Gran despliegue de la Guardia Civil en Santa Olalla: investigan la desaparición de una mujer de 48 años

Durante la mañana de este miércoles cinco de febrero y desde primera hora está teniendo lugar una importante operación de la Guardia Civil en la localidad serrana de Santa Olalla del Cala. La unidad presente en la zona es la USECIC, es decir, la encargada de mantener la seguridad en entornos urbanos y rurales. Investigan la desaparición "de una mujer, pareja sentimental" del propietario de la casa, en una operación que también ha sido confirmada por la Subdelegación del Gobierno, sin precisar más detalles. A su vez, también lo confirma la Guardia Civil, que indica que las investigaciones en el marco de dicha operación se iniciaron el pasado junio.

Según ha podido saber Huelva Información, actualmente hay "dos detenidos, padre y hermana del hombre al que buscan". Según aparece en la web del Ministerio del Interior, una mujer desaparecía el 29 de junio en el municipio.

Cartel de la desaparición. / M.G.

La zona estaba acordonada a partir de las 10:15, cuando ha llegado una unidad canina. Según Radio Huelva, el importante despliegue policial ha acontecido desde primera hora de la mañana en la localidad onubense de Santa Olalla del Cala.

La brigada criminalística de la Guardia Civil ha registrado un domicilio al que, posteriormente, llegaba un juez. Los hechos podrían estar relacionados con la desaparición de una mujer de 48 años, pareja sentimental del propietario del domicilio registrado. Hasta la zona han llegado también equipos de buzos para inspeccionar espacios cercanos a la localidad.

El hombre no se encuentra en el domicilio y el registro se está realizando estando familiares del mismo en el inmueble. De hecho, según fuentes de la investigación y según el mismo medio, no hay constancia de que este individuo esté armado y su paradero podría estar en otra provincia.

Se trata de una operación criminalística, en la que han tenido que cortar los accesos al pueblo, varios e importantes vías de comunicación, están cortados por efectivos de la Guardia Civil. Incorporando además un helicóptero presente por la misma operación. Están investigando a varias personas, según ha podido saber Huelva Información.

El Ayuntamiento del municipio ha elaborado un comunicado, haciendo un llamamiento a la calma. "Ante los acontecimientos de este miércoles y el despliegue de la Guardia Civil en nuestra localidad, hacemos un llamamiento a la calma y la tranquilidad. Se trata de una actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en torno a investigaciones que se encuentran en proceso y por este motivo no se tiene más conocimiento público".

"Rogamos la tranquilidad, no haciendo caso a rumores y noticias sin contrastar por medios y canales oficiales, y rogamos no difundir bulos o información que pueda alterar la normalidad y puedan llegar a situaciones de pánico. Todas las actividades de la localidad, centros educativos, instancias oficiales y demás actividad privada se está desarrollando con normalidad, sin que la actuación de la Guardia Civil interfiera en la normalidad del pueblo". La alcaldesa del municipio, Asunción Ríos, ha confirmado a este periódico que aún se desconocen más datos oficiales, pidiendo además calma y asegurando que "no hay ningún tipo de riesgo" para los vecinos y vecinas.