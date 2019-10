El 12 de Octubre: Fiesta de Huelva

El 12 de Octubre es un día en el que seguimos desbordando en fiesta, porque sentimos aquel acontecimiento como un hecho que se renueva. No sólo cada año, sino cada día, porque marca un sentimiento de cercanía y encuentro, de la generosidad de nuestra gente y el ofrecimiento de amistad de un pueblo que unimos al nuestro.

Ese sentimiento iberoamericano lo hemos mantenido vivo y latente y hoy se vuelve a reivindicar. No es exclusivamente fiesta de esta provincia sino universal, no sólo como sentimiento nacional sino que desborda la grandiosidad de esta conmemoración.

El 3 de agosto, es más íntimo, más nuestro, pero el en 12 de Octubre seguimos siendo los primeros protagonistas.

Debemos desde aquí unirnos a esta gran celebración que significa el 12 de Octubre. A la que no sólo no se puede desposeer del timbre de Día de la Hispanidad, sino que hay que mantenerlo y reivindicarlo, porque si no hubiesen llegado nuestros marinos no se habría escrito el 12 de Octubre con letras de oro en la historia universal.

En estas fiestas hay que resaltar el empeño que pone la Barriada de la Hispanidad que continua exaltando el 12 de Octubre, como Día de la Hispanidad en Huelva unido al Día de la Fiesta Nacional de España. Es un día de orgullo por hacernos pueblo con otros pueblos; desplegando banderas que ondean a un encuentro irrenunciable.

Esta provincia siempre protagonista de la historia. En la Rábida la reina regente María Cristina firma en 1892, durante las celebraciones del IV Centenario, el real decreto por el que se declara “perpetuamente Fiesta Nacional el día 12 de Octubre, en conmemoración del Descubrimiento de América”.

Más tarde, Huelva volverá a estar en primera línea en su sentimiento colombino y se hace bandera para reclamar ese Día de Fiesta Nacional diluido en el tiempo.

En la primera década del siglo XX se lamenta que sólo aquí se haya venido celebrando la fiesta del 12 de Octubre.

Es cuando se alzan voces de distintos lugares para favorecer esta conmemoración que viene calando en Iberoamérica, con muchos nombres como el Día de Colón o de la Raza.

Huelva seguirá reivindicando el 12 de Octubre, habrá actos solemnes, académicos en La Rábida y festivos en el Teatro Mora. En esta exaltación de identidad, en 1916, da nombre colombino a un espacio a orillas del puerto que va a convertirse en plaza. Será la del 12 de Octubre, besando el agua marinera de la ría del Odiel que se funde con la del Tinto.

Conscientes que toda vía hacen falta más esfuerzos, sorprende al siguiente año, en 1917, con una manifestación en la calle para exigir la declaración efectiva de Fiesta Nacional en el 12 de Octubre.

La comitiva parte el mismo día 12 desde el Ayuntamiento, entonces en la calle Puerto, y va hacia el Gobierno Civil, en la calle Palacio; en ese mismo edificio en el que hoy nuestro Ayuntamiento acertadamente recupera su fachada donde estuviera la Cervecería Viena.

Huelva se moviliza ante un sentimiento colombino que no se muestra en ningún otro lugar. En una manifestación multitudinaria sin precedentes, participa toda la ciudad, colegios, autoridades, la Sociedad Colombina, el Ayuntamiento bajo mazas y el pendón de la ciudad; concluye con una fiesta en la Plaza de las Monjas. Previamente, el gobernador civil recibió al alcalde ofreciendo su colaboración para hacer realidad la demanda.

¿Y quién dice que Huelva no se mueve?

Hoy cuando una manifestación termina en la Plaza de las Monjas, creemos que esto lo hemos inventado ahora. No, más quisiéramos manifestaciones como aquella para reivindicar cosas de hoy.

¿Fue la clave que Huelva se echara a la calle?

Lo cierto es que unido a la corriente desatada, tiene respuesta en 1918 con el decreto del rey Alfonso XIII. En el que “se declara fiesta nacional, con la denominación de Fiesta de la Raza, el día 12 de Octubre de cada año”.

En 1918, desgraciadamente, la pandemia de gripe en España impide una celebración multitudinaria como se deseaba, todo quedó suspendido.

Un esfuerzo que se ve recompensado al siguiente año en 1919, hace ahora un siglo cuando a partir de entonces aquella manifestación primera será ahora una procesión cívica de exaltación iberoamericana que, partiendo del Ayuntamiento, llega hasta la Plaza 12 de Octubre, que se convierte en emblema y centro neurálgico americanista.

Una fiesta que llamada de La Raza quiso revestirse desde los años veinte con otra grandeza y fue a partir de 1935 cuando es nombrada Día de la Hispanidad; reafirmado en 1958, unido por decreto el 12 de Octubre a la Fiesta Nacional, bajo el nombre de Día de la Hispanidad. Así la reconoció la Democracia hasta que en 1987 se le despoja del timbre de Día de la Hispanidad.

Por eso hoy me felicito en la iniciativa de esta Barriada de la Hispanidad por reivindicar y dignificar en Huelva el 12 de Octubre como Día de la Hispanidad. Un día que es para nosotros el de la construcción de una nueva España “con la integración de los Reinos de España en una misma monarquía”, como reza el citado decreto.

Lo que no saben los estamentos oficiales es que las fiestas las marcan los pueblos, que son baluartes de su historia y esta conmemoración sin el sobrenombre de Día de la Hispanidad no sería nada.