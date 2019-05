Un cuento para luchar contra el acoso escolar

Luchar contra el acoso escolar a través de la literatura, de un narración breve dirigida a los más pequeños para que estos tomen conciencia de la situación que sufren algunos menores, se contribuya a cambiar actitudes y se puedan prevenir casos de maltrato físico, verbal o sicológico entre niños. El cuento La margarita amarilla, de la escritora onubense Isabel Ávila, tiene como objeto la educación emocional.

Ávila presentará esta tarde, a las 19:30, su obra en la Biblioteca Provincia de Huelva, donde la autora hablará de la superación de las personas, de las enfermedades raras y cómo se le ocurrió escribir este cuento, cuyas ilustraciones son de Anna Nacher con excepción de la margarita, que es diseño de la escritora.

El cuento surgió durante un paseo. A Ávila, que durante quince años vivió en Madrid, le detectaron una enfermedad rara que le obligó a dejar hace dos meses su trabajo como azafata de vuelo y los médicos le aconsejaron caminar unos treinta o cuarenta minutos al día, y en uno de sus paseos vio una margarita amarilla, que le llamó la atención e hizo una foto.

Señaló que era el 21 de abril de 2018. La margarita estaba rodeada de tierra seca, hojarasca y malas hierbas y cuando llegó a casa se puso a escribir un relato. Tras detectársele la enfermedad, “contaba cómo me levantaba cada día a través de un relato corto o un microcuento”, y al observar con detalle la fotografía que había sacado de la margarita amarilla, le vino a la mente una imagen del acoso escolar, “la margarita ahí sola, rodeada de malas hierbas, separada, como si le estuvieran haciendo bullying... y así surgió el cuento”.

Recordó que de pequeña escribía cuentos, afición que posteriormente dejó, para retomar de nuevo la escritura en 2014. Está inmersa en una novela “sobre el yihadismo islámico”. Explicó que, por su profesión de azafata, le destinaron tres meses a Arabia Saudí y al volver “en mi cabeza cree una historia de todas mis vivencias allí y empecé a escribir la novela en 2014”, pero no podía dedicarle mucho tiempo debido a su trabajo y es ahora cuando se está centrando en ello, “ya tengo cuatro capítulos escritos”.

De nuevo ha realizado un paréntesis para escribir el cuento La margarita amarilla, el primer libro que publica, que va dirigido a niños y docentes.

Señaló que “este cuento ya tiene una trayectoria”, se publicó el pasado 31 de octubre, “y está en muchos colegios”. La autora ha dado charlas en los colegios San Fernando y 12 de Octubre, “utilizando como herramienta mi libro”.

Indicó que los profesores que ya lo tienen le han manifestado que el cuento debería estar en todos los centros educativos, porque “ya desde bien pequeños se les inculca el no al acoso escolar”.

El mensaje que transmite el libro es que “si eres feliz vas a hacer feliz a los demás, así que deja de marginar a unos y meterte con otros porque tú seas una mala hierba, que no brilles, que estés oscura, si haces el bien vas a brillar, como dándole una segunda oportunidad. Ese es el mensaje que yo he intentado dar cuando escribí el cuento”. No obstante, “lo bueno es que cada uno lo puede interpretar como quiera”.

Comentó que cuando escribió el cuento no lo hizo con idea de publicarlo, pero se lo pensó y lo envió a varias editoriales, tanto de publicación tradicional como de autopublicación, “me contestaron unas cuantas y me decidí por la editorial Sar Alejandría, que es tradicional”.

La protagonista del cuento es la margarita amarilla. Una niña llamada Estrella, que va paseando, se encuentra la flor, ésta la llama y le cuenta lo que le está pasando. En su obra la autora onubense hace un guiño a El Principito.

Recalcó que el cuento ha tenido una buena acogida, los colegios se ponen en contacto con ella para que de charlas a sus alumnos, “estoy unas cuatro horas, doy charlas de cuarenta y cinco minutos a niños de distintas edades, tengo preparado un dossier y me voy adaptando al alumnado”.

En la Feria del Libro de Huelva, en el marco de las actividades del Centro Andaluz de las Letras, dio una charla a más de cuarenta escolares. También estará cuatro días en la Feria del Libro de Sevilla, donde hará una representación de su cuento con marionetas.