“Cuando te dicen que tu nombre aparece en una lista sientes miedo”

Fue todo en política en Andalucía, desde coordinador de Izquierda Unida en la comunidad autónoma hasta presidente del Parlamento de Andalucía. Hace unos años decidió regresar a su pueblo, Bollullos Par del Condado, donde se dedica a recuperar el tiempo con la familia, “colaborar con el Ayuntamiento y el grupo de IU, dar alguna charla que se me solicita y empezar a escribir”. Dio un paso a un lado convencido que “el saber retirarse de la política es una de las cosas que más me han obsesionado y creo que hay que saber hacerlo”, reconoció a Huelva Información.

Vivió en lo que él mismo llama una “actividad intermedia” la barbarie terrorista, aunque sí vivió escoltado después de que su nombre apareciera en una lista incautada a algún comando desarticulado de la banda terrorista. No obstante reconoce ese miedo vivido en primera persona cuando “piensas que no te va a pasar nada porque no estás en una responsabilidad de primera fila y vez y sufres como asesinan a concejales como Jiménez Becerril”.

Valderas reconoce que “ETA fue un cáncer tanto para la democracia como para nuestro país y cuando se extirpa, después de más de 50 años de terror absoluto que han sido superados por la sociedad, no cabe si no felicitarse por haberlo conseguido. Fueron unos años terribles e injustos para muchas familias, de todos los colores políticos, porque ETA atentaba contra todo aquello que oliera a democracia y a derechos humanos”.

El expresidente del Parlamento andaluz, asegura que sintió “intranquilidad” cuando conoció que su nombre estaba en listas, “por lo que se dieron instrucciones a la seguridad para que mantuvieran una vigilancia más estrecha”. El vivir con escolta era “complicado, porque vivías pegado a una persona que te observaba a si y a todas las personas con las que te cruzabas”, pero le quiere quitar hierro; “va con el cargo y con la responsabilidad”.

Su presencia en las listas de la banda terrorista “fue en 1994, cuando presidía el Parlamento y la policía me informó de que aparecía en un documento incautado a estos elementos”. Aunque se lo comunicó a su compañera, “no quise que esa intranquilidad se traspasara a mi familia”.

"Una lacra que nos amenazaba a todos"

Recuerda esos años “en los que no fue nada fácil acabar con esta lacra que nos amenazaba a todos” y quiere transmitir esa lucha a las nuevas generaciones. “Hay que explicarles la grandeza de la democracia que tuvo que lidiar también con la dictadura y que esgrimió el consenso, la unidad y el diálogo como armas fundamentales a finales de los años 70 para poder conseguirla”. Durante esos años, “tuvimos que poner encima de la mesa nuestra voluntad unitaria y todo el sacrificio para terminar con esta lacra que cargaba contra todos. Nuestro país, entero, consiguió su derrota” y a pesar de los convulsos momentos en los que nos movemos, Valderas asegura que “la situación actual no tiene nada que ver con la anterior, especialmente a partir de los años 90, cuando asistimos a la derrota de la banda terrorista. Para ello tuvo bastante que ver la pertenencia a Europa que también trajo aires de democracia y libertad”.

El exdirigente de Izquierda Unida concluye con que se trató “de un trabajo bien hecho, duro, difícil y muy largo, porque los proyectos como el de asegurar la democracia, no se consiguen en un día. Hoy tenemos una Constitución a la que estoy convencido de que le hacen falta algunos retoques, pero que es un marco más que adecuado para lograr esa convivencia en paz”. La meta está conseguida, aunque siempre hay “motivos para seguir luchando”.