Los expertos respaldan la ejecución del proyecto de Fertiberia en los fosfoyesos pero como solución temporal

El comité de expertos respalda la ejecución del proyecto de las balsas de fosfoyesos de Fertiberia pero como "solución temporal". Las conclusiones del informe de los expertos determinan que este proyecto no es definitivo pero los científicos consideran que ante la situación actual se debe intervenir. No obstante, insisten en que hay que seguir buscando alternativas para una solución definitiva para las balsas de fosfoyesos. El informe del comité de expertos se abordó este lunes en la Mesa de Participación de los Fosfoyesos.

El vicerrector de Investigación de la Universidad de Huelva y presidente del comité de expertos, José Rodríguez, señaló que es necesario una intervención y el proyecto de Fertiberia "sería para esa primera intervención pero hay defectos que deberían ser corregidos y hay aspectos que no han sido lo suficientemente valorados a largo plazo, el enterramiento no soluciona el problema, lo aparca, lo encapsula".

Indicó que el proyecto de Fertiberia "no puede ser la solución definitiva" ya que "ese problema sigue estando ahí, seguimos teniendo los vertidos, los fosfoyesos, los ciento veinte millones de toneladas, altos grados de acidez, con todos los problemas asociados a metales pesados y todo lo que supone la balsa". No obstante, subrayó que "soterrarlo, enterrarlo, encapsularlo es evidente que es algo que hay que hacer, hay que evitar que esa contaminación llegue a la cadena trófica y, por tanto, tenga un impacto en la salud pública, eso es lo fundamental, pero siguen estando ahí y cualquier posible eventualidad, catástrofe, hay que tenerlo en cuenta, hay que vigilar que esté encapsulado, que no está produciéndose ningún tipo de filtración, salida de borde perimetral como suele denominarse técnicamente, eso hay que hacerlo y el proyecto va encaminado a eso".

Rodríguez comentó que "hay que monitorizar que efectivamente eso es así, pero hay que tener en cuenta que el problema no se acaba en el sentido de que siguen estando ahí", por lo que "hay que seguir buscando una solución y ésta vendrá cuando tenga que venir, hay que intervenir para evitar los riesgos y buscar una solución que sea definitiva".

Por otra parte, explicó que en algunos aspectos el modelo que han usado para sacar conclusiones en el proyecto de Fertiberia "no es suficientemente adecuado" y que "se debería rehacer el estudio con un modelo más sofisticado", de hecho los investigadores del comité han desarrollado un modelo que ponen a disposición" de quien quiera usarlo, eso no significa que la intervención sea ajustada o no pero es conveniente reanalizar con ese modelo más sofisticado. Hay algunas mejoras que deberían implementarse".

Recordó que el proyecto de Fertiberia tiene un seguimiento previsto de treinta años. "En un principio se evita el riesgo para la salud pública pero habría que monitorizar para que eso sea así y buscar una solución que no sea a muy largo plazo", puesto que "algunos de los riesgos están asociados al cambio climático: la subida del nivel del mar, la posibilidad de seísmos... La verdadera solución sería que eso no estuviera ahí, pero está, por lo tanto lo que hace el organismo es contener el problema y seguir buscando la alternativa, que llegará cuando tenga que llegar, cuando técnicamente sea posible".

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, manifestó que el informe del comité de expertos "no es vinculante, lo único vinculante para la empresa es la sentencia de la Audiencia Nacional que le obliga a acometer un proceso de regeneración y de restauración, ellos presentaron su propuesta a la Audiencia Nacional, que lo valida y comienza la tramitación administrativa".

Cruz destacó que "Huelva necesita soluciones, el comité de expertos no plantea ninguna alternativa, plantea que hay que actuar ya, que hay que hacer el proyecto, que es el único proyecto serio que está en marcha, que cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental con las condiciones que impone, que está ahora en manos de la Junta de Andalucía, que de las dos condiciones, una la cumplimentaron que es el informe de Consejo de Seguridad Nuclear, la otra es el informe de salud, que tiene que hacer la Junta de Andalucía, entiendo que estará en el expediente de la Autorización Ambiental Integrada, y que se remitirá al Ministerio. Estamos hablando de una situación que permanece en el tiempo, es la realidad, y el comité de expertos recomienda que se intervengan en algunos aspectos que son mejorables y algo, con lo que estamos de acuerdo, la monitorización y el continuar el seguimiento de la evolución del encapsulamiento, apilamiento y, por lo tanto, del proyecto de regeneración".

El alcalde incidió en que "hay un proyecto de regeneración, que encapsula los yesos, que sirve no solamente para confinarlos y para acabar con el tema del paisaje, sino para dotarnos de seguridad, y habrá que seguir estando pendientes y vigilantes". Recalcó que no "hay alternativa" al proyecto de Fertiberia, "que está avalado científicamente".

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, apuntó que el comité de expertos se conformó en 2015, "desde entonces ha venido trabajando" con el objetivo de estudiar el proyecto de Fertiberia, "se ha trabajado con financiación modesta, durante los dos últimos años no se ha recibido la financiación, poca financiación pero gran grado de eficiencia", a lo que añadió que "se ha trabajado con absoluta independencia, con criterios propios de la investigación, sin condicionamientos externos y con absoluta transparencia".

Integrantes de la Mesa de Participación de los Fosfoyesos abogaron por una solución definitiva, mostrando algunos su rechazo al proyecto de Fertiberia.