Inquietud y miedo en Santa Olalla del Cala ante el gran despliegue policial y la búsqueda de Noemí: "No había ni un alma por la calle"

En Santa Olalla del Cala suele reinar la tranquilidad y el silencio. Poco revuelo en un miércoles cualquiera, de principios del mes de febrero, en un pueblo en el que conviven poco más de 2.000 habitantes, "donde todos se conocen y rara vez se interrumpe la rutina del día a día". "De golpe y porrazo", la localidad serrana se ha convertido en el foco mediático nacional. Amanecía, en las primeras horas del ecuador de la semana, con helicópteros que sobrevolaban el entorno del pueblo y una patrulla de seguridad ciudadana cortaba los accesos, acompañada de otras unidades de la Guardia Civil.

Buscaban a Noemí Villar, una mujer que lleva desaparecida desde el pasado mes de junio, que tenía una relación sentimental con un vecino "de toda la vida del pueblo". A ella, sin embargo, no la conoce por allí mucha gente. Según ha podido saber Huelva Información, era nueva en la localidad, aunque se alojaba en casa de su pareja, de apodo El Morenito, vivienda que ha sido registrada en la investigación y búsqueda de Noemí. Cuentan a este periódico que, cuando colgaron carteles por el pueblo acerca de la desaparición de Noemí, oriunda de Ciudad Real, poca gente le ponía cara en ese momento.

Durante dos días, el rumor y la inquietud se han instalado en el pueblo. Como "una locura" lo definen algunos, porque -sobre todo durante el miércoles- "la gente hablaba mucho y se comentaron muchas mentiras de lo que podía estar ocurriendo". Tanto fue así que a ciertas horas de la tarde no había, según cuentan, un alma por las calles. "Hubo un poco de miedo. Entre otras cosas, porque impacta e inquieta ver tanto operativo de la Guardia Civil, con perros, buzos entre otros, y más aún cuando no se sabe nada de él tampoco", afirman. Con la idea de aliviar la tensión y la inquietud de la población, el Ayuntamiento del municipio enviaba un comunicado haciendo un llamamiento a la tranquilidad, mientras la alcaldesa, Asunción Vázquez, garantizaba a este periódico que "la población no corría ningún riesgo y que no había que hacer caso a rumores y desinformación".

Una gran carpa se establecía también en el lugar de la parcela, en el campo y a las afueras, para salvaguardar los trabajos de búsqueda, que continúan activos durante este jueves.

Dos detenidos durante este jueves

Las detenciones se efectuaron finalmente durante las primeras horas de la tarde del jueves. Han sido puestos a disposición judicial un hombre y una mujer, que podrían estar presuntamente vinculados con la desaparición de Noemí en la misma localidad onubense.

Durante la tarde, han continuado en la misma ubicación varias unidades policiales y garantizan que el dispositivo se mantiene activo. La búsqueda e investigación de Noemí Villar, de 48 años y nacida en Ciudad Real, comenzaba a principios del pasado verano, cuando su hermana, interponía la denuncia al no saber nada de ella desde hacía varios días.

La detención se ha llevado a cabo tras encontrar "indicios" y relación entre la vivienda, con una parcela en la que se ha desarrollado parte de la búsqueda, con la desaparición de Noemí. El propietario de la casa, de apodo El Morenito, un individuo del que tampoco hay noticias, estaba "en una relación sentimental con la desaparecida".

En el lugar siguen, según la Guardia Civil, el Greim, Geas, Usecic, Unidad Orgánica de PJ, Servicio Aéreo, Cinológico, Seprona con la Unidad Canina, Equipo Pegaso y Patrullas de Seguridad Ciudadana, mientras que los detenidos y las diligencias instruidas serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.