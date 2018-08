El cultivo de la stevia llega al campo onubense gracias a Agro&Natura

"Nunca he sido agricultor -incide Medrano- pero decidí apostar por este cultivo por la novedad, porque es pionero y me considero una persona emprendedora a la que le gustan los retos". No obstante, concluye que uno de los principales problemas de su cultivo "radica precisamente en su novedad, lo cual hace que aún no lo conozcamos del todo y nos obliga a estar continuamente investigando e innovando".

Una planta mucho más dulce que el azúcar

Se dice que la stevia es entre 100 y 300 veces más dulce que el azúcar, no contiene calorías o ningún macronutriente, por lo que se ha promocionado como un endulzante ideal para aquellas personas que buscan bajar peso o controlar la diabetes, ya que pueden reducir las calorías sin renunciar al sabor, ni afectar los niveles de glucosa o la respuesta de la insulina. La stevia proviene de las hojas de una hierba nativa de América del Sur, de la misma familia de los crisantemos o los girasoles. En estas hojas se hallan más de 11 componentes dulces llamados glucósidos de esteviol. Aunque los indígenas suramericanos guaranís ya utilizaban sus hojas para endulzar sus bebidas desde hace mucho, no fue hasta 1971 cuando se empezó a utilizar de forma comercial en Japón. Ahora se usa en todo el mundo y se puede encontrar en la lista de ingredientes de los productos como extracto de hoja de stevia, stevia, extracto de stevia, glucósidos de esteviol, rebaudiósido A o Reb. A, entre otros. En 2008 fueron aprobados en Estados Unidos los alimentos que utilizan stevia como ingrediente, y en la Unión Europea en 2011. El incremento de este tipo de productos ha sido de un 400% solo entre 2008 y 2012. Los glucósidos de esteviol pasan casi intactos a través del tracto gastrointestinal superior, incluido el estómago y el intestino delgado. Esto es lo que contribuye a que la stevia no aporte calorías ni aumente los niveles de insulina. Cuando llegan al colon, las bacterias intestinales hidrolizan los glucósidos de esteviol al quitarles la unidad de glucosa. El esteviol se absorbe y se metaboliza principalmente en el hígado, formando glucurónido de esteviol, antes de ser excretado en la orina. Al día de hoy, las investigaciones han demostrado que nuestro cuerpo no acumula stevia, o cualquier subproducto. Se ha comprobado que sus componentes no son reactivos y no se metabolizan en compuestos reactivos, así que los glucósidos de esteviol no deberían causar reacciones alérgicas cuando se consumen en los alimentos o bebidas. Además, actualmente no existen plantas genéticamente modificadas.