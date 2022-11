Fantasmas en el interior del castillo de Niebla

Desde hace mucho tiempo, antes que se popularizaran los fenómenos paranormales que se manifiestan en este viejo castillo del Condado de Niebla, ya había testimonios que nos hablaban de hechos inexplicables en su interior. En esta ocasión investigamos dentro del mismo.

La historia paranormal de este lugar no es nueva. Tuve la ocasión de hacer una investigación en 2016 y hablar de ello en diferentes medios de comunicación. Sería con posterioridad cuando se popularizó al salir en un programa de misterios nacional, en televisión, pero de nuevo se me llamó para investigar dentro del mismo en fechas recientes, cuando pudimos comprobar lo que sucedía.

Acudimos pronto. Nos recomendaron ir aquella mañana de verano porque no había demasiada gente visitando el sitio y porque el calor ahuyentaba a todo el mundo. Así hicimos una primera valoración de los puntos que podían ser más activos dentro de este castillo de Niebla. Lo primero que llama la atención de este Castillo de los Guzmanes es que es una excelente fortaleza bien conservada y que tiene planta cuadrangular en la que destacan sus dos grandes patios y los torreones.

Es llamativa la Torre del Homenaje en uno de sus ángulos (nordeste) así como sus evocadoras almenas. Es muy recia -en cuanto a construcción- allá donde hay vestigios de otras épocas como el Imperio Romano, visigodos o andalusí. El castillo actual se debe al II duque de Medina Sidonia, con desperfectos debido al terremoto de Lisboa (Portugal) y de la invasión napoleónica. Historia no le falta a este lugar encantado.

Investigación paranormal

Nos recomendaron dos zonas principales para investigar: la torre y las mazmorras, por lo que nos centramos en ellas, prefiriendo establecer esos lugares fijos antes que buscar esas manifestaciones paranormales y perder el tiempo o tener un resultado infructuoso.

En la zona de la muralla fue donde registramos psicofonías que decían: "Dejadme salir", "no podéis estar aquí’. Nos llamó la atención pues parecía una voz femenina que se manifestaba en una especie de susurro.

Quisimos hacer dos equipos. El primero, en la zona de murallas y torre. En este punto, una compañera registró una experiencia muy sorprendente: "Estaba con el medidor y la grabadora tratando de captar alguna psicofonía y entonces, pese al calor que hacía, sentí mucho frío, como si alguien me abrazara. Me dijeron, en voz bajita: ‘Estás sola’. Aquello me dio pánico y fue cuando bajé y os conté lo que me había pasado. Luego subimos tres personas y sentimos cómo delante nuestra había alguien que andaba. Nosotros quietos, pero aquellos pasos resonando", decía.

En las mazmorras fue curioso pues lo que sentimos fueron mimofonías: sonidos de cadenas y de aparataje. No es de extrañar: allí la Inquisición hizo todo tipo de barbaridades y torturas amparadas en la fe. Es un sitio que está particularmente cargado y donde ocurren fenómenos interesantes. La Spirit Radio captaba voces diferentes que decían: "Dolor", "Dolores", "miedo", "muerte" o "tortura", toda una declaración de intenciones en este punto negro del edificio.

¿Quienes pueden ser los fantasmas?

Pregunta complicada pero que, puestos a lanzar una hipótesis, nos encontramos que las personas que allí fueron torturadas podrían haber dejado esa huella psíquica, de la que hablan los parapsicólogos y que sería muy evidente allá donde ha habido dolor y padecimiento.

En torno a ello nos encontramos con una testigo que nos decía: "Yo entré en las mazmorras, sentí un frío enorme y luego vi a una sombra que se paró delante de mí. Sentí un miedo tremendo, era como una persona pero en sombra. Pasé un mal rato y mucho miedo". La segunda presencia puede ser una mujer (por las inclusiones femeninas que captamos) que algunos relacionan con la esposa del cónsul británico en Sevilla, Elena Whishaw, que sería la que causaría este tipo de hechos. Aunque no hay “verdades absolutas” en el terreno de lo paranormal y mucho trabajo allá donde se dice que se manifiesta lo imposible.