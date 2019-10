Los frutos rojos de Huelva exhiben su calidad frente a la incertidubre

Once ediciones y a cada cual mejor. Los productores de frutos rojos de la provincia de Huelva ya no reclaman su espacio, sino que lo muestran al mismo nivel que los mejores. Lejos quedan los días en los que se nombraba a la provincia detrás de otros productores y casi como compensación. El músculo que ofrecen en Fruit Attraction es evidente y como buena muestra, apenas abiertas las puertas a los profesionales, no había manera de encontrar hueco para hablar con los responsables de las empresas, más de 30, que se exhibían en el pabellón 9 de la feria de Madrid. Con la campaña en su punto de inicio, era un signo más que evidente para que la misma se vea con expectación y con más que buenas perspectivas. Otra cosa sea lo que marque la ley del campo, con tantos factores de influencia sobre ella que hacen aventurada cualquier previsión a corto plazo.

Su tarea, no obstante está llena de amenazas. En los estands de Huelva y por extensión en los de toda Andalucía, se respiraba el fantasma del Brexit en todos sus rincones. No había nadie que no aludiera a la incertidumbre que provoca la falta de definición sobre el futuro de un país que representa en valores absolutos, más de 300 millones anuales. El fantasma de una salida dura y la ausencia de clarificación sobre qué modelo de exportación habrá de seguirse una vez consumada la misma, provoca algo más que incertidumbre; en algunos casos es verdadera angustia al pensar, por ejemplo, en camiones atrapados en Calais o en Dover durante un día para cruzar el canal antes de poder entrar en el mercado británico, letal para un producto de vida tan corta como los frutos rojos. Es eso lo que alerta más al sector, más incluso que el aumento de precio como consecuencia de considerar al Reino Unido como un país tercero; al fin y al cabo, tal y como aseguró Alberto Garrocho, presidente de Freshuelva “los británicos van a seguir reclamando fresas; son muy exigentes y la mejor es la de Huelva, así que la terminarán pagando”.

Fruit Attraction también cumple con la tradición de las visitas institucionales. En esta ocasión, fue el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, quien después de degustar una muestra de la producción onbense, se atrevió con los kiwiberrys, una de las novedades de esta edición, que le hizo exclamar; “qué barbaridad, estáis muy por delante”. a en la jornada vespertina fue el turno de la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucia,Carmen Crespo, la encargada de acompañar al presidente del PP, Pablo Casado, en la visita que éste realizó al estand de Freshuelva, donde también probó el fruto del trabajo agrícola provincial.

En cuanto a cargos locales, fue la vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón –hoy a está prevista la presencia de Ignacio Caraballo– quien se encargó de dejar claro que “se trata de uno de los sectores estratégicos de nuestra economía y da muestras constantes de una búsqueda constante de la calidad, junto al mantenimiento del equilibrio ecológico” y detalló las ayudas que la institución provincial concede para acudir a este tipo de eventos.

Junto a ella, el delegado provincial, Álvaro Burgos, reconocía la “consolidación del sector y esta Fruit Attraction es un lugar ideal para potenciar los encuentros profesionales, puesto que pueden verse la totalidad de los sectores implicados en la agricultura onubense, desde la producción hasta la comercialización, la innovación o el sector financiero”. Fue uno de los que se refirió al Brexit como una de las incertidumbres que más pueden afectar al futuro inmediato del sector, aunque expuso su confianza en que “las medidas previstas por parte de la Junta de Andalucía, den el resultado que todos esperamos y la repercusión sea la mínima posible”. Por su parte, Limón mostraba su esperanza en que “una vez finalizado el periodo electoral, podamos poner en marcha planes que ayuden al sector, especialmente a Huelva”.También la exministra de Empleo, Fátima Báñez, se acercó a visitar los expositores onubenses “como amiga de los agricultores de mi tierra desde hace muchos años”, reconoció a Huelva Información, “especialmente ahora que estoy apartada de la política”.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, reafirmó su convencimiento en que la cita madrileña es “ineludible porque las más de 11.500 hectáreas de tierra dedicadas a los frutos rojos y los más de 900 millones de facturación en la provincia de Huelva son factores lo suficientemente importantes para que los representantes de todas las administraciones públicas estemos aquí, apoyando al sector y haciéndoles llegar que cuentan con nosotros para lo que necesiten, porque éste es un sector importantísimo para la provincia”.

El gerente de Interfresa, Pedro Marín Andrés, también expuso su convencimiento en que “estaos ante uno de los acontecimientos esenciales para la agricultura onubense, ya que a estas alturas del año, se conforma la columna vertebral de la producción y la comercialización de la campaña entera; el nivel de las agendas es impresionante y los contactos se producen de manera constante; después habrá que ver si estos fructifican o no, pero de momento, las sensaciones son más que positivas”.

Desde Interfresa se quiso exponer su esperanza en que “esta sea una campaña más optimista que el año pasado, donde estemos pendientes de hacer las cosas lo mejor que sepamos .Especialmente importante, a su juicio, “es el hecho del Plan de Responsabilidad suscrito por la totalidad del sector. El tema de la mano de obra lo hemos querido adelantar este año para que tengamos la que necesitemos en el momento justo de la campaña en que nos encontremos”.Sobre el Brexit, Marín se apuntó a la incertidumbre que provocará en el sector de los frutos rojos, algo que “especialmente en el tema del transporte, nos llena de una profunda preocupación sobre todo porque no sabemos cómo va a evolucionar en cuestión de días”.

Por último, es el agua otra de las inquietudes de un sector que ha cumplido con lo que se le exige. La falta de soluciones tanto para el desdoblamiento del Túnel de San Silvestre y la de concreción sobre el trasvase de agua al Condado, ya aprobado pero todavía no en funcionamiento o la falta de fechas para la reanudación de la presa de Alcolea que se ve lejana en el tiempo, son incertidumbres que planean sobre todo el sector productor de la provincia de Huelva.

Éste ha encontrado, además, en la sostenibilidad, uno de los factores que pueden impulsar sus ventas y ayudarle a encontrar nuevos nichos de mercado.La campaña de producción sin residuos, especialmente en el proceso del envasado, apenas ha comenzado a dar sus primeros pasos en unos procesos que todavía debe evolucionar para conseguir que los productos que tengan su origen dentro de los límites provinciales, tengan ese sello de calidad que, en forma de producción biológica ha comenzado una carrera en la que la competencia puede ser más feroz de lo que se presume.

Un sector, en definitiva, que cumple con su tarea, que hace lo que de él se espera y que pretende afianzar una posición por encima de las incertidumbres que le llegan como algo ajeno, pero que sin duda le influye.