El incendio de la estación apunta a un origen humano aunque puede ser de forma accidental

Será cuando se produzca el desescombro el momento en el que se llegue a una conclusión medianamente cercana al origen del siniestro que afectó a la estación de trenes. No obstante, las primeras hipótesis policiales a las que ha tenido acceso Huelva Información, apuntan a un origen humano de las llamas.

Se trata de las primeras conclusiones realizadas tanto por los equipos de Policía Científica de la Comisaría de la Policía Nacional de Huelva, como de los bomberos del Ayuntamiento de Huelva sobre el terreno en la tarde de ayer.

Hay que tener en cuenta que el edificio no tiene suministro eléctrico desde que fuera clausurado en el año 2018 y no hay cristales que hubieran podido actuar como lupa para producir un incendio. Asimismo, el acceso a las dependencias es más que complicado; las puertas se encontraban soldadas y sólo se puede acceder por alguna ventana situada en el primer piso. En cualquier caso, el origen humano no implica que el fuego hubiera podido ser intencionado y todo parece señalar a un origen accidental.