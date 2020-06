El concejal de Vox Wenceslao Font denuncia dos pintadas en el portal de su casa en Huelva

El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Wenceslao Font, ha denunciado ante la Policía Nacional dos pintadas que han aparecido en el portal de su vivienda en la capital onubense en los últimos días. La última de ellas se produjo en la madrugada del domingo, en el interior, en el vestíbulo comunitario de su bloque, con una esvástica nazi acompañando una sola palabra: “Fascista”.

Esta segunda pintada, en las zonas comunes del edificio, junto a los buzones, llevó al concejal a presentar una nueva denuncia ante la Comisaría por el ataque personal sufrido en su vivienda.

“Siempre he sido respetuoso, tolerante y amable. No lograrán que deje de serlo”. Wenceslao Font hizo público este martes el incidente con estas palabras en su perfil personal de la red social Facebook. “Estos actos de cobardía en las pintadas que he sufrido en mi bloque y dentro del portal tienen ya tres denuncias en la Policía Nacional”, informaba.

Esta redacción ha confirmado que realmente son dos denuncias las presentadas en la Comisaría en relación con estas pintadas. La primera de ellas la formalizó el edil el pasado miércoles 10 de junio, después de que en la fachada de su edificio de viviendas, junto a la puerta de entrada, apareciera por la mañana una esvástica rodeada de un círculo y acompañada por las palabras “Vox fascista” en pintura roja.

Sólo cuatro días después se ha registrado un segundo incidente, considerado más grave por haber invadido el interior de la vivienda, esta vez con pintura negra, bajo los buzones de todos los vecinos.

Wenceslao Font no ha querido hacer declaraciones sobre este tema y se ha limitado a su referencia en redes sociales, donde ha expresado su pesar por haber afectado a sus vecinos de portal.

“¿No se dan cuenta que en esas viviendas viven otras personas? ¿Creen que voy a dejar de trabajar con ilusión? No me conocen, seguiré trabajando con ilusión hasta el último suspiro. No conseguirán que pierda la serenidad y mis ganas para aportar por mi ciudad y España”.

Concejales de todos los grupos del Pleno han condenado el ataque sufrido por Font

Las muestras de condena y apoyo al concejal de Vox no se hicieron esperar y ya este martes hubo respuestas a la publicación de Facebook. Al mediodía sumaba más de 720 reacciones, 460 comentarios y 138 veces había sido compartida por otros.

Entre estos últimos destaca la portavoz de Adelante Huelva en el Ayuntamiento, Mónica Rossi, abierta oponente en los debates del Pleno que condenó la acción: “No me parecen sanos en una democracia los actos que fomenten el odio en ningún ámbito”.

Miembros de todos los grupos municipales se han pronunciado, incluidos su compañera de partido, el Grupo Popular en su perfil oficial y ediles del equipo de gobierno como Daniel Mantero y María Teresa Flores.