiares y amigos a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, etc.

A otros tantos ha sido la emisora municipal de su pueblo natal la que se ha puesto en contacto con ellos para entrevistarles a través de videoconferencia: el cura Antonio Fidalgo en Perú; el periodista de El País, corresponsal en el Magreb, Francisco Peregil; el empresario jubilado Idalio Colinet en Argentina; José María Gil en Francia; José Ángel López en Suiza; Berto Manuel López en Bélgica; Joaquín Ruiz en Alemania, etc.

En Perú, Fidalgo asegura que, “el problema no es tanto el virus como la pobreza”. Según comenta este misionero nervense de la Diócesis de Huelva, “aquí el que no tiene no come. Hay situaciones de extrema pobreza donde familias enteras llevan días sin comer. Y la única ayuda que reciben, a parte de la que podemos ofrecer desde Cáritas y otras oenegés, es la que les ofrece el Gobierno con bonos de unos 380 soles, unos 90 euros, que no dan para mucho. Por eso hay quien ya está empezando a sublevarse contra las medidas”, asegura.

En el Magreb la situación no es muy diferente, Peregil asegura que la gente vive al día y la situación se complica por momentos. “En Túnez han llegado a manifestarse en contra del confinamiento. En Libia siguen matándose los unos a los otros. En Argelia el movimiento de protesta ha decidido replegarse, mientras el poder sigue con su misma dinámica, metiendo a gente en las cárceles. Y en Marruecos está resultando muy complicado en la mayoría de los barrios porque la gente vive al día”, resume.

Los mensajes de ánimo y fuerza llegan desde distintos puntos de la geografía internacional y nacional, especialmente en la comunidad autónoma de Cataluña, donde reside una importante colonia de nervenses desde hace décadas. La inmensa mayoría comparten aficiones y gustos, preocupaciones y temores, esperanzas y anhelos. Los hay que teletrabajan, mientras otros siguen yendo a los tajos porque sus servicios son esenciales en la industria o la sanidad. A las 20:00 horas, fieles a la cita, se asoman al mundo para aplaudir a quienes plantan cara todos los días en primera línea de batalla al “bicho” que les tiene enclaustrados en sus casas desde hace casi un mes.

Muchos de estos nervenses por el mundo volverán a coincidir en los tradicionales encuentros que celebran cada año. Uno en su tierra natal, Nerva. El otro en Barcelona, donde reside un gran numero de ellos. El resto seguirá las andaduras de todos en el grupo de Facebook en el que diariamente se saludan y comparten todos tipo de vivencias y recuerdos de su amado pueblo.