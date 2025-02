Detienen a dos personas relacionadas con la desaparición de la mujer de 48 años en Santa Olalla

Huelva/La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas, las cuales estarían vinculadas con la desaparición de la mujer en la localidad de Santa Olalla del Cala, cuya denuncia fue interpuesta por un familiar de la misma en el mes de junio, al no saber nada de ella desde hacía varios días.

No obstante, el dispositivo de búsqueda continua activo, participando en él las Unidades del Greim, Geas, Usecic, Unidad Orgánica de PJ, Servicio Aéreo, Cinológico, Seprona, Equipo Pegaso y Patrullas de Seguridad Ciudadana. Los detenidos y las diligencias instruidas serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Dispositivos de la Guardia Civil continúan con la búsqueda de Noemí, la mujer de 48 años en paradero desconocido desde el pasado junio. Comenzaban durante la mañana de este miércoles cinco de febrero y seguían durante noche y seis de febrero, acompañados por buzos, unidad canina y georradares.

Aunque aún sin detenciones que "no se descartan", según indicaba el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, investigan si "existe algún indicio" y relación entre la vivienda, con una parcela colindante en la que se ha desarrollado parte de la búsqueda y en varios pozos de la zona, con la mujer desaparecida. El propietario de la vivienda, un individuo del que tampoco hay noticias, estaba "en una relación sentimental con la desaparecida". Efectuaban el registro en su domicilio el miércoles con la presencia de familiares.

Las pesquisas llevan realizándose desde el mes de junio. "No tenemos la certeza y seguridad de que haya una relación directa e inmediata de este registro que se está llevando a cabo. Hay indicios, pero hay que esperar a que culmine esa inspección ocular para hablar ya, entonces, de lo que estamos hablando", añadía.

"No hubo atrincherados"

Fernández añadía que la inspección "se ha hecho en presencia de uno de los dueños de la finca", toda vez que ha reiterado que "ahora mismo no hay ninguna persona detenida", pero "no descarto que si hay algún indicio que surja de esa inspección se pueda llevar a cabo algún tipo de detención, pero ahora mismo no existe ninguna".

Durante la mañana del miércole cinco de febrero y desde primera hora tuvo lugar una importante operación de la Guardia Civil en la localidad serrana de Santa Olalla del Cala. La unidad presente en la zona es la USECIC, es decir, la encargada de mantener la seguridad en entornos urbanos y rurales. Investigaban la desaparición "de una mujer, pareja sentimental" del propietario de la casa, en una operación que también ha sido confirmada por la Subdelegación del Gobierno. A su vez, también lo confirma la Guardia Civil, que indica que las investigaciones en el marco de dicha operación se iniciaron el pasado junio.

La zona estaba acordonada a partir de las 10:15, cuando ha llegado una unidad canina. Según Canal Sur, el importante despliegue policial ha acontecido desde primera hora de la mañana en la localidad onubense de Santa Olalla del Cala.

La brigada criminalística de la Guardia Civil ha registrado un domicilio al que, posteriormente, llegaba un juez. Los hechos podrían estar relacionados con la desaparición de una mujer de 48 años, pareja sentimental del propietario del domicilio registrado. Hasta la zona han llegado también equipos de buzos para inspeccionar espacios cercanos a la localidad.

El hombre no se encuentra en el domicilio y el registro se está realizando estando familiares del mismo en el inmueble. De hecho, según fuentes de la investigación y según el mismo medio, no hay constancia de que este individuo esté armado y su paradero podría estar en otra provincia.

Se trata de una operación criminalística, en la que han tenido que cortar los accesos al pueblo, varios e importantes vías de comunicación, están cortados por efectivos de la Guardia Civil. Incorporando además un helicóptero presente por la misma operación. Están investigando a varias personas, según ha podido saber Huelva Información, añadiendo desde la Guardia Civil que "no hay atrincherado".

"Sin riesgo para la población"

El Ayuntamiento del municipio ha elaborado un comunicado, haciendo un llamamiento a la calma. "Ante los acontecimientos de este miércoles y el despliegue de la Guardia Civil en nuestra localidad, hacemos un llamamiento a la calma y la tranquilidad. Se trata de una actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en torno a investigaciones que se encuentran en proceso y por este motivo no se tiene más conocimiento público".

"Rogamos la tranquilidad, no haciendo caso a rumores y noticias sin contrastar por medios y canales oficiales, y rogamos no difundir bulos o información que pueda alterar la normalidad y puedan llegar a situaciones de pánico. Todas las actividades de la localidad, centros educativos, instancias oficiales y demás actividad privada se está desarrollando con normalidad, sin que la actuación de la Guardia Civil interfiera en la normalidad del pueblo". La alcaldesa del municipio, Asunción Ríos, ha confirmado a este periódico que aún se desconocen más datos oficiales, pidiendo además calma y asegurando que "no hay ningún tipo de riesgo" para los vecinos y vecinas.