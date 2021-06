El euribor se prevé que siga en negativo, al menos, “los próximos dos o tres años”

El equipo de abogados especialistas en derecho inmobiliario y urbanístico de la Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva, abrió un consultorio inmobiliario en Huelva Información para resolver todas las dudas de los lectores relacionadas con la vivienda. Hoy resuelven la tercera ronda de dudas y continuarán haciendo lo propio durante las próximas semanas. Si tienes alguna inquietud por cualquiera de las áreas del ámbito inmobiliario, manda un correo con tu consulta, nombre y apellidos a inmoconsulta@huelvainformacion.es, con el asunto Consultorio inmobiliario. A continuación, el equipo de abogados resuelve las cuestiones dudas:

Hace unos días aprobó la Junta de Andalucía nuevas medidas fiscales entre las que se encontraban reducciones en los impuestos de transmisión inmobiliaria. ¿En qué medida nos puede afectar como compradores o vendedores? ¿Si hice una operación hace unos años puedo reclamar alguna cantidad o no es retroactivo?

Efectivamente, el Gobierno de Andalucía ha dado luz verde al Decreto-ley 7/ 2021, de 27 de abril, que establece una rebaja del Impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que grava la compra de una vivienda usada, al 7%; incluyendo además, una pequeña reducción en el impuesto sobre los actos jurídicos documentados (AJD) que pasará del 1,5% al 1,2%. Esta rebaja fiscal estará en vigor desde el pasado 28 de abril, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Dicha medida, persigue un doble objetivo. De un lado, impulsar la reactivación del sector inmobiliario, a través de un abaratamiento de la tributación vinculada a la adquisición de viviendas de segunda mano; de otro, incentivar la oferta de obra nueva a precios más asequibles, mediante la reducción de los costes fiscales gravados por la modalidad de AJD. En definitiva, el propósito último es aliviar la carga fiscal en el acceso a la vivienda.

Por consiguiente, serán los compradores de viviendas, los más directos beneficiados; aunque sin duda, se pretende que la reactivación del mercado, beneficie en última instancia también a los propietarios vendedores. Indicarle por último, que dicha baja de impuestos no tiene carácter retroactivo.He seguido con interés las consultas de otros lectores. Me gustaría saber como propietario de un apartamento turístico a tiempo parcial si puedo acceder a ayudas como afectado por la Covid.La Junta de Andalucía ha aprobado recientemente el Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19), para los sectores de los establecimientos hoteleros, de los establecimientos de apartamentos turísticos, de los campamentos de turismo y de los complejos turísticos rurales, y se modifican otras disposiciones normativas.

El pasado 7 de mayo, se abrió el plazo para solicitar las ayudas. Rogamos consulte dicha norma, por si le pudiera afectar.

Si los precios bajan, ¿costa o interior? ¿Dónde cree que será mejor invertir a corto y medio plazo?

No es fácil dar una respuesta a su pregunta, ya que las inversiones son decisiones muy personales. De todas formas, sí nos atrevemos a aconsejarle que huya de las gangas. Con independencia de que vaya invertir en costa o interior, analice primero la oferta y la demanda existente en la zona.

Si lo desea, desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva, nos ofrecemos a ayudarle a tomar la mejor decisión al respecto.

¿Cómo espera que sean las hipotecas futuras? ¿Tardará mucho en subir el Euribor?

Es prácticamente imposible dar una fecha exacta, pero la previsión mayoritaria es que el euribor siga en negativo, al menos, los próximos dos o tres años.

El principal motivo por el que se cree que el euríbor negativo no cambiará mucho a corto plazo es que, por ahora, el BCE no se plantea subir sus tipos de interés. De hecho, el supervisor europeo lleva ya varios años posponiendo esa decisión y, de momento, ha anunciado que no tocará los tipos durante este año por la fragilidad de la economía de la eurozona.