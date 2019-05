Las elecciones disparan la licitación de obras de las administraciones locales

Si hace apenas dos meses Huelva Información se hacía eco del más que importante despunte de la inversión en la obra pública de la Administración central con motivo de la celebración de las elecciones generales, ahora la tendencia es la misma si se tiene en cuenta lo invertido por los distintos ayuntamientos de la provincia conforme se acercan los comicios locales de los que nos separan los días en los que tendrá lugar la campaña electoral.

Si bien ninguno de los consistorios locales se atreve a reconocer en sus límites locales la existencia de la marea negra (por el color del asfalto que predomina en la mayoría de ellas) conforme se aproxima el día de las votaciones, lo cierto es que la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), hizo públicos los datos de la licitación pública en el tercer trimestre del presente ejercicio y los números son más que esclarecedores.

Si se tiene en cuenta las cifras de los tres primeros meses de 2018 y 2017 en los que no se celebraban elecciones y las de este año, los números no pueden ser más esclarecedores. Mientras que hace dos años lo licitado por las administraciones locales sumó 2,6 millones de euros en el primer trimestre del año y el pasado ejercicio ese mismo periodo se cerró con 11,36 millones, no parece abundar en esa idea la cifra con la que se cerró el primer trimestre de éste, ya que supera por poco los 8 millones de euros. No obstante, si se tiene en cuenta únicamente el último mes del que existen datos (marzo), las comparaciones hablan por sí mismas.

Los ayuntamientos, la Junta y el Gobierno central hacen coincidir el inicio de las obras con la fecha electoral

En efecto, mientras que en 2017 las administraciones locales licitaron obras por valor de apenas 925.000 euros y el año pasado se acercaron a 1,4 millones, este año, a dos meses vista de la celebración electoral, la cantidad ha ascendido a 3,1 millones de euros.

En el primer mes del año, fue la administración central la que más contrató obra pública, también influido por la convocatoria de elecciones generales. De nuevo, los datos de Seopan son más que esclarecedores y en el mes de enero se licitó casi el 95% de todo lo que llevamos en este trimestre por parte del Ejecutivo central. En los dos siguientes (de nuevo la coincidencia con la celebración de las elecciones) fueron las locales quienes, a pesar de tener menos capacidad inversora y menos competencias para llevarlas a efecto, quienes tomaron el relevo.

Tampoco la administración autonómica se escapa a esta comparación, ya que si se tiene en cuenta que fue el pasado mes de diciembre cuando se celebraron comicios en Andalucía, las cifras de licitación del mes anterior duplican a las de un año antes y si se tiene en cuenta las de octubre, cuando ya se conocía la convocatoria electoral, valga el dato que en 2017 se licitó por valor de apenas 351.000 euros, cantidad que el octubre pasado casi llegó a los 1,5 millones. Además, después del 2 de diciembre y coincidiendo con el relevo en el Palacio de San Telmo, la Junta de Andalucía no llega a los 3 millones de euros licitados en la provincia de Huelva.

De los datos hechos públicos por Seopan conocidos por Huelva Información, se advierte un dato positivo, toda vez que el pasado mes de marzo, las licitaciones correspondientes a nuevas edificaciones han superado a las de las de obra civil por primera vez en cinco meses. A ello se suma el aumento del número de licencias de obras que, al menos en lo que se refiere a la capital onubense, se han registrado en los últimos meses y que supone un repunte del sector de la construcción que, al menos en Huelva, vuelve a rescatar del olvido a las grandes constructoras (Sacyr o Metrovacesa entre otras), sumidas en el casi olvido con motivo de los peores años de la crisis económica y el final de la burbuja inmobiliaria que arrastró a las grandes cifras de la economía nacional.