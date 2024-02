La experiencia cercana a la muerte de María, en Huelva

María conducía de regreso a casa una tarde lluviosa cuando un automóvil que venía en sentido contrario perdió el control y chocó de frente contra su automóvil. El impacto fue tan fuerte que el vehículo volcó y María quedó atrapada dentro, inconsciente y gravemente herida.

Mientras estaba en el interior del auto, María recuerda haber experimentado una sensación de paz y de separación de su cuerpo. Aunque estaba aturdida, podía escuchar las voces de las personas que llegaron al lugar del accidente para ayudarla. Mientras tanto, María sentía que flotaba sobre la escena del accidente y veía su propio cuerpo atrapado en el auto.

Después de ser rescatada y trasladada de urgencia al hospital, los médicos lucharon por salvar su vida. Durante su recuperación, María recordaba la sensación de paz que experimentó en el momento del accidente, así como las visiones que tuvo mientras estaba inconsciente.

Aunque tuvo que superar desafíos físicos y emocionales debido a sus lesiones, la experiencia de María la llevó a apreciar más la vida y a vivir cada día con gratitud.

Es importante tener en cuenta que las experiencias cercanas a la muerte son muy personales y pueden variar mucho de una persona a otra. Cada historia es única y refleja la complejidad de la vida humana.

Mantuvimos con ella una pequeña entrevista, corta pues aún se fatiga mucho como consecuencia de las secuelas del accidente.

- Hola, María. ¿Podrías contarnos sobre tu experiencia cercana a la muerte después del accidente de tráfico?

- María: Claro. Fue una tarde lluviosa y estaba conduciendo de regreso a casa cuando otro automóvil perdió el control y chocó de frente contra el mío. El impacto fue aterrador, y recuerdo sentir una sensación de confusión y luego todo se volvió borroso.

- ¿Qué sucedió después del impacto?

- María: Después del impacto, recuerdo haber sentido una extraña sensación de paz. Aunque estaba aturdida, podía escuchar las voces de las personas que llegaron al lugar del accidente para ayudarme. Pero en cierto punto, sentí como si estuviera flotando sobre la escena del accidente, y vi mi propio cuerpo atrapado en el automóvil.

- ¿Puedes describir más sobre la sensación que experimentaste?

- María: Fue surrealista. Sentí una especie de separación de mi cuerpo, pero al mismo tiempo una gran paz. Recuerdo haber visto destellos de luz y tener la sensación de que todo iba a estar bien, a pesar de la gravedad de la situación.

- ¿Puedes describir más sobre lo que viste en ese lugar?

- María: A medida que me acercaba a la luz, vi figuras borrosas que parecían ser personas. A medida que se acercaban, pude reconocer a seres queridos que habían fallecido. Fue increíblemente reconfortante ver sus rostros, y sentí que me recibían con amor y calidez. Era como si estuvieran allí para guiarme hacia un lugar de paz y tranquilidad.

- ¿Cómo te sientes ahora, después de haber pasado por esa experiencia?

- María: Ha sido un largo camino de recuperación, tanto física como emocionalmente. Pero esa experiencia me ha hecho apreciar la vida de una manera que nunca antes había experimentado. Me siento agradecida por cada día y por la oportunidad de estar aquí. Realmente valoro cada momento. Después de experimentar algo así, mi aprecio por la vida se ha intensificado enormemente. Aunque no tengo todas las respuestas sobre lo que experimenté, sé que ahora valoro cada momento y cada relación de una manera mucho más profunda. Esa sensación de paz y amor que experimenté en ese lugar me ha cambiado para siempre.

- Gracias por compartir tu historia, María. Es inspirador escuchar cómo has encontrado una nueva apreciación por la vida después de una experiencia tan intensa.

- María: Gracias a ti. Espero que mi historia pueda ayudar a otros a valorar cada día que tienen.

*Si ha sido testigo de algún hecho inexplicable o paranormal no dude en comunicarse con nosotros en correo@garciabautista.net