Más de 150 familias de Huelva viven en menos de 30 metros cuadrados

Una minúscula habitación, una cocina que hace las veces de comedor y un diminuto baño conforman el hogar de menos de 30 metros cuadrados de 232 familias de Huelva capital, de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellas, 156 viviendas son utilizadas como residencia habitual, mientras que las 76 restantes son aquellas catalogadas como no principales, es decir, bien destinadas a residencia para determinadas épocas del año, bien empleadas con fines turísticos.

La lógica dice que el perfil de familia más habitual en estas viviendas es el de una única persona, dados los escasos metros útiles existentes. No obstante, en ocho de las 156 viviendas principales viven más de cinco personas, mientras que en 12 son cuatro. En el grueso de los casos (70) dicha vivienda está habitada por una única persona y en los 66 hogares restantes conviven entre dos y tres.

Por capitales de provincia, del INE se extrae que Huelva es la segunda con menos viviendas inferiores a 30 metros cuadrados útiles, justo por detrás de Jaén, que tiene 128. En este sentido, se entiende que Sevilla (3.370) o Málaga (2.754) superen a la capital onubense de forma holgada al tratarse de ciudades mucho más pobladas que Huelva, pero resulta llamativo el caso de Cádiz que, pese a tener más habitantes, cuenta con 1.242 pisos con menos de 30 metros cuadrados. Un motivo detrás de ello puede ser el alto coste de una vivienda en la ciudad, de ahí que estas opciones sean más habituales.

Un minipiso cuesta más de 400 euros al mes

Aunque los minipisos pudieran parecer una opción muy económica para las familias, las opciones existentes en los principales portales inmobiliarios no dicen lo mismo. De hecho, en Huelva capital no se encuentran pisos inferiores a los 40 metros cuadrados por menos de 400 euros al mes.

El portal Idealista recoge una vivienda de 39 metros cuadrados y dos de 40. De estas últimas, una en la calle Béjar tiene un precio mensual de 550 euros, mientras que un estudio en la plaza de El Punto alcanza los 750 euros. Asimismo, para vivir en el piso de 39 metros cuadrados, ubicado en Las Tres Ventanas, hay que abonar 450 euros mensuales.

En Fotocasa la vivienda más pequeña es de 40 metros cuadrados que, emplazada en el Molino de la Vega, tiene un coste mensual de 600 euros. De 42 y 45 metros cuadrados son un par de pisos tipo loft/estudio en pleno Centro con precios mensuales algo inferiores, de 470 euros uno y de 550 el otro. Costes similares al único piso de 40 metros cuadrados que oferta Pisos.com para alquilar. El mismo está en Isla Chica y tiene un coste de 450 euros al mes.

Más de 50.000 euros por un piso de 40 metros cuadrados

Aquellas familias que no pretendan hacer un gran desembolso económico a la hora de comprar una vivienda y, por tanto, pongan el foco en estos minipisos, pagarán más de 50.000 euros por la adquisición de la misma. Tanto es así que las viviendas más baratas en Idealista, de 36 y 40 metros cuadrados, cuestan 50.000 y 60.000 euros respectivamente. La primera en la barriada del Carmen y la segunda en Isla Chica. Mucho más caras son otras opciones como un piso de 32 metros cuadrados en Plus Ultra u otro de 40 metro cuadrados en el Molino de la Vega, cuyos precios no bajan de los 95.000 euros.

Fotocasa reúne cuatro viviendas en Huelva capital con una superficie útil de 40 metros cuadrados, siendo la más barata de ellas un piso en Isla Chica por 27.000 euros. Un precio que se aleja mucho de las otras opciones, pues un piso del mismo tamaño en Avenida de Cristóbal Colón sale a 70.000 euros y otros dos en el Molino de la Vega sobrepasan los 95.000 euros.

El portal Pisos.com recoge menos opciones que Idealista y Fotocasa, aunque comparte con este último el piso de 27.000 euros en Isla Chica. De hecho, las otras dos viviendas más pequeñas a la venta se ubican en pleno Centro y, con 45 y 46 metros cuadrados, cuestan 119.000 euros y 115.000 euros.

Una de cada tres familias de Huelva capital reside en viviendas de entre 61 y 75 metros cuadrados. Son algo más de 22.000 familias las que viven en hogares de tales dimensiones, mientras que son alrededor de 15.000 las que lo hacen entre 40 y 60 metros cuadrados o entre 76 y 90.

Son poco más de 3.000 las familias de la capital onubense que residen en un hogar inferior a los 45 metros cuadrados. La otra cara de la moneda la protagonizan las alrededor de 13.500 familias cuyos hogares en los que residen cuentan con más de 90 metros cuadrados. De ellas, 2.861 viven entre 106 y 120 metros cuadrados, 1.956 entre 121 y 150 metros cuadrados y 631 familias lo hacen en casas con más de 150 metros cuadrados.