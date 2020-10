El consejero quiere conocer la propuesta sobre el CEUS de los empresarios onubenses

“Muy bienvenida”, dice el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, de la iniciativa empresarial anunciada el miércoles que pretende desbloquear las inversiones públicas que no llegan a la provincia. Entre ellas, el proyecto CEUS, para el que la Caja Rural del Sur ha puesto encima de la mesa 4 millones de euros para el comienzo de las obras.

Sólo un día después del anuncio de esa alianza empresarial sin precedentes por estos lares, la Universidad de Huelva unió en el acto inaugural de su curso académico a Velasco y José Luis García-Palacios Álvarez, presidente, también, del Consejo Social de la Onubense. Se les vio hablando en los pasillos del edificio Jacobo del Barco, sin duda de este paso dado en Huelva que el consejero reconoce haber descubierto a través de la prensa.

“Es una iniciativa muy bienvenida por esta Consejería y por el Gobierno andaluz, que lleva defendiendo la colaboración público-privada desde el inicio de esta legislatura”, apuntó el consejero en declaraciones a este periódico.

Rogelio Velasco no habló de su conversación con el presidente de la Caja Rural del Sur, aunque sí se mostró muy interesado en profundizar sobre este tema: “Espero que en los próximos días pueda recibir información adicional, precisa y concreta, de parte de esta iniciativa de los empresarios onubenses para poder valorarla. Estamos encantados de estar en contacto con ellos y seguir avanzando adelante”.

En cualquier caso, y respecto al CEUS, Velasco reiteró el “compromiso” de su Consejería con el proyecto “y la colaboración conjunta con el INTA”.

García-Palacios no habla de “golpe en la mesa”: “Es un ejercicio de responsabilidad”

José Luis García-Palacios hizo declaraciones a los periodistas antes del acto universitario, ante quienes destacó la “demostración de compromiso y responsabilidad” del sector empresarial en la alianza formalizada el día antes por Caja Rural del Sur, Lyncis Investments, Atlantic Copper, Autogotransa, TR Construya y Klipervip. “Lo que se ha hecho –ahondó– es una apuesta del sector empresarial y del sector civil en general para que, obligatoriamente de la mano de las administraciones, construyamos entre todos un futuro mejor”.

El también presidente de la FOE, en la misma línea de lo expresado por el consejero, aseguró que será necesario sentarse a hablar con las administraciones, y abogó por ir de la mano de la Universidad de Huelva, a la que atribuye un papel “esencial” en la iniciativa, junto a instituciones empresariales como la propia FOE o la Cámara de Comercio. En este sentido defendió la necesidad de “ser lo más eficaces y eficientes posibles, y que estos recursos los podamos optimizar entre todos”.

“No se trata de un golpe en la mesa”, aclaró ayer García-Palacios sobre la iniciativa de las seis grandes empresas onubenses. “Es un ejercicio de responsabilidad con la provincia” que, dijo, están “dispuestos a acompartirlo con quien quiera ayudar”.

Pero el acto universitario dio para más. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, también coincidió y tuvo tiempo para departir con el presidente de la Caja Rural del Sur, a quien tuvo oportunidad de felicitar por la iniciativa.

El Ayuntamiento de Huelva, dijo Cruz, está dispuesto a “colaborar y participar” en el impulso para el CEUS, a pesar de estar proyectado en terrenos de Moguer. Eso no quita para que destaque que se trata de un centro “fundamental, no sólo para la provincia sino también para la ciudad de Huelva”, subrayó a los periodistas, “desde el punto de vista económico, social, de la modernización y de las oportunidades que se abren”. “La realidad es que el proyecto no avanza”, aunque “curiosamente todo el mundo está de acuerdo es que es clave para el crecimiento, el desarrollo y la modernización de Huelva”.