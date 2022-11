El extraño animal de la Ría de Huelva

Las aguas onubenses son también parte de los misterioso que atesora nuestra provincia, más allá de OSNIs -objetos submarinos no identificados- también podemos encontrar animales que podrían considerar dentro de la criptozoología de nuestra zona, rica y excelsa en cuanto a acontecimientos enigmáticos e inexplicables. Por ello quería narrarles la experiencia que tuvo Ángel Vázquez en aguas de la Ría de Huelva poco antes del mes de octubre y de la que me quiso hacer partícipe.

El testigo me decía: "Pues nada, eran las seis de la tarde y quise llevar al nieto a dar un paseo en la barca, el niño estaba muy pesado y bueno, aprovechando que no hacía mucha calor quise darle un paseíto pequeño. Es una barca no muy grande pero que me ha dado momentos muy bonitos y pasear en ella siempre se agradece. Íbamos por la ría y me dijo el niño que había visto un pescado muy grande en el agua. Le dije que era normal, que allí solía haber peces. Seguimos un rato y entonces fue cuando sentí que algo golpeaba a la barca, el primer pensamiento fue creer que podría haber dado con alguna roca o algo, pero es raro porque conozco aquello muy bien, tal vez una rama de un árbol u otra cosa. Bueno, desvié un poco el rumbo de la barca y le dije a mi nieto que volvíamos, que habían pasado ya casi una hora y era mejor volver, aunque era un recorrido haciendo como un ocho y no me había alejado".

Entonces fue cuando "en otro punto de la ría volvieron a pegar a la barca un golpe, ya ahí me intranquilicé porque normal no era, y noté como éramos como empujados hacia fuera, aquello si me dio miedo por el niño sobre todo, el motor estaba en el agua y no iba rápido, era como si algo se hubiera pegado a la barca y tirara hacia dentro, mirabas por la borda y no veía nada" confesaba.

"¿Qué hiciste entonces?" y me respondió: "Apagué el motor y vi a donde quería que fuéramos y vi que tiraba hacia lo más profundo y no me gustó, entonces fue cuando le di marcha al motor, a toda potencia, y con dirección a la orilla. No sé si cogí a aquello desprevenido o no pero se soltó y fue cuando vino el lomo de un pez, liso, de color gris, pero no vi aleta, más bien como algo rosa, no sé, era raro, pero me logré soltar y llegar a la orilla y orillando llegué. El susto fue grande porque no sabía qué era eso" finalizaba.

Por como lo cuenta nuestro testigo, por sus detalles, la experiencia, sin dudas, fue real, el enigma es lo que pudo ser ese animal. ¿Fue esa parte rosa una especie de "ventosa" con la que se cogió al casco de la embarcación como si fuera una rémora? ¿Hubo un error perceptivo debido al miedo y a la situación? Es posible aunque no es el primer incidente de este tipo que se detecta en la ría de Huelva.

Otros antecedentes

Otro caso es el María José R. qué este pasado verano narraba lo siguiente: “Pues no era tarde, tal vez las doce de la mañana o así y vi salir del agua a un animal, un pescado, era grande, podía tener un metro y medio o dos metros, aunque es difícil calcular porque estaba lejos. Aquel pez tenía una aleta como la de un tiburón, o a mi me lo pareció, y desapareció. Llamé a mi marido pero no le dio tiempo de verlo, la verdad es que fue muy raro, no se ha visto así nada nunca, al menos que yo recuerde”.

Cabe recordar que el pasado mes de junio se avistó en este mismo punto un animal que, inicialmente, se identificó con un delfín pero que no se tuvo constancia de lo que era realmente y que no es usual que haya delfines en este punto ni que naden tan cerca de la orilla.

El dato es que se vio en diferentes ocasiones y destacaba lo que parecía ser una aleta caudal, propia de delfines o de tiburones. ¿O quizás hay otra especial de animal, de momento desconocida, en la ría de Huelva?

Hasta ahora es algo desconocido allá donde los expertos en vida marina -que son los que saben de estos temas- deben arrojar luz, nosotros sólo aportamos una crónica periodística de lo vivido por Ángel en la ría y de otros encuentros "extraños".